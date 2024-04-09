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İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron, Trump ile NATO'nun geleceğini görüştü
İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron, Trump ile NATO'nun geleceğini görüştü
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İsrail'e verdiği koşulsuz destek ve Ukrayna'ya yardım tutkusuyla tepki çeken Biden’ın zaaflarını kullanan Trump, seçim kampanyasında NATO ülkelerini... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T15:24+0300
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İngiliz The Telegraph gazetesi, David Cameron’un, Donald Trump ile Ukrayna'ya destek, NATO'nun geleceği ve Ortadoğu’daki durumu görüşmek üzere pazartesi günü bir araya geldiğini iddia etti.Dışişleri Bakanı’nın Trump’ın Mar-a-Lago bölgesindeki evinde görüşmek üzere Florida'ya uçtuğunu duyuran gazete, İngiliz hükümetinin görüşmeyle ilgili açıklamasında, bu ziyaretin seçim öncesinde muhalefet liderleri için ‘standart bir uygulama’ olduğu belirtildi.Trump’ın Florida’daki malikanesinde bir araya gelen ikilinin Ukrayna, Gazze'deki durum ve NATO'nun geleceği konularını ele aldığını yazan The Telegraph, Cameron’un bu yılın başlarında Trump’ın ittifaka yönelik sözleri sonrasında araya mesafe koyduğunu hatırlattı.Gazeteye konuşan bir hükümet kaynağı, Dışişleri Bakanı'nın ‘Londra’nın ittifak için savunma harcamalarına ne kadar önem verdiğini’ Trump’a duyurmak istediğini söylerken, “Özel ilişkilerin derinliği ve gücünü vurgulayan ‘verimli bir toplantı’ gerçekleştirdiklerini” söyledi.Cameron’un, ABD ziyaretinde, anı zamanda başkent Washington’da diğer Cumhuriyetçilerle bir araya geleceği ve Ukrayna'ya yeni yardım paketini engelleyenlere ‘Rusya'yı yenmesi gerektiğini’ söyleyeceği aktarıldı.Cameron’un Trump ile görüşmesinin, eski başkanın 2020 başkanlık seçimlerini Joe Biden'a karşı kaybetmesinden bu yana üst düzey ilk görüşme olmasıyla dikkat çekti.ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, Ukrayna'ya verilen desteği kesme sözü vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/fransa-ve-ingiltereden-avrupaya-ortak-uyari-ukrayna-kaybederse-hepimiz-kaybederiz-1082582104.html
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ingiltere, david cameron, donald trump, florida, nato, abd, joe biden, abd başkanlık seçimleri, ukrayna, ukrayna krizi, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, israil, israil-filistin
ingiltere, david cameron, donald trump, florida, nato, abd, joe biden, abd başkanlık seçimleri, ukrayna, ukrayna krizi, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, israil, israil-filistin

İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron, Trump ile NATO'nun geleceğini görüştü

15:24 09.04.2024 (güncellendi: 15:44 09.04.2024)
© AFP 2023 / DANIEL LEALCameron ve Trump
Cameron ve Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AFP 2023 / DANIEL LEAL
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İsrail'e verdiği koşulsuz destek ve Ukrayna'ya yardım tutkusuyla tepki çeken Biden’ın zaaflarını kullanan Trump, seçim kampanyasında NATO ülkelerini kaygılandıran açıklamalarıyla gündemden düşmezken, İngiliz kamuoyu, Dışişleri Bakanı Cameron’un Florida'da eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü iddiasıyla çalkalanıyor.
İngiliz The Telegraph gazetesi, David Cameron’un, Donald Trump ile Ukrayna'ya destek, NATO'nun geleceği ve Ortadoğu’daki durumu görüşmek üzere pazartesi günü bir araya geldiğini iddia etti.
Dışişleri Bakanı’nın Trump’ın Mar-a-Lago bölgesindeki evinde görüşmek üzere Florida'ya uçtuğunu duyuran gazete, İngiliz hükümetinin görüşmeyle ilgili açıklamasında, bu ziyaretin seçim öncesinde muhalefet liderleri için ‘standart bir uygulama’ olduğu belirtildi.
Trump’ın Florida’daki malikanesinde bir araya gelen ikilinin Ukrayna, Gazze'deki durum ve NATO'nun geleceği konularını ele aldığını yazan The Telegraph, Cameron’un bu yılın başlarında Trump’ın ittifaka yönelik sözleri sonrasında araya mesafe koyduğunu hatırlattı.
Gazeteye konuşan bir hükümet kaynağı, Dışişleri Bakanı'nın ‘Londra’nın ittifak için savunma harcamalarına ne kadar önem verdiğini’ Trump’a duyurmak istediğini söylerken, “Özel ilişkilerin derinliği ve gücünü vurgulayan ‘verimli bir toplantı’ gerçekleştirdiklerini” söyledi.
Cameron’un, ABD ziyaretinde, anı zamanda başkent Washington’da diğer Cumhuriyetçilerle bir araya geleceği ve Ukrayna'ya yeni yardım paketini engelleyenlere ‘Rusya'yı yenmesi gerektiğini’ söyleyeceği aktarıldı.
Cameron’un Trump ile görüşmesinin, eski başkanın 2020 başkanlık seçimlerini Joe Biden'a karşı kaybetmesinden bu yana üst düzey ilk görüşme olmasıyla dikkat çekti.
ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, Ukrayna'ya verilen desteği kesme sözü vermişti.
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
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