https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/erdogan-aliyevin-ramazan-bayramini-kutladi-1082617453.html
Erdoğan, Aliyev’in Ramazan Bayramı'nı kutladı
Erdoğan, Aliyev’in Ramazan Bayramı'nı kutladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak Ramazan bayramını kutladı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T17:07+0300
2024-04-09T17:07+0300
2024-04-09T17:26+0300
dünya
ilham aliyev
haydar aliyev
recep tayyip erdoğan
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ramazan Bayramı vesilesiyle telefonla arayarak kutladığı belirtildi. Aliyev, gösterdiği ilgi için teşekkür ederek Erdoğan'ı ve Türkiye halkını da bayram dolayısıyla tebrik etti. İki lider, gelecekte Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da güçleneceğine olan inançlarını dile getirerek iş birliği imkanları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/cumhurbaskani-erdogan-pakistan-basbakani-ve-umman-sultani-ile-gorustu--1082616506.html
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ilham aliyev, haydar aliyev, recep tayyip erdoğan, azerbaycan, bayram, ramazan bayramı
ilham aliyev, haydar aliyev, recep tayyip erdoğan, azerbaycan, bayram, ramazan bayramı
Erdoğan, Aliyev’in Ramazan Bayramı'nı kutladı
17:07 09.04.2024 (güncellendi: 17:26 09.04.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak Ramazan bayramını kutladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ramazan Bayramı vesilesiyle telefonla arayarak kutladığı belirtildi.
Aliyev, gösterdiği ilgi için teşekkür ederek Erdoğan'ı ve Türkiye halkını da bayram dolayısıyla tebrik etti. İki lider, gelecekte Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da güçleneceğine olan inançlarını dile getirerek iş birliği imkanları hakkında fikir alışverişinde bulundu.