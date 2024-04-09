https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/gagavuzya-lideri-gutsul-moldova-yonetimi-gagavuzlara-gelen-yardimlari-engelliyor-1082609216.html
Gagavuzya lideri Gutsul: Moldova yönetimi Gagavuzlara gelen yardımları engelliyor
Gagavuzya lideri Gutsul: Moldova yönetimi Gagavuzlara gelen yardımları engelliyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelen Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Moldova hükümetinin bölge idaresi ve sakinlerine baskı uygulayarak... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T13:40+0300
2024-04-09T13:40+0300
2024-04-09T13:47+0300
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Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul bugün Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelerek Rus Promsvyazbank (PSB) bankası ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre banka, Gagavuzya’nın kamu sektörü çalışanları ve emekliler için hesap açacak, bölge sakinlerine Rusya’da faaliyet gösteren ödeme sistemlerini kullanarak sınır ötesi ödeme yapma fırsatını sağlayacak.İmza törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gutsul, “Bu adım Gagavuzya özerkliği için, Gagavuzya sakinleri için çok önemli, çünkü maalesef şu anda Gagavuzya yönetimi Gagavuzya halkı olarak çok büyük baskıyla karşı karşıyayız. Gerçek şu ki, Gagavuz halkına yardım etmek isteyen ortaklarımız, uluslararası dostlarımız var, ancak ne yazık ki mevcut hükümet bölge sakinlerine giden tüm mali ve insani yardımları engellemek için her şeyi yapıyor” diye konuştu.En son mart ayında Rusya’ya geldiğinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştüğünü anımsatan Gutsul, “Görüşmede, merkez yönetiminin Gagavuzya özerkliği üzerindeki baskıyı anlattım. Rusya Federasyonu’ndan, Tarım üreticilerimize vergi indirimlerinin sunulması ve ayrıca doğalgaz için indirim, iyi fiyat yönünde birkaç isteğimiz oldu” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/gagavuzya-lideri-gutsul-bagimsizlik-ilan-edersek-moldova-bolgemize-asker-sokabilir-1082583631.html
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Gagavuzya lideri Gutsul: Moldova yönetimi Gagavuzlara gelen yardımları engelliyor
13:40 09.04.2024 (güncellendi: 13:47 09.04.2024)
Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelen Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Moldova hükümetinin bölge idaresi ve sakinlerine baskı uygulayarak aldıkları tüm yardımları engellemek için her şey yaptığını kaydetti.
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul bugün Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelerek Rus Promsvyazbank (PSB) bankası ile bir anlaşma imzaladı.
Anlaşmaya göre banka, Gagavuzya’nın kamu sektörü çalışanları ve emekliler için hesap açacak, bölge sakinlerine Rusya’da faaliyet gösteren ödeme sistemlerini kullanarak sınır ötesi ödeme yapma fırsatını sağlayacak.
İmza törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gutsul, “Bu adım Gagavuzya özerkliği için, Gagavuzya sakinleri için çok önemli, çünkü maalesef şu anda Gagavuzya yönetimi Gagavuzya halkı olarak çok büyük baskıyla karşı karşıyayız. Gerçek şu ki, Gagavuz halkına yardım etmek isteyen ortaklarımız, uluslararası dostlarımız var, ancak ne yazık ki mevcut hükümet bölge sakinlerine giden tüm mali ve insani yardımları engellemek için her şeyi yapıyor” diye konuştu.
En son mart ayında Rusya’ya geldiğinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştüğünü anımsatan Gutsul, “Görüşmede, merkez yönetiminin Gagavuzya özerkliği üzerindeki baskıyı anlattım. Rusya Federasyonu’ndan, Tarım üreticilerimize vergi indirimlerinin sunulması ve ayrıca doğalgaz için indirim, iyi fiyat yönünde birkaç isteğimiz oldu” ifadesini kullandı.