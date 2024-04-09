https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/fenerbahcenin-alacagi-ceza-netlesiyor-men-edilecekler-1082597494.html

Fenerbahçe'nin alacağı ceza netleşiyor: 'Men edilecekler'

Fenerbahçe'nin alacağı ceza netleşiyor: 'Men edilecekler'

Sputnik Türkiye

Geçen günlerde oynanan ve olaylı geçen Süper Kupa maçının ardından merakla beklenen gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından alacağı... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T07:49+0300

2024-04-09T07:49+0300

2024-04-09T07:54+0300

spor

fenerbahçe

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

men

men cezası

uzman

uzman yorumu

süper kupa

galatasaray

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Türk futbolunda büyük yankı uyandıran ve tartışmalara neden olan Süper Kupa maçının ardından Fenerbahçe'nin durumu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından incelenmeye alındı. Fenerbahçe'nin alacağı ceza, kulübün gelecekteki organizasyonlara katılımını da etkileyebilecek önemli bir faktör olabilir. Bu nedenle, taraftarlar ve futbol camiası, TFF'nin vereceği kararı yakından takip ediyor.Fenerbahçe'nin alacağı cezanın kapsamı ve detayları merak edilirken, şimdiden bazı bilgiler gün yüzüne çıkmış durumda. TFF'nin ceza konusundaki kararı ve detayları, önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Ancak, cezanın ne şekilde uygulanacağı ve hangi maddelerin dikkate alınacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.Ceza kararı nasıl işliyor?Öncelikle TFF, müsabaka görevlilerinin raporlarını bekleyecek (Futbol Müsabaka Talimatı Madde 26-3). Raporlar geldikten sonra Disiplin Kurulları'nın görev zamanı başlayacak (Madde 23-3). Disiplin Kurulları, Madde 22-a'ya göre hükmen mağlubiyet kararını verecek.Hükmen men ve 1 sene Türkiye Kupası'na katılmama cezasıArdından, bu kararı madde 26-1'e göre TFF Yönetim Kurulu onaylayacak. Tüm bu süreçlerin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.TRT Spor'un haberine göre ise PFDK, Fenerbahçe'ye hükmen men ve 1 sene Türkiye Kupası'na katılmama cezası verecek.Emin Özkurt'un Süper Kupa yorumu şu şekilde:Ahmet Ketenci'ye hak mahrumiyeti cezası

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/yapay-zeka-2103-yilina-kadarki-sampiyonlar-ligi-kazananlarini-tahmin-etti-turk-takimlari-da-var-1082596527.html

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