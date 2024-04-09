https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/gazzedeki-ogrenci-savastan-once-muhasebecilik-okuyordum-simdi-humus-satiyorum-1082616627.html
Gazze’deki kız öğrenci: Savaştan önce muhasebecilik okuyordum, şimdi humus satıyorum
Gazze’deki kız öğrenci: Savaştan önce muhasebecilik okuyordum, şimdi humus satıyorum
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun gerisinde yerle bir edilmiş şehirler ve kavrulmuş çöl bırakarak terk ettiği Gazze Şeridi’nde yaşam mücadelesi veren Filistinli öğrenci Basmah... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T16:56+0300
2024-04-09T16:56+0300
2024-04-09T16:59+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
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Gazze Şeridi’ndeki çatışmalar 6 ayı aşkın süredir devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu neredeyse tüm birliklerini bölgeden çekerek gerisinde yerle bir edilmiş şehirler ve kavrulmuş çöl bıraktı.Bu koşullarda ailesini geçindirmek zorunda kalan Basmah, “Son aylarda birkaç kez taşındık, babam hayatını kaybetti. Aile reisimizi kaybettikten sonra durumumuz daha da zorlaştı. Humus yapıp satabileceğimden uzun süre şüphe ettim. Ama sonunda riske girdim ve her şey rayına oturdu. Eleştirilmediğim ve azarlanmadığım için çok mutluydum. Aksine insanlar humusumu beğendi ve giderek daha fazlasını istemeye başladı” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Müşterilerden Ahmed Marvan ise şunları anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israil-refah-saldirisina-cadir-satin-alarak-hazirlaniyor-1082611602.html
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Gazze’deki kız öğrenci: Savaştan önce muhasebecilik okuyordum, şimdi humus satıyorum
16:56 09.04.2024 (güncellendi: 16:59 09.04.2024)
İsrail ordusunun gerisinde yerle bir edilmiş şehirler ve kavrulmuş çöl bırakarak terk ettiği Gazze Şeridi’nde yaşam mücadelesi veren Filistinli öğrenci Basmah al Shawish, ailesini geçindirebilmek için Deir al-Balah’ta sokakta humus satıyor.
Gazze Şeridi’ndeki çatışmalar 6 ayı aşkın süredir devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu neredeyse tüm birliklerini bölgeden çekerek gerisinde yerle bir edilmiş şehirler ve kavrulmuş çöl bıraktı.
Bu koşullarda ailesini geçindirmek zorunda kalan Basmah, “Son aylarda birkaç kez taşındık, babam hayatını kaybetti. Aile reisimizi kaybettikten sonra durumumuz daha da zorlaştı. Humus yapıp satabileceğimden uzun süre şüphe ettim. Ama sonunda riske girdim ve her şey rayına oturdu. Eleştirilmediğim ve azarlanmadığım için çok mutluydum. Aksine insanlar humusumu beğendi ve giderek daha fazlasını istemeye başladı” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Savaştan önce Gazze Üniversitesi’nde muhasebecilik okuyordum. Şimdi humus satıyorum. Ancak birçok zorluğa rağmen bunu yapabildiğim için çok gururluyum. Ekmek bile bulamadığınız günler oluyor, her şeyin fiyatı sürekli artıyor, sürekli olarak bir şeyler düşünmek ve yapmak gerekiyor.
Müşterilerden Ahmed Marvan ise şunları anlattı:
“Basmah harika biri, çok çabalıyor ve humusu da iyi yapıyor. Elbette ki o farklı bir hayatın, farklı bir işin hayalini kurmuştu. Fakat şu anda tüm insanlarımız böyle yaşıyor, yiyecek bulup hayatta kalmaya çalışıyor.