https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/kahiredeki-gazze-muzakerelerinde-ilerleme-kaydedildigi-iddiasi-1082575623.html

Kahire’deki Gazze müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği iddiası

Kahire’deki Gazze müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği iddiası

Sputnik Türkiye

Mısır’ın başkenti Kahire’de Hamas ve İsrail temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde, Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanması yönünde ilerleme... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T13:07+0300

2024-04-08T13:07+0300

2024-04-08T13:07+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

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Mısır’ın Al Qahera News televizyonu, Kahire’de Hamas, Mısır, Katar, İsrail ve ABD temsilcileriyle yapılan görüşmenin gidişatıyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanması yönünde birçok konuda uzlaşmaya varıldığını belirtti.Al Qahera News televizyonun sosyal medya platformu X’teki hesabında, “Üst düzey bir Mısırlı kaynak, Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlama çabalarının sürdüğünü ve birçok tartışmalı konuda uzlaşma sağlanmasında önemli ilerleme kaydedildiğini doğruladı” ifadesi kullanıldı.Hamas Kahire'deki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği haberini yalanladıÖte yandan uluslararası haber ajansı Reuters’e konuşan Hamas Sözcüsü, İsrail ve Filistinli hareket Hamas’ın Kahire'de devam eden Gazze Şeridi'ndeki ateşkes görüşmelerinde hiçbir ilerleme kaydedemediğini bildirerek iddiaları yalanladı.Ajans, Katar ve ABD temsilcilerinin de görüşmelere katıldığını belirtti.ABD Başkanı Joe Biden, 5 Nisan açıklamasında, Mısır ve Katar’a, Hamas’ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşmanın koşullarının yerine getirilmesini sağlama çağrısında bulunmuştu. Karşılığında İsrail cezaevlerindeki Hamas üyelerinin serbest bırakılması vaat edilmişti.Daha önce İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, tüm rehineler serbest kalana kadar Gazze Şeridi’ndeki operasyonun devam edeceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/bidendan-netanyahuya-gazzedeki-sivilleri-koruyun-yoksa-abd-politikasi-degisecek-1082492882.html

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