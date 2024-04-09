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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israil-basbakani-netanyahu-dunya-uzerindeki-hicbir-guc-hamasi-yenmemizi-engelleyemez-1082617776.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Dünya üzerindeki hiçbir güç Hamas'ı yenmemizi engelleyemez
İsrail Başbakanı Netanyahu: Dünya üzerindeki hiçbir güç Hamas'ı yenmemizi engelleyemez
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, uluslararası baskılara rağmen İsrail'in Refah'taki son Hamas taburunu da yok edeceğini söyledi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T17:16+0300
2024-04-09T17:26+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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gazze şeridi
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Başbakan Benyamin Netanyahu Tel Hashomer üssünde İsrail ordusuna yeni katılan askerlerle bir araya geldi. Başbakan üssü ziyareti sırasında Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürütülen savaşta kaydedilen ilerlemeyi ele aldı.Ziyaretin başında Netanyahu askere alım verilerine ilişkin genel bir değerlendirme yaparak askere alınanların İsrail ordusunda hizmet etmek ve özellikle de muharip rollerde görev almak için gösterdikleri büyük motivasyondan etkilendiği belirtti. Netanyahu birliklerine yeni katılan askerlere hitaben yaptığı konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Netanyahu açıklamasında, "Bugün burada farklı birliklerde, farklı tugaylarda, farklı askeri güçlerde yaptığınız şey budur. Bizler aslında ülkemizin varlığını koruyoruz. Bu aynı zamanda her birinizin, ailelerinizin, arkadaşlarınızın ve gelecek nesillerin kişisel varlığıdır. Bu bir abartı değil, bunlar yüce sözler değil, bunlar çok doğru sözler, ülkemizin var olup olmayacağını belirleyen şey budur" dedi.Konuşmasına devam eden Netanyahu şu cümleleri dile getirdi:Netanyahu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarla ilgili olarak, "Refah da dahil olmak üzere Hamas tugaylarının bertaraf edilmesini tamamlayacağız. Dünyada bizi durduracak hiçbir güç yoktur. Bunu yapmaya çalışan pek çok güç var ama işe yaramayacak çünkü bu düşmana yapacaklarımızdan sonra artık bunu yapmayacaklar. Var olmaya da devam edemeyecekler. Bunu yapmaya kararlıyız ve şimdi her biriniz, işe alımlarınızda, hedefin tamamlanmasına şu ya da bu şekilde katkıda bulunacaksınız. Öyle olmak zorunda. Ülkemize böyle bir şey yaptıktan sonra bir daha yapamayacaklar" cümlelerini vurguladı.Netanyahu konuşmasında 3 ana hedefleri olduğu dile getirdi:Netanyahu dördüncü bir hedeflerinin daha olduğunu ifade ederek, "Dördüncü bir hedef daha var: Hamas bizi yok etmeyi amaçlayan İran'ın şer ekseninin bir parçası. Hamas'ı yendiğimizde sadece Hamas'ı yenmiş olmayız, bu ekseni de yenmiş oluruz. Ortadoğu'da ve ötesinde herkes bu sahada kimin kazanacağını izliyor: İsrail mi yoksa İran ve uyduları mı? Siz kimin kazanacağını zaten biliyorsunuz. Hepinize iyi şanslar" sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israilden-ihracati-kisan-turkiyeye-yanit-gecikmedi-1082607352.html
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benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, refah

İsrail Başbakanı Netanyahu: Dünya üzerindeki hiçbir güç Hamas'ı yenmemizi engelleyemez

17:16 09.04.2024 (güncellendi: 17:26 09.04.2024)
© AP Photo / Leo Correaİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
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İsrail Başbakanı Netanyahu, uluslararası baskılara rağmen İsrail'in Refah'taki son Hamas taburunu da yok edeceğini söyledi.
Başbakan Benyamin Netanyahu Tel Hashomer üssünde İsrail ordusuna yeni katılan askerlerle bir araya geldi. Başbakan üssü ziyareti sırasında Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürütülen savaşta kaydedilen ilerlemeyi ele aldı.
Ziyaretin başında Netanyahu askere alım verilerine ilişkin genel bir değerlendirme yaparak askere alınanların İsrail ordusunda hizmet etmek ve özellikle de muharip rollerde görev almak için gösterdikleri büyük motivasyondan etkilendiği belirtti.
Netanyahu birliklerine yeni katılan askerlere hitaben yaptığı konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bugün sizin ve devletin hayatında çok önemli bir gün. Devlet kendimizi savunma kabiliyetimiz sayesinde var. Devleti kurduğumuzdan beri bu saldırılar durmadı, bu yüzlerce hatta binlerce yıldır Yahudi halkının kaderiydi. Devletin kurulmasıyla birlikte değişen şey, bu saldırıları püskürtme kabiliyetimiz oldu. Bazen çok ağır bedeller ödeyerek, ama her zaman hoşuna gitmese de tüm dünyanın anladığı bir güçle, ama biliyoruz ki o olmadan var olamayız.
Netanyahu açıklamasında, "Bugün burada farklı birliklerde, farklı tugaylarda, farklı askeri güçlerde yaptığınız şey budur. Bizler aslında ülkemizin varlığını koruyoruz. Bu aynı zamanda her birinizin, ailelerinizin, arkadaşlarınızın ve gelecek nesillerin kişisel varlığıdır. Bu bir abartı değil, bunlar yüce sözler değil, bunlar çok doğru sözler, ülkemizin var olup olmayacağını belirleyen şey budur" dedi.
Konuşmasına devam eden Netanyahu şu cümleleri dile getirdi:

Savaşın başlamasından bu yana geçen altı ayda gördüğümüz en çarpıcı şey, gençlerin motivasyonundaki büyük artış, bu çok büyük husus. Hem erkeklerin hem de kızların harekete geçme, savunma ve savaşma arzusu. Bu hızla artıyor ve daha önce böyle bir şey görmemiştik. Bu, halkımızın içinde var olan yaşam gücünün kanıtıdır. Bence her türlü övgüyü ve gerçekten tarihi öneme sahip bir şey yaptığınızı anlamayı hak ediyorsunuz.

Netanyahu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarla ilgili olarak, "Refah da dahil olmak üzere Hamas tugaylarının bertaraf edilmesini tamamlayacağız. Dünyada bizi durduracak hiçbir güç yoktur. Bunu yapmaya çalışan pek çok güç var ama işe yaramayacak çünkü bu düşmana yapacaklarımızdan sonra artık bunu yapmayacaklar. Var olmaya da devam edemeyecekler. Bunu yapmaya kararlıyız ve şimdi her biriniz, işe alımlarınızda, hedefin tamamlanmasına şu ya da bu şekilde katkıda bulunacaksınız. Öyle olmak zorunda. Ülkemize böyle bir şey yaptıktan sonra bir daha yapamayacaklar" cümlelerini vurguladı.
Netanyahu konuşmasında 3 ana hedefleri olduğu dile getirdi:
Rehineleri geri almak,
Hamas'ı ortadan kaldırmak,
Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak.
Netanyahu dördüncü bir hedeflerinin daha olduğunu ifade ederek, "Dördüncü bir hedef daha var: Hamas bizi yok etmeyi amaçlayan İran'ın şer ekseninin bir parçası. Hamas'ı yendiğimizde sadece Hamas'ı yenmiş olmayız, bu ekseni de yenmiş oluruz. Ortadoğu'da ve ötesinde herkes bu sahada kimin kazanacağını izliyor: İsrail mi yoksa İran ve uyduları mı? Siz kimin kazanacağını zaten biliyorsunuz. Hepinize iyi şanslar" sözlerini tamamladı.
İsrail Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
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