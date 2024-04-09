https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/borrell-ukraynaya-patriot-sistemleri-saglanabilir-1082605989.html

Borrell: Ukrayna'ya Patriot sistemleri sağlanabilir

Borrell: Ukrayna'ya Patriot sistemleri sağlanabilir

Sputnik Türkiye

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın geçtiğimiz günlerde kendisinden ‘umutsuzca’ 7 adet Patriot hava savunma sistemi... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T11:55+0300

2024-04-09T11:55+0300

2024-04-09T12:07+0300

ukrayna krizi

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen uluslararası bir forumda yaptığı konuşmada, kıtanın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu savunurken, “Geçen gün Kuleba ile konuştum ve benden umutsuzca 7 Patriot sistemi istedi. AB ülkeleri bu tür sistemleri derhal sağlayabilir. Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olacağımızı söylüyoruz. Ancak Ukrayna'nın yıkımını önlemek daha iyidir” diye ekledi.Cephedeki durumun çok zor olduğunu yineleyen Borrell, Avrupa'da yüksek yoğunluklu bir savaşın artık bir hayal olmadığını da belirterek, şöyle konuştu:Üye devletlerin egemenlik ısrarı AB'nin ordu kurmasına engelAB Yüksek Temsilcisi, AB'nin güçlü savunma kabiliyetleri elde etmek için bir ‘savunma mekanizmasına’ ihtiyacı olduğunu kaydederken, bunu finanse etmek için birlik ülkelerinin ortak borç yükümlülükleri olasılığını kabul etti.Üye devletlerin savunma alanında ulusal egemenliklerini korumakta ısrar etmeleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin öngörülebilir bir gelecekte kendi ordusuna sahip olamayacağını itiraf eden Borrell, “Buna engel olan ilk hat üye devletlerdir. Brüksel'de bir ordumuz yok ve yarın da bir Avrupa ordumuz olmayacak. Devletler kendi savunma politikalarının kontrolünü ellerinde tutuyor” dedi.Borrell, birçok Avrupalı liderin savunma yetkilerinin Avrupa Birliği kurumlarına devredilmesine karşı oldukları konusunda Avrupa Komisyonu'nu uyardıklarını da sözlerine ekledi.

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