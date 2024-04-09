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İtalya'daki Müslüman öğrenciler, üniversitelerden Ramazan bayramı tatili talep etti
İtalya'daki Müslüman öğrenciler, üniversitelerden Ramazan bayramı tatili talep etti
Sputnik Türkiye
İtalya'da eğitim gören müslüman öğrenciler, üniversitelerinden Ramazan Bayramı'nın ilk gününün tatil olmasını talep etti. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
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İtalya'da bazı eğitim kurumlarında başlatılan Ramazan Bayramı'nın ilk gününde derslere ara verme uygulamasının ardından diğer okullardaki Müslüman öğrencilerden de benzer talepler gelmeye başladı.Milano'daki Politeknik Üniversitesi'ndeki Müslüman öğrencilerin oluşturduğu birlik, kültürel ve dini farklılıkların tanınması ve saygı çerçevesinde Ramazan Bayramı'nda derslerin durdurulmasını talep etti.Bolonya Üniversitesinde öğrenim gören Müslüman öğrenciler de Milano'daki arkadaşlarının taleplerine destek vererek, okul yönetiminden bayram için derslerin durdurulmasını talep etti. Öğrenciler, tatil taleplerinin karşılanması durumunda Ramazan Bayramı’nda Müslüman öğrencilerin aileleriyle birlikte olma fırsatı yakalayacağını kaydetti.'Kabul edilemez'İktidarın küçük ortaklarından İslam ve göç karşıtı tezleriyle bilinen sağcı Lig Partisi'nden Avrupa Parlamenteri Silvia Sardone ise Milano Politeknik Üniversitesindeki Müslüman öğrencilerin talebini 'kabul edilemez' olarak niteledi.Ülkede, geçen ay, bazı eğitim kurumları Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etme kararı almıştı.
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italya, müslüman, öğrenci, tatil, ramazan, giorgia meloni, gizli ırkçılık, islamofobi, islamofobik eylemler
italya, müslüman, öğrenci, tatil, ramazan, giorgia meloni, gizli ırkçılık, islamofobi, islamofobik eylemler

İtalya'daki Müslüman öğrenciler, üniversitelerden Ramazan bayramı tatili talep etti

10:30 09.04.2024 (güncellendi: 10:35 09.04.2024)
© AAÖzel üniversite
Özel üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AA
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İtalya'da eğitim gören müslüman öğrenciler, üniversitelerinden Ramazan Bayramı'nın ilk gününün tatil olmasını talep etti.
İtalya'da bazı eğitim kurumlarında başlatılan Ramazan Bayramı'nın ilk gününde derslere ara verme uygulamasının ardından diğer okullardaki Müslüman öğrencilerden de benzer talepler gelmeye başladı.
Milano'daki Politeknik Üniversitesi'ndeki Müslüman öğrencilerin oluşturduğu birlik, kültürel ve dini farklılıkların tanınması ve saygı çerçevesinde Ramazan Bayramı'nda derslerin durdurulmasını talep etti.
Bolonya Üniversitesinde öğrenim gören Müslüman öğrenciler de Milano'daki arkadaşlarının taleplerine destek vererek, okul yönetiminden bayram için derslerin durdurulmasını talep etti. Öğrenciler, tatil taleplerinin karşılanması durumunda Ramazan Bayramı’nda Müslüman öğrencilerin aileleriyle birlikte olma fırsatı yakalayacağını kaydetti.

'Kabul edilemez'

İktidarın küçük ortaklarından İslam ve göç karşıtı tezleriyle bilinen sağcı Lig Partisi'nden Avrupa Parlamenteri Silvia Sardone ise Milano Politeknik Üniversitesindeki Müslüman öğrencilerin talebini 'kabul edilemez' olarak niteledi.
Ülkede, geçen ay, bazı eğitim kurumları Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etme kararı almıştı.
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