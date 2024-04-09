https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/gazzedeki-ogrenci-savastan-once-muhasebecilik-okuyordum-simdi-humus-satiyorum-1082616627.html

Gazze’deki kız öğrenci: Savaştan önce muhasebecilik okuyordum, şimdi humus satıyorum

Gazze’deki kız öğrenci: Savaştan önce muhasebecilik okuyordum, şimdi humus satıyorum

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun gerisinde yerle bir edilmiş şehirler ve kavrulmuş çöl bırakarak terk ettiği Gazze Şeridi’nde yaşam mücadelesi veren Filistinli öğrenci Basmah... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T16:56+0300

2024-04-09T16:56+0300

2024-04-09T16:59+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

soykırım

filistin

filistin sorunu

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Gazze Şeridi’ndeki çatışmalar 6 ayı aşkın süredir devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu neredeyse tüm birliklerini bölgeden çekerek gerisinde yerle bir edilmiş şehirler ve kavrulmuş çöl bıraktı.Bu koşullarda ailesini geçindirmek zorunda kalan Basmah, “Son aylarda birkaç kez taşındık, babam hayatını kaybetti. Aile reisimizi kaybettikten sonra durumumuz daha da zorlaştı. Humus yapıp satabileceğimden uzun süre şüphe ettim. Ama sonunda riske girdim ve her şey rayına oturdu. Eleştirilmediğim ve azarlanmadığım için çok mutluydum. Aksine insanlar humusumu beğendi ve giderek daha fazlasını istemeye başladı” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Müşterilerden Ahmed Marvan ise şunları anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israil-refah-saldirisina-cadir-satin-alarak-hazirlaniyor-1082611602.html

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

humus

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Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, filistin, filistin sorunu, humus