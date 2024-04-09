https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israilin-jet-yakitlari-turkiyeden-gidiyor-iddiasiyla-ilgili-aciklama-dogru-degildir-1082621628.html
'İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor' iddiasıyla ilgili açıklama: 'Doğru değildir'
'İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor' iddiasıyla ilgili açıklama: 'Doğru değildir'
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiası doğru değildir"... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T20:56+0300
2024-04-09T20:56+0300
2024-04-09T21:16+0300
türkiye
israil
jet
yakıt
dezenformasyonla mücadele merkezi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiasının doğru olmadığını, bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu bildirdi.DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/turkiye-ihracatcilar-meclisinden-israile-ihracat-kisitlamasiyla-ilgili-aciklama-1082620609.html
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israil, jet, yakıt, dezenformasyonla mücadele merkezi
israil, jet, yakıt, dezenformasyonla mücadele merkezi
'İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor' iddiasıyla ilgili açıklama: 'Doğru değildir'
20:56 09.04.2024 (güncellendi: 21:16 09.04.2024)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiasının doğru olmadığını, bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."