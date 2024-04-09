https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/cumhurbaskani-erdogan-pakistan-basbakani-ve-umman-sultani-ile-gorustu--1082616506.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ve Umman Sultanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ve Umman Sultanı ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü. 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T16:55+0300

2024-04-09T16:55+0300

2024-04-09T16:59+0300

politika

recep tayyip erdoğan

pakistan

umman

ramazan

israil

diplomasi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Pakistan Başbakanı Şahbah Şerif ile yaptığı telefon görüşmelerinde ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan iki lider ile telefonda görüştü. Görüşmede ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti.Ayrıca liderler birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/fatih-erbakan-ucak-benzini-ve-jet-yakitinin-turkiyeden-israile-gonderilmis-olmasi-felakettir-1082614898.html

pakistan

umman

israil

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recep tayyip erdoğan, pakistan, umman, ramazan, israil, diplomasi