https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/erdogan-aliyevin-ramazan-bayramini-kutladi-1082617453.html

Erdoğan, Aliyev’in Ramazan Bayramı'nı kutladı

Erdoğan, Aliyev’in Ramazan Bayramı'nı kutladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak Ramazan bayramını kutladı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T17:07+0300

2024-04-09T17:07+0300

2024-04-09T17:26+0300

dünya

ilham aliyev

haydar aliyev

recep tayyip erdoğan

azerbaycan

bayram

ramazan bayramı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ramazan Bayramı vesilesiyle telefonla arayarak kutladığı belirtildi. Aliyev, gösterdiği ilgi için teşekkür ederek Erdoğan'ı ve Türkiye halkını da bayram dolayısıyla tebrik etti. İki lider, gelecekte Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da güçleneceğine olan inançlarını dile getirerek iş birliği imkanları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/cumhurbaskani-erdogan-pakistan-basbakani-ve-umman-sultani-ile-gorustu--1082616506.html

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ilham aliyev, haydar aliyev, recep tayyip erdoğan, azerbaycan, bayram, ramazan bayramı