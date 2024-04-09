https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/cin-disisleri-bakanligi-abd-rusya-cin-ortakligina-mudahale-etmeye-calisiyor-1082605713.html

Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD, Rusya-Çin ortaklığına müdahale etmeye çalışıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD, Rusya-Çin ortaklığına müdahale etmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ning, ABD'nin Rusya ile çalışan firmalara yönelik açıklamarını yorumlayarak 'üçüncü ülkelerin' Çin ile Rusya arasındaki... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T12:14+0300

2024-04-09T12:14+0300

2024-04-09T12:14+0300

dünya

çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning

mao ning

çin

çin halk cumhuriyeti

rusya

abd

janet yellen

asya-pasifik

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, üçüncü ülkelerin Çin ve Rusya arasındaki normal ilişkileri karalamaması gerektiğini dile getirdi.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen kısa bir süre önce Ukrayna krizinde Rusya'ya maddi destek sağlayan firmaları sonuçlarına katlanmakla 'tehdit' etmişti. Yellen, Rusya'nın savunma sanayi üssüne askeri ya da çift kullanımlı malların aktarılması için önemli işlemlere aracılık eden bankaların ABD yaptırımlarına maruz kalma riskiyle karşı karşıya olduklarını vurgulamıştı.Ning açıklamasında, "Çin çift kullanımlı malların ihracatını her zaman kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kontrol etmiştir. İlgili ülkeler Çin ve Rusya arasındaki normal devlet ilişkilerini karalamamalı ya da bu ilişkilere saldırmamalıdır" dedi.Bankalar için olası riskleri yorumlayan Ning, Çin ile Rusya arasındaki işbirliğinin bozulmaması ya da sınırlandırılmaması gerektiğini de belirtti.'ABD Asya-Pasifik'teki barışı baltalamaktan vazgeçmeli'Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning yaptığı açıklamada, Çin'in ABD füzelerinin bölgeye konuşlandırılmasına karşı tutumunu teyit ettiğini söyledi.Çin, ABD'nin yakın gelecekte Asya-Pasifik'te orta menzilli füzeler konuşlandırma planlarını kınadı.Sözcü bir brifingte, "Çin tarafı, ABD'nin tek taraflı askeri üstünlük elde etmek amacıyla Asya-Pasifik bölgesinde orta menzilli füzeler konuşlandırmasına her zaman karşı çıkmıştır. ABD tarafını diğer ülkelerin güvenlik kaygılarına gerçekten saygı duymaya ve bölgesel barış ve istikrarı baltalamayı bırakmaya çağırıyoruz" cümlelerini kaydetti.Söz konusu planlar bu ayın başlarında ABD Ordusu Pasifik Komutanı General Charles A. Flynn tarafından açıklanmıştı.

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çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, mao ning, çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, abd, janet yellen, asya-pasifik