https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/borrell-ukraynaya-patriot-sistemleri-saglanabilir-1082605989.html
Borrell: Ukrayna'ya Patriot sistemleri sağlanabilir
Borrell: Ukrayna'ya Patriot sistemleri sağlanabilir
Sputnik Türkiye
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın geçtiğimiz günlerde kendisinden ‘umutsuzca’ 7 adet Patriot hava savunma sistemi... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T11:55+0300
2024-04-09T11:55+0300
2024-04-09T12:07+0300
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen uluslararası bir forumda yaptığı konuşmada, kıtanın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu savunurken, “Geçen gün Kuleba ile konuştum ve benden umutsuzca 7 Patriot sistemi istedi. AB ülkeleri bu tür sistemleri derhal sağlayabilir. Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olacağımızı söylüyoruz. Ancak Ukrayna'nın yıkımını önlemek daha iyidir” diye ekledi.Cephedeki durumun çok zor olduğunu yineleyen Borrell, Avrupa'da yüksek yoğunluklu bir savaşın artık bir hayal olmadığını da belirterek, şöyle konuştu:Üye devletlerin egemenlik ısrarı AB'nin ordu kurmasına engelAB Yüksek Temsilcisi, AB'nin güçlü savunma kabiliyetleri elde etmek için bir ‘savunma mekanizmasına’ ihtiyacı olduğunu kaydederken, bunu finanse etmek için birlik ülkelerinin ortak borç yükümlülükleri olasılığını kabul etti.Üye devletlerin savunma alanında ulusal egemenliklerini korumakta ısrar etmeleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin öngörülebilir bir gelecekte kendi ordusuna sahip olamayacağını itiraf eden Borrell, “Buna engel olan ilk hat üye devletlerdir. Brüksel'de bir ordumuz yok ve yarın da bir Avrupa ordumuz olmayacak. Devletler kendi savunma politikalarının kontrolünü ellerinde tutuyor” dedi.Borrell, birçok Avrupalı liderin savunma yetkilerinin Avrupa Birliği kurumlarına devredilmesine karşı oldukları konusunda Avrupa Komisyonu'nu uyardıklarını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/fransa-ve-ingiltereden-avrupaya-ortak-uyari-ukrayna-kaybederse-hepimiz-kaybederiz-1082582104.html
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avrupa birliği, josep borrell, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, askeri yardım, rusya, patriot, mim-104 patriot, hava savunma sistemi
avrupa birliği, josep borrell, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, askeri yardım, rusya, patriot, mim-104 patriot, hava savunma sistemi
Borrell: Ukrayna'ya Patriot sistemleri sağlanabilir
11:55 09.04.2024 (güncellendi: 12:07 09.04.2024)
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın geçtiğimiz günlerde kendisinden ‘umutsuzca’ 7 adet Patriot hava savunma sistemi istediğini söylerken, “AB ülkeleri, bu tür sistemleri derhal sağlayabilir” ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen uluslararası bir forumda yaptığı konuşmada, kıtanın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu savunurken, “Geçen gün Kuleba ile konuştum ve benden umutsuzca 7 Patriot sistemi istedi. AB ülkeleri bu tür sistemleri derhal sağlayabilir. Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olacağımızı söylüyoruz. Ancak Ukrayna'nın yıkımını önlemek daha iyidir” diye ekledi.
Cephedeki durumun çok zor olduğunu yineleyen Borrell, Avrupa'da yüksek yoğunluklu bir savaşın artık bir hayal olmadığını da belirterek, şöyle konuştu:
Avrupa'da yüksek yoğunluklu bir savaş olasılığı artık bir hayal değil. Bundan kaçınmak için kesinlikle mümkün olan her şeyi yapmak zorundayız. Düşmanı kontrol altına almak için araçlara ihtiyacımız var.
Üye devletlerin egemenlik ısrarı AB'nin ordu kurmasına engel
AB Yüksek Temsilcisi, AB'nin güçlü savunma kabiliyetleri elde etmek için bir ‘savunma mekanizmasına’ ihtiyacı olduğunu kaydederken, bunu finanse etmek için birlik ülkelerinin ortak borç yükümlülükleri olasılığını kabul etti.
Üye devletlerin savunma alanında ulusal egemenliklerini korumakta ısrar etmeleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin öngörülebilir bir gelecekte kendi ordusuna sahip olamayacağını itiraf eden Borrell, “Buna engel olan ilk hat üye devletlerdir. Brüksel'de bir ordumuz yok ve yarın da bir Avrupa ordumuz olmayacak. Devletler kendi savunma politikalarının kontrolünü ellerinde tutuyor” dedi.
Borrell, birçok Avrupalı liderin savunma yetkilerinin Avrupa Birliği kurumlarına devredilmesine karşı oldukları konusunda Avrupa Komisyonu'nu uyardıklarını da sözlerine ekledi.