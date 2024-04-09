https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/almanya-devleti-tiktoka-katildi-olaf-scholz-soz-veriyorum-dans-etmeyecegim-dedi---1082600636.html
Alman hükümeti TikTok'a katıldı: Olaf Scholz 'söz veriyorum dans etmeyeceğim' dedi
Alman hükümeti TikTok'a katıldı: Olaf Scholz 'söz veriyorum dans etmeyeceğim' dedi
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, TikTok'a katıldı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T09:39+0300
2024-04-09T09:39+0300
2024-04-09T09:47+0300
dünya
olaf scholz
almanya
almanya için alternatif (afd)
almanya dışişleri bakanlığı
çin
abd
fransa
emmanuel macron
joe biden
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ABD lideri Joe Biden ve Fransa lideri Emmanuel Macron ardından, Almanya Başbakanı Scholz da çoğunlukla gençlerin aktif kullandığı Çin uygulaması TikTok'a katıldı. Uygulamaya katıldığını duyuru postu atan Scholz'un ilk sözleri, "Dans etmeyeceğim, söz veriyorum" demek oldu.irçok yorumcu, Scholz'un uygulamaya katılışının sebebini muhalefette olan Almanya için Alternatif Partisi'nin TikTok'taki iyi gidişatından pay almak olarak açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/lavrov-rusya-cin-iliskileri-liderleri-sayesinde-benzeri-gorulmemis-bir-seviyeye-ulasti-1082599891.html
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olaf scholz, almanya, almanya için alternatif (afd), almanya dışişleri bakanlığı, çin, abd, fransa, emmanuel macron, joe biden
olaf scholz, almanya, almanya için alternatif (afd), almanya dışişleri bakanlığı, çin, abd, fransa, emmanuel macron, joe biden
Alman hükümeti TikTok'a katıldı: Olaf Scholz 'söz veriyorum dans etmeyeceğim' dedi
09:39 09.04.2024 (güncellendi: 09:47 09.04.2024)
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, TikTok'a katıldı.
ABD lideri Joe Biden ve Fransa lideri Emmanuel Macron ardından, Almanya Başbakanı Scholz da çoğunlukla gençlerin aktif kullandığı Çin uygulaması TikTok'a katıldı.
Uygulamaya katıldığını duyuru postu atan Scholz'un ilk sözleri
, "Dans etmeyeceğim, söz veriyorum
" demek oldu.
irçok yorumcu, Scholz'un uygulamaya katılışının sebebini muhalefette olan Almanya için Alternatif Partisi'nin TikTok'taki iyi gidişatından pay almak olarak açıkladı.