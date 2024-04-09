https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/gazzenin-kuzeyine-karayoluyla-ilk-yardim-konvoyu-ulasti-1082621216.html
Gazze'nin kuzeyine karayoluyla ilk yardım konvoyu ulaştı
Gazze'nin kuzeyine karayoluyla ilk yardım konvoyu ulaştı
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'nin kuzeyine kara yoluyla ilk yardım konvoyunun ulaştığını duyurdu. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T20:04+0300
2024-04-09T20:04+0300
2024-04-09T20:04+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
insani yardım
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BAE Savunma Bakanlığı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BAE'nin, 17 tırdan oluşan yardım konvoyu ilk kez karayoluyla Gazze'nin kuzeyine ulaştı" denildi.Açıklamada, 370 tondan fazla insani yardım taşıyan konvoyda gıda, tıbbi malzeme ve giysinin yanı sıra sığınmacılar için gerekli araç ve gereçler bulunduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca bir ülke aracılığıyla Gazze'nin kuzeyine insani yardımların ilk kez karadan girdiği bilgisi verildi.Öte yandan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE'nin Mısır Hava Kuvvetleri ile işbirliği içinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere 29. kez havadan yardım indirdiği kaydedildi.Açıklamada, 5 adet uçakla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki boş araziye indirilen 85 tonluk insani yardım malzemelerinin içinde gıda, bayramlık giysi, ayakkabı, oyuncak, tatlı ve çeşitli ürünlerin olduğu bilgisi verildi.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in engellemesi nedeniyle ocak ayından bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı ulaştıramadığını açıklamıştı.İsrail altı aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne karadan insani yardım girişini sınırlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/kahiredeki-gazze-muzakerelerinde-ilerleme-kaydedildigi-iddiasi-1082575623.html
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gazze, gazze şeridi, insani yardım, yardım
gazze, gazze şeridi, insani yardım, yardım
Gazze'nin kuzeyine karayoluyla ilk yardım konvoyu ulaştı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'nin kuzeyine kara yoluyla ilk yardım konvoyunun ulaştığını duyurdu.
BAE Savunma Bakanlığı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BAE'nin, 17 tırdan oluşan yardım konvoyu ilk kez karayoluyla Gazze'nin kuzeyine ulaştı" denildi.
Açıklamada, 370 tondan fazla insani yardım taşıyan konvoyda gıda, tıbbi malzeme ve giysinin yanı sıra sığınmacılar için gerekli araç ve gereçler bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca bir ülke aracılığıyla Gazze'nin kuzeyine insani yardımların ilk kez karadan girdiği bilgisi verildi.
Öte yandan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE'nin Mısır Hava Kuvvetleri ile işbirliği içinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere 29. kez havadan yardım indirdiği kaydedildi.
Açıklamada, 5 adet uçakla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki boş araziye indirilen 85 tonluk insani yardım malzemelerinin içinde gıda, bayramlık giysi, ayakkabı, oyuncak, tatlı ve çeşitli ürünlerin olduğu bilgisi verildi.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in engellemesi nedeniyle ocak ayından bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı ulaştıramadığını açıklamıştı.
İsrail altı aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne karadan insani yardım girişini sınırlıyor.