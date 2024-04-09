https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israil-refah-saldirisina-cadir-satin-alarak-hazirlaniyor-1082611602.html
İsrail, Refah saldırısına çadır satın alarak hazırlanıyor
İsrail, Refah saldırısına çadır satın alarak hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Tüm uyarılara rağmen Refah’a girmekte kararlı İsrail'in, kara saldırısı öncesinde bölgeye sığınan yaklaşık 1.5 milyon Filistinliyi çıkarmak için 40 bin çadır... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T14:11+0300
2024-04-09T14:11+0300
2024-04-09T14:11+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
benyamin netanyahu
refah sınır kapısı
mısır
ortadoğu
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The Times of Israel'e göre İsrail, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine beklenen kara saldırısı öncesi Gazze'deki saldırılardan kaçarak bölgeye sığınan Filistinlileri çıkarmaya hazırlanıyor.İsrailli bir yetkili, Tel Aviv'in saldırı öncesi Filistinlilerin Refah kentinden çıkarılmasına hazırlık amacıyla 40 bin çadır satın aldığını doğruladı.Satın alınması planlanan çadırların Refah'a saldırı hazırlıklarının parçası olduğunu belirten yetkilinin açıklaması, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun dün kara saldırısı için tarih belirlendiğini bildirmesinin ardından geldi.ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyu karşı çıkmasına rağmen, İsrail, Refah'ta dört Hamas taburunun konuşlandığını ve bölgeye kara saldırısı yapılmadan ‘savaşın hedeflerine ulaşamayacağını’ savunuyor.İsrail uzun süredir Filistinlilerin bölgeden çıkarma planı olduğunu açıklarken, Savunma Bakanlığı dün çadır tedariki için ihale ilanı yayınlamıştı.Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı RefahGazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi yerinden oldu.Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce 'güvenli olduğunu' iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1.5 milyona ulaştı.Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.İsrail Başbakanı Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına ‘Refah'a saldırı planı hazırlanması’ talimatını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/netanyahu-15-milyon-filistinlinin-oldugu-refaha-kara-saldirisi-icin-tarihin-belirlendigini-duyurdu-1082591558.html
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refah sınır kapısı
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, refah sınır kapısı, mısır, ortadoğu, soykırım
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, refah sınır kapısı, mısır, ortadoğu, soykırım
İsrail, Refah saldırısına çadır satın alarak hazırlanıyor
Tüm uyarılara rağmen Refah’a girmekte kararlı İsrail'in, kara saldırısı öncesinde bölgeye sığınan yaklaşık 1.5 milyon Filistinliyi çıkarmak için 40 bin çadır satın alacağı bildirildi.
The Times of Israel'e göre İsrail, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine beklenen kara saldırısı öncesi Gazze'deki saldırılardan kaçarak bölgeye sığınan Filistinlileri çıkarmaya hazırlanıyor.
İsrailli bir yetkili, Tel Aviv'in saldırı öncesi Filistinlilerin Refah kentinden çıkarılmasına hazırlık amacıyla 40 bin çadır satın aldığını doğruladı.
Satın alınması planlanan çadırların Refah'a saldırı hazırlıklarının parçası olduğunu belirten yetkilinin açıklaması, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun dün kara saldırısı için tarih belirlendiğini bildirmesinin ardından geldi.
ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyu karşı çıkmasına rağmen, İsrail, Refah'ta dört Hamas taburunun konuşlandığını ve bölgeye kara saldırısı yapılmadan ‘savaşın hedeflerine ulaşamayacağını’ savunuyor.
İsrail uzun süredir Filistinlilerin bölgeden çıkarma planı olduğunu açıklarken, Savunma Bakanlığı dün çadır tedariki için ihale ilanı yayınlamıştı.
Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah
Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi yerinden oldu.
Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce 'güvenli olduğunu' iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1.5 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına ‘Refah'a saldırı planı hazırlanması’ talimatını vermişti.