https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/cumhurbaskani-erdogan-pakistan-basbakani-ve-umman-sultani-ile-gorustu--1082616506.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ve Umman Sultanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ve Umman Sultanı ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T16:55+0300
2024-04-09T16:55+0300
2024-04-09T16:59+0300
politika
recep tayyip erdoğan
pakistan
umman
ramazan
israil
diplomasi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/18/1082002951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b032982af201f2cc255432db4c7584b9.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Pakistan Başbakanı Şahbah Şerif ile yaptığı telefon görüşmelerinde ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan iki lider ile telefonda görüştü. Görüşmede ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti.Ayrıca liderler birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/fatih-erbakan-ucak-benzini-ve-jet-yakitinin-turkiyeden-israile-gonderilmis-olmasi-felakettir-1082614898.html
pakistan
umman
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/18/1082002951_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_7069e5862822f8c4213a2a568b3b36ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, pakistan, umman, ramazan, israil, diplomasi
recep tayyip erdoğan, pakistan, umman, ramazan, israil, diplomasi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ve Umman Sultanı ile görüştü
16:55 09.04.2024 (güncellendi: 16:59 09.04.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Pakistan Başbakanı Şahbah Şerif ile yaptığı telefon görüşmelerinde ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan iki lider ile telefonda görüştü. Görüşmede ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti.
Ayrıca liderler birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.