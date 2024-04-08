https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/gagavuzya-lideri-gutsul-bagimsizlik-ilan-edersek-moldova-bolgemize-asker-sokabilir-1082583631.html
Gagavuzya lideri Gutsul: Bağımsızlık ilan edersek, Moldova bölgemize asker sokabilir
Gagavuzya lideri Gutsul: Bağımsızlık ilan edersek, Moldova bölgemize asker sokabilir
Sputnik Türkiye
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, bağımsızlık ilan etmeleri halinde Moldova'nın bölgeye asker sokup özerkliği dağıtma yoluna gidebileceğini... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T15:34+0300
2024-04-08T15:34+0300
2024-04-08T15:34+0300
dünya
moldova
gagavuzya özerk cumhuriyeti
gagavuzya
gagavuz türkleri
yevgeniya gutsul
rusya
bağımsızlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081498200_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e84af75f0ee9e2f654b8865d4203400.jpg
Rus devlet televizyonu Perviy Kanal'a demeç veren Moldova'ya bağlı Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, bağımsızlık ilan etmeleri halinde Kişinev'in nasıl bir tepki verebileceğini değerlendirdi.Gutsul, konuya ilişkin soru karşısında "Bu durumda sadece Kişinev'in değil, Moldova hükümetinin eylemlerini kontrol eden Bükreş'in de tepkisi olacağını anlıyoruz. Ses getirecek tehditvari açıklamalardan bölgeye asker sokulmasına ve Gagavuzya'yı dağıtma girişimlerine kadar çok farklı tepkiler görülebilir" yanıtını verdi.'Romanya'yla birleşmesi, Moldova için 'ölüm' anlamına gelir'Romanya ve Moldova'nın birleşebileceğine dair açıklamaları yorumlayan Gutsul, bunun Moldova için Moldova dilinin, kültürünün ve kimliğinin ölümü anlamına geleceğini kaydetti.Romanya yanlısı güçlerin 30 yıldır Moldova'da propaganda yürüttüğünü ve maalesef bu propagandanın öncelik Moldova'ya karşı olduğunu, Moldova halkının kendini 'Moldovalı' olarak tanımlamasına, kendi kültürüne, gelenek ve göreneklerine, kendi diline sahip olmasına karşı çıkıldığını söyleyen Gutsul, birleşme kararı alınması halinde Gagavuzya'nın Moldova'dan ayrılma sürecini başlatacağının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/moldovaya-donen-gagavuzya-baskani-gutsul-rusya-moldovanin-dusmani-degil-1081519998.html
moldova
gagavuzya özerk cumhuriyeti
gagavuzya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081498200_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_961f93ed66bf81beb1ec32f3405135e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
moldova, gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuzya, gagavuz türkleri, yevgeniya gutsul, rusya, bağımsızlık
moldova, gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuzya, gagavuz türkleri, yevgeniya gutsul, rusya, bağımsızlık
Gagavuzya lideri Gutsul: Bağımsızlık ilan edersek, Moldova bölgemize asker sokabilir
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, bağımsızlık ilan etmeleri halinde Moldova'nın bölgeye asker sokup özerkliği dağıtma yoluna gidebileceğini vurguladı.
Rus devlet televizyonu Perviy Kanal'a demeç veren Moldova'ya bağlı Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, bağımsızlık ilan etmeleri halinde Kişinev'in nasıl bir tepki verebileceğini değerlendirdi.
Gutsul, konuya ilişkin soru karşısında "Bu durumda sadece Kişinev'in değil, Moldova hükümetinin eylemlerini kontrol eden Bükreş'in de tepkisi olacağını anlıyoruz. Ses getirecek tehditvari açıklamalardan bölgeye asker sokulmasına ve Gagavuzya'yı dağıtma girişimlerine kadar çok farklı tepkiler görülebilir" yanıtını verdi.
'Romanya'yla birleşmesi, Moldova için 'ölüm' anlamına gelir'
Romanya ve Moldova'nın birleşebileceğine dair açıklamaları yorumlayan Gutsul, bunun Moldova için Moldova dilinin, kültürünün ve kimliğinin ölümü anlamına geleceğini kaydetti.
Romanya yanlısı güçlerin 30 yıldır Moldova'da propaganda yürüttüğünü ve maalesef bu propagandanın öncelik Moldova'ya karşı olduğunu, Moldova halkının kendini 'Moldovalı' olarak tanımlamasına, kendi kültürüne, gelenek ve göreneklerine, kendi diline sahip olmasına karşı çıkıldığını söyleyen Gutsul, birleşme kararı alınması halinde Gagavuzya'nın Moldova'dan ayrılma sürecini başlatacağının altını çizdi.