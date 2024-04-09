https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israil-basbakani-netanyahu-dunya-uzerindeki-hicbir-guc-hamasi-yenmemizi-engelleyemez-1082617776.html

İsrail Başbakanı Netanyahu: Dünya üzerindeki hiçbir güç Hamas'ı yenmemizi engelleyemez

İsrail Başbakanı Netanyahu: Dünya üzerindeki hiçbir güç Hamas'ı yenmemizi engelleyemez

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu, uluslararası baskılara rağmen İsrail'in Refah'taki son Hamas taburunu da yok edeceğini söyledi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T17:16+0300

2024-04-09T17:16+0300

2024-04-09T17:26+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

refah

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Başbakan Benyamin Netanyahu Tel Hashomer üssünde İsrail ordusuna yeni katılan askerlerle bir araya geldi. Başbakan üssü ziyareti sırasında Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürütülen savaşta kaydedilen ilerlemeyi ele aldı.Ziyaretin başında Netanyahu askere alım verilerine ilişkin genel bir değerlendirme yaparak askere alınanların İsrail ordusunda hizmet etmek ve özellikle de muharip rollerde görev almak için gösterdikleri büyük motivasyondan etkilendiği belirtti. Netanyahu birliklerine yeni katılan askerlere hitaben yaptığı konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Netanyahu açıklamasında, "Bugün burada farklı birliklerde, farklı tugaylarda, farklı askeri güçlerde yaptığınız şey budur. Bizler aslında ülkemizin varlığını koruyoruz. Bu aynı zamanda her birinizin, ailelerinizin, arkadaşlarınızın ve gelecek nesillerin kişisel varlığıdır. Bu bir abartı değil, bunlar yüce sözler değil, bunlar çok doğru sözler, ülkemizin var olup olmayacağını belirleyen şey budur" dedi.Konuşmasına devam eden Netanyahu şu cümleleri dile getirdi:Netanyahu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarla ilgili olarak, "Refah da dahil olmak üzere Hamas tugaylarının bertaraf edilmesini tamamlayacağız. Dünyada bizi durduracak hiçbir güç yoktur. Bunu yapmaya çalışan pek çok güç var ama işe yaramayacak çünkü bu düşmana yapacaklarımızdan sonra artık bunu yapmayacaklar. Var olmaya da devam edemeyecekler. Bunu yapmaya kararlıyız ve şimdi her biriniz, işe alımlarınızda, hedefin tamamlanmasına şu ya da bu şekilde katkıda bulunacaksınız. Öyle olmak zorunda. Ülkemize böyle bir şey yaptıktan sonra bir daha yapamayacaklar" cümlelerini vurguladı.Netanyahu konuşmasında 3 ana hedefleri olduğu dile getirdi:Netanyahu dördüncü bir hedeflerinin daha olduğunu ifade ederek, "Dördüncü bir hedef daha var: Hamas bizi yok etmeyi amaçlayan İran'ın şer ekseninin bir parçası. Hamas'ı yendiğimizde sadece Hamas'ı yenmiş olmayız, bu ekseni de yenmiş oluruz. Ortadoğu'da ve ötesinde herkes bu sahada kimin kazanacağını izliyor: İsrail mi yoksa İran ve uyduları mı? Siz kimin kazanacağını zaten biliyorsunuz. Hepinize iyi şanslar" sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israilden-ihracati-kisan-turkiyeye-yanit-gecikmedi-1082607352.html

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gazze

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