https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/italyadaki-musluman-ogrenciler-universitelerden-ramazan-bayrami-tatili-talep-etti--1082602395.html

İtalya'daki Müslüman öğrenciler, üniversitelerden Ramazan bayramı tatili talep etti

İtalya'daki Müslüman öğrenciler, üniversitelerden Ramazan bayramı tatili talep etti

Sputnik Türkiye

İtalya'da eğitim gören müslüman öğrenciler, üniversitelerinden Ramazan Bayramı'nın ilk gününün tatil olmasını talep etti. 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T10:30+0300

2024-04-09T10:30+0300

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İtalya'da bazı eğitim kurumlarında başlatılan Ramazan Bayramı'nın ilk gününde derslere ara verme uygulamasının ardından diğer okullardaki Müslüman öğrencilerden de benzer talepler gelmeye başladı.Milano'daki Politeknik Üniversitesi'ndeki Müslüman öğrencilerin oluşturduğu birlik, kültürel ve dini farklılıkların tanınması ve saygı çerçevesinde Ramazan Bayramı'nda derslerin durdurulmasını talep etti.Bolonya Üniversitesinde öğrenim gören Müslüman öğrenciler de Milano'daki arkadaşlarının taleplerine destek vererek, okul yönetiminden bayram için derslerin durdurulmasını talep etti. Öğrenciler, tatil taleplerinin karşılanması durumunda Ramazan Bayramı’nda Müslüman öğrencilerin aileleriyle birlikte olma fırsatı yakalayacağını kaydetti.'Kabul edilemez'İktidarın küçük ortaklarından İslam ve göç karşıtı tezleriyle bilinen sağcı Lig Partisi'nden Avrupa Parlamenteri Silvia Sardone ise Milano Politeknik Üniversitesindeki Müslüman öğrencilerin talebini 'kabul edilemez' olarak niteledi.Ülkede, geçen ay, bazı eğitim kurumları Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etme kararı almıştı.

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Sputnik Türkiye

italya, müslüman, öğrenci, tatil, ramazan, giorgia meloni, gizli ırkçılık, islamofobi, islamofobik eylemler