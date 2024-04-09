Gazze’deki kız öğrenci: Savaştan önce muhasebecilik okuyordum, şimdi humus satıyorum

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Petrol fiyatları yukarı doğru giderse global enflasyon dalgasıyla karşılaşacağız'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizin faturası memurlara kesildi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Şeker, mısır, emtia fiyatları tüketiciye nasıl yansıyacak?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Seçim sonrası İYİ Parti'de kurultay hazırlıkları.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
10:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
13:07
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:30
8 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
13:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
14:10
2 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
14:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:30
5 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
14:39
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
15:10
4 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
15:22
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
6 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
15:48
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
16:22
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:30
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
16:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
18:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
6 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
19:09
1 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
19:54
3 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
20:02
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
20:11
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
20:20
8 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
20:35
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
20:53
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
21:16
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/gazzedeki-ogrenci-savastan-once-muhasebecilik-okuyordum-simdi-humus-satiyorum-1082616627.html
Gazze’deki kız öğrenci: Savaştan önce muhasebecilik okuyordum, şimdi humus satıyorum
Gazze’deki kız öğrenci: Savaştan önce muhasebecilik okuyordum, şimdi humus satıyorum
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun gerisinde yerle bir edilmiş şehirler ve kavrulmuş çöl bırakarak terk ettiği Gazze Şeridi’nde yaşam mücadelesi veren Filistinli öğrenci Basmah... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T16:56+0300
2024-04-09T16:59+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
soykırım
filistin
filistin sorunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/09/1082616102_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a59eece9211b233b2547412f9dc78b6d.jpg
Gazze Şeridi’ndeki çatışmalar 6 ayı aşkın süredir devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu neredeyse tüm birliklerini bölgeden çekerek gerisinde yerle bir edilmiş şehirler ve kavrulmuş çöl bıraktı.Bu koşullarda ailesini geçindirmek zorunda kalan Basmah, “Son aylarda birkaç kez taşındık, babam hayatını kaybetti. Aile reisimizi kaybettikten sonra durumumuz daha da zorlaştı. Humus yapıp satabileceğimden uzun süre şüphe ettim. Ama sonunda riske girdim ve her şey rayına oturdu. Eleştirilmediğim ve azarlanmadığım için çok mutluydum. Aksine insanlar humusumu beğendi ve giderek daha fazlasını istemeye başladı” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Müşterilerden Ahmed Marvan ise şunları anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israil-refah-saldirisina-cadir-satin-alarak-hazirlaniyor-1082611602.html
israil
gazze
gazze şeridi
filistin
humus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/09/1082616102_168:0:1128:720_1920x0_80_0_0_8abd752acc38e8be5fb20685761e62e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, filistin, filistin sorunu, humus
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, filistin, filistin sorunu, humus

Gazze’deki kız öğrenci: Savaştan önce muhasebecilik okuyordum, şimdi humus satıyorum

16:56 09.04.2024 (güncellendi: 16:59 09.04.2024)
© RuptlyGazze’deki Filistinli öğrenci
Gazze’deki Filistinli öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© Ruptly
Abone ol
İsrail ordusunun gerisinde yerle bir edilmiş şehirler ve kavrulmuş çöl bırakarak terk ettiği Gazze Şeridi’nde yaşam mücadelesi veren Filistinli öğrenci Basmah al Shawish, ailesini geçindirebilmek için Deir al-Balah’ta sokakta humus satıyor.
Gazze Şeridi’ndeki çatışmalar 6 ayı aşkın süredir devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu neredeyse tüm birliklerini bölgeden çekerek gerisinde yerle bir edilmiş şehirler ve kavrulmuş çöl bıraktı.
Bu koşullarda ailesini geçindirmek zorunda kalan Basmah, “Son aylarda birkaç kez taşındık, babam hayatını kaybetti. Aile reisimizi kaybettikten sonra durumumuz daha da zorlaştı. Humus yapıp satabileceğimden uzun süre şüphe ettim. Ama sonunda riske girdim ve her şey rayına oturdu. Eleştirilmediğim ve azarlanmadığım için çok mutluydum. Aksine insanlar humusumu beğendi ve giderek daha fazlasını istemeye başladı” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Savaştan önce Gazze Üniversitesi’nde muhasebecilik okuyordum. Şimdi humus satıyorum. Ancak birçok zorluğa rağmen bunu yapabildiğim için çok gururluyum. Ekmek bile bulamadığınız günler oluyor, her şeyin fiyatı sürekli artıyor, sürekli olarak bir şeyler düşünmek ve yapmak gerekiyor.
Müşterilerden Ahmed Marvan ise şunları anlattı:
“Basmah harika biri, çok çabalıyor ve humusu da iyi yapıyor. Elbette ki o farklı bir hayatın, farklı bir işin hayalini kurmuştu. Fakat şu anda tüm insanlarımız böyle yaşıyor, yiyecek bulup hayatta kalmaya çalışıyor.
Gazze Refah - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail, Refah saldırısına çadır satın alarak hazırlanıyor
14:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала