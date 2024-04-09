https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israilin-jet-yakitlari-turkiyeden-gidiyor-iddiasiyla-ilgili-aciklama-dogru-degildir-1082621628.html

'İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor' iddiasıyla ilgili açıklama: 'Doğru değildir'

'İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor' iddiasıyla ilgili açıklama: 'Doğru değildir'

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiası doğru değildir"... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T20:56+0300

2024-04-09T20:56+0300

2024-04-09T21:16+0300

türkiye

israil

jet

yakıt

dezenformasyonla mücadele merkezi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiasının doğru olmadığını, bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu bildirdi.DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/turkiye-ihracatcilar-meclisinden-israile-ihracat-kisitlamasiyla-ilgili-aciklama-1082620609.html

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israil, jet, yakıt, dezenformasyonla mücadele merkezi