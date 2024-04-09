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Alman hükümeti TikTok'a katıldı: Olaf Scholz 'söz veriyorum dans etmeyeceğim' dedi
Alman hükümeti TikTok'a katıldı: Olaf Scholz 'söz veriyorum dans etmeyeceğim' dedi
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, TikTok'a katıldı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T09:39+0300
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ABD lideri Joe Biden ve Fransa lideri Emmanuel Macron ardından, Almanya Başbakanı Scholz da çoğunlukla gençlerin aktif kullandığı Çin uygulaması TikTok'a katıldı. Uygulamaya katıldığını duyuru postu atan Scholz'un ilk sözleri, "Dans etmeyeceğim, söz veriyorum" demek oldu.irçok yorumcu, Scholz'un uygulamaya katılışının sebebini muhalefette olan Almanya için Alternatif Partisi'nin TikTok'taki iyi gidişatından pay almak olarak açıkladı.
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olaf scholz, almanya, almanya için alternatif (afd), almanya dışişleri bakanlığı, çin, abd, fransa, emmanuel macron, joe biden
olaf scholz, almanya, almanya için alternatif (afd), almanya dışişleri bakanlığı, çin, abd, fransa, emmanuel macron, joe biden

Alman hükümeti TikTok'a katıldı: Olaf Scholz 'söz veriyorum dans etmeyeceğim' dedi

09:39 09.04.2024 (güncellendi: 09:47 09.04.2024)
© AFP 2023 / MICHELE TANTUSSIFDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner, Yeşiller'den Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz, Almanya'nın ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesini tanıttıkları basın toplantısında
FDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner, Yeşiller'den Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz, Almanya'nın ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesini tanıttıkları basın toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AFP 2023 / MICHELE TANTUSSI
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, TikTok'a katıldı.
ABD lideri Joe Biden ve Fransa lideri Emmanuel Macron ardından, Almanya Başbakanı Scholz da çoğunlukla gençlerin aktif kullandığı Çin uygulaması TikTok'a katıldı.
Uygulamaya katıldığını duyuru postu atan Scholz'un ilk sözleri, "Dans etmeyeceğim, söz veriyorum" demek oldu.
irçok yorumcu, Scholz'un uygulamaya katılışının sebebini muhalefette olan Almanya için Alternatif Partisi'nin TikTok'taki iyi gidişatından pay almak olarak açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
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