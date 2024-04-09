https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/fatih-erbakan-ucak-benzini-ve-jet-yakitinin-turkiyeden-israile-gonderilmis-olmasi-felakettir-1082614898.html
Fatih Erbakan: Uçak benzini ve jet yakıtının Türkiye’den İsrail'e gönderilmiş olması felakettir
Fatih Erbakan: Uçak benzini ve jet yakıtının Türkiye’den İsrail'e gönderilmiş olması felakettir
Sputnik Türkiye
Erbakan, Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı İsrail'e ihraç edilen ürünler hakkında açıklama yaptı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T16:29+0300
2024-04-09T16:29+0300
2024-04-09T17:26+0300
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ihraç edilen ürünler için aldığı kısıtlama kararının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Kararın 35 bin kişinin ölümünden alınması nedeniyle geç kalındığını belirten Erbakan, ihracatına kısıtlama getirilen ürünler arasında 'jet yakıtı'nın yer almasına dikkat çekti. Erbakan, "Özellikle de Gazze katliamlarında kullanılmış olması kuvvetle muhtemel olan ‘Uçak Benzini ve Jet Yakıtı’nın Türkiye’den gönderilmiş olması tam bir felakettir" dedi. İktidarın bununla yetinmemesi çağrısında bulunan Erbakan, "Diğer tüm ticari alanlarda da İsrail’e yönelik kısıtlama getirmesi, İsrail’i füze saldırılarına karşı korumak için kurulmuş olan Malatya Kürecik Radar Üssü’nün kapatılması ve İncirlik Üssü üzerinden İsrail’e yönelik muhtemel silah ve mühimmat sevkiyatının da durdurulması konusunda önleyici tedbirleri acilen alması gereklidir" dedi. Buna ek olarak Erbakan şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israilden-ihracati-kisan-turkiyeye-yanit-gecikmedi-1082607352.html
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Fatih Erbakan: Uçak benzini ve jet yakıtının Türkiye’den İsrail'e gönderilmiş olması felakettir
16:29 09.04.2024 (güncellendi: 17:26 09.04.2024)
Erbakan, Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı İsrail'e ihraç edilen ürünler hakkında açıklama yaptı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ihraç edilen ürünler için aldığı kısıtlama kararının ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Kararın 35 bin kişinin ölümünden alınması nedeniyle geç kalındığını belirten Erbakan, ihracatına kısıtlama getirilen ürünler arasında 'jet yakıtı'nın yer almasına dikkat çekti. Erbakan, "Özellikle de Gazze katliamlarında kullanılmış olması kuvvetle muhtemel olan ‘Uçak Benzini ve Jet Yakıtı’nın Türkiye’den gönderilmiş olması tam bir felakettir" dedi.
İktidarın bununla yetinmemesi çağrısında bulunan Erbakan, "Diğer tüm ticari alanlarda da İsrail’e yönelik kısıtlama getirmesi, İsrail’i füze saldırılarına karşı korumak için kurulmuş olan Malatya Kürecik Radar Üssü’nün kapatılması ve İncirlik Üssü üzerinden İsrail’e yönelik muhtemel silah ve mühimmat sevkiyatının da durdurulması konusunda önleyici tedbirleri acilen alması gereklidir" dedi.
Buna ek olarak Erbakan şunları ekledi:
Bütün bunlarla birlikte, 2004 yılının Haziran ayında ABD’nin Georgia eyaletinde yapılan G-8 zirvesinde ABD'nin, 'Genişletilmiş Büyük Ortadoğu' projesi kapsamında ortaya koyduğu: "Demokrasi Yardım Diyaloğu"nun eş başkanlığı ve “Ilımlı İslam” kavramının sözcülüğü görevlerini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın bu görevlerini bir an evvel iade etmesi de milletimizin arzusudur