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Fenerbahçe'nin alacağı ceza netleşiyor: 'Men edilecekler'
Fenerbahçe'nin alacağı ceza netleşiyor: 'Men edilecekler'
Sputnik Türkiye
Geçen günlerde oynanan ve olaylı geçen Süper Kupa maçının ardından merakla beklenen gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından alacağı... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T07:49+0300
2024-04-09T07:54+0300
spor
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Türk futbolunda büyük yankı uyandıran ve tartışmalara neden olan Süper Kupa maçının ardından Fenerbahçe'nin durumu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından incelenmeye alındı. Fenerbahçe'nin alacağı ceza, kulübün gelecekteki organizasyonlara katılımını da etkileyebilecek önemli bir faktör olabilir. Bu nedenle, taraftarlar ve futbol camiası, TFF'nin vereceği kararı yakından takip ediyor.Fenerbahçe'nin alacağı cezanın kapsamı ve detayları merak edilirken, şimdiden bazı bilgiler gün yüzüne çıkmış durumda. TFF'nin ceza konusundaki kararı ve detayları, önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Ancak, cezanın ne şekilde uygulanacağı ve hangi maddelerin dikkate alınacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.Ceza kararı nasıl işliyor?Öncelikle TFF, müsabaka görevlilerinin raporlarını bekleyecek (Futbol Müsabaka Talimatı Madde 26-3). Raporlar geldikten sonra Disiplin Kurulları'nın görev zamanı başlayacak (Madde 23-3). Disiplin Kurulları, Madde 22-a'ya göre hükmen mağlubiyet kararını verecek.Hükmen men ve 1 sene Türkiye Kupası'na katılmama cezasıArdından, bu kararı madde 26-1'e göre TFF Yönetim Kurulu onaylayacak. Tüm bu süreçlerin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.TRT Spor'un haberine göre ise PFDK, Fenerbahçe'ye hükmen men ve 1 sene Türkiye Kupası'na katılmama cezası verecek.Emin Özkurt'un Süper Kupa yorumu şu şekilde:Ahmet Ketenci'ye hak mahrumiyeti cezası
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fenerbahçe ceza, fenerbahçe ceza alacak mı, tff fenerbahçe ceza
fenerbahçe ceza, fenerbahçe ceza alacak mı, tff fenerbahçe ceza

Fenerbahçe'nin alacağı ceza netleşiyor: 'Men edilecekler'

07:49 09.04.2024 (güncellendi: 07:54 09.04.2024)
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AA / Serhat Çağdaş
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Geçen günlerde oynanan ve olaylı geçen Süper Kupa maçının ardından merakla beklenen gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından alacağı cezanın detayları netleşmeye başladı. Peki, Süper Kupa'dan çekilen Fenerbahçe'ye ne ceza gelecek? CAS hakemi Emin Özkurt açıkladı.
Türk futbolunda büyük yankı uyandıran ve tartışmalara neden olan Süper Kupa maçının ardından Fenerbahçe'nin durumu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından incelenmeye alındı.
Fenerbahçe'nin alacağı ceza, kulübün gelecekteki organizasyonlara katılımını da etkileyebilecek önemli bir faktör olabilir. Bu nedenle, taraftarlar ve futbol camiası, TFF'nin vereceği kararı yakından takip ediyor.
Fenerbahçe'nin alacağı cezanın kapsamı ve detayları merak edilirken, şimdiden bazı bilgiler gün yüzüne çıkmış durumda. TFF'nin ceza konusundaki kararı ve detayları, önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Ancak, cezanın ne şekilde uygulanacağı ve hangi maddelerin dikkate alınacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Ceza kararı nasıl işliyor?

Öncelikle TFF, müsabaka görevlilerinin raporlarını bekleyecek (Futbol Müsabaka Talimatı Madde 26-3). Raporlar geldikten sonra Disiplin Kurulları'nın görev zamanı başlayacak (Madde 23-3). Disiplin Kurulları, Madde 22-a'ya göre hükmen mağlubiyet kararını verecek.

Hükmen men ve 1 sene Türkiye Kupası'na katılmama cezası

Ardından, bu kararı madde 26-1'e göre TFF Yönetim Kurulu onaylayacak. Tüm bu süreçlerin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.
TRT Spor'un haberine göre ise PFDK, Fenerbahçe'ye hükmen men ve 1 sene Türkiye Kupası'na katılmama cezası verecek.
Emin Özkurt'un Süper Kupa yorumu şu şekilde:
Futbol Disiplin Talimatı’nın ‘İnfazın Özel Hükümleri’ başlıklı 92. maddesi uyarınca profesyonel lig, amatör lig ve kupa müsabakaları infaz hesabında ayrı kategori sayılır. Bu maç Süper Kupa müsabakası olduğu için Fenerbahçe hükmen mağlup sayılacak, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorunda kalacaktır. Bunun dışında Fenerbahçe’nin Süper Lig’de elde ettiği puanlara yönelik puan silme cezası uygulanması söz konusu değildir.

Ahmet Ketenci'ye hak mahrumiyeti cezası

Fenerbahçeli bir yöneticinin (Ahmet Ketenci) bizzat saha kenarına gelerek takımına sahadan çekilme talimatı vermesi nedeniyle, ilgili yöneticinin Sportmenliğe Aykırı Hareket gerekçesiyle PFDK’ye sevkinin söz konusu olacağı söylenebilir. Bu da ilgili yöneticinin 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti ile birlikte 100 bin ila 520 bin TL para cezasıyla karşılaşma ihtimalinin bulunduğunu göstermektedir.
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