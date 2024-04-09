Borrell: Ukrayna'ya Patriot sistemleri sağlanabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Petrol fiyatları yukarı doğru giderse global enflasyon dalgasıyla karşılaşacağız'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizin faturası memurlara kesildi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Şeker, mısır, emtia fiyatları tüketiciye nasıl yansıyacak?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Seçim sonrası İYİ Parti'de kurultay hazırlıkları.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
10:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
13:07
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:30
10 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
13:44
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/borrell-ukraynaya-patriot-sistemleri-saglanabilir-1082605989.html
Borrell: Ukrayna'ya Patriot sistemleri sağlanabilir
Borrell: Ukrayna'ya Patriot sistemleri sağlanabilir
Sputnik Türkiye
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın geçtiğimiz günlerde kendisinden ‘umutsuzca’ 7 adet Patriot hava savunma sistemi... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T11:55+0300
2024-04-09T12:07+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
josep borrell
ukrayna
ukrayna ordusu
askeri yardım
askeri yardım
rusya
patriot
mim-104 patriot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/09/1082605502_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b3336a11c8fd1b1b96c475da8b1e3a86.jpg
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen uluslararası bir forumda yaptığı konuşmada, kıtanın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu savunurken, “Geçen gün Kuleba ile konuştum ve benden umutsuzca 7 Patriot sistemi istedi. AB ülkeleri bu tür sistemleri derhal sağlayabilir. Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olacağımızı söylüyoruz. Ancak Ukrayna'nın yıkımını önlemek daha iyidir” diye ekledi.Cephedeki durumun çok zor olduğunu yineleyen Borrell, Avrupa'da yüksek yoğunluklu bir savaşın artık bir hayal olmadığını da belirterek, şöyle konuştu:Üye devletlerin egemenlik ısrarı AB'nin ordu kurmasına engelAB Yüksek Temsilcisi, AB'nin güçlü savunma kabiliyetleri elde etmek için bir ‘savunma mekanizmasına’ ihtiyacı olduğunu kaydederken, bunu finanse etmek için birlik ülkelerinin ortak borç yükümlülükleri olasılığını kabul etti.Üye devletlerin savunma alanında ulusal egemenliklerini korumakta ısrar etmeleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin öngörülebilir bir gelecekte kendi ordusuna sahip olamayacağını itiraf eden Borrell, “Buna engel olan ilk hat üye devletlerdir. Brüksel'de bir ordumuz yok ve yarın da bir Avrupa ordumuz olmayacak. Devletler kendi savunma politikalarının kontrolünü ellerinde tutuyor” dedi.Borrell, birçok Avrupalı liderin savunma yetkilerinin Avrupa Birliği kurumlarına devredilmesine karşı oldukları konusunda Avrupa Komisyonu'nu uyardıklarını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/fransa-ve-ingiltereden-avrupaya-ortak-uyari-ukrayna-kaybederse-hepimiz-kaybederiz-1082582104.html
avrupa birliği
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/09/1082605502_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_14f0c846fdc2b99ebcc91264c527fe23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, josep borrell, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, askeri yardım, rusya, patriot, mim-104 patriot, hava savunma sistemi
avrupa birliği, josep borrell, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, askeri yardım, rusya, patriot, mim-104 patriot, hava savunma sistemi

Borrell: Ukrayna'ya Patriot sistemleri sağlanabilir

11:55 09.04.2024 (güncellendi: 12:07 09.04.2024)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Abone ol
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın geçtiğimiz günlerde kendisinden ‘umutsuzca’ 7 adet Patriot hava savunma sistemi istediğini söylerken, “AB ülkeleri, bu tür sistemleri derhal sağlayabilir” ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen uluslararası bir forumda yaptığı konuşmada, kıtanın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu savunurken, “Geçen gün Kuleba ile konuştum ve benden umutsuzca 7 Patriot sistemi istedi. AB ülkeleri bu tür sistemleri derhal sağlayabilir. Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olacağımızı söylüyoruz. Ancak Ukrayna'nın yıkımını önlemek daha iyidir” diye ekledi.
Cephedeki durumun çok zor olduğunu yineleyen Borrell, Avrupa'da yüksek yoğunluklu bir savaşın artık bir hayal olmadığını da belirterek, şöyle konuştu:
Avrupa'da yüksek yoğunluklu bir savaş olasılığı artık bir hayal değil. Bundan kaçınmak için kesinlikle mümkün olan her şeyi yapmak zorundayız. Düşmanı kontrol altına almak için araçlara ihtiyacımız var.

Üye devletlerin egemenlik ısrarı AB'nin ordu kurmasına engel

AB Yüksek Temsilcisi, AB'nin güçlü savunma kabiliyetleri elde etmek için bir ‘savunma mekanizmasına’ ihtiyacı olduğunu kaydederken, bunu finanse etmek için birlik ülkelerinin ortak borç yükümlülükleri olasılığını kabul etti.
Üye devletlerin savunma alanında ulusal egemenliklerini korumakta ısrar etmeleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin öngörülebilir bir gelecekte kendi ordusuna sahip olamayacağını itiraf eden Borrell, “Buna engel olan ilk hat üye devletlerdir. Brüksel'de bir ordumuz yok ve yarın da bir Avrupa ordumuz olmayacak. Devletler kendi savunma politikalarının kontrolünü ellerinde tutuyor” dedi.
Borrell, birçok Avrupalı liderin savunma yetkilerinin Avrupa Birliği kurumlarına devredilmesine karşı oldukları konusunda Avrupa Komisyonu'nu uyardıklarını da sözlerine ekledi.
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
Ukrayna krizi
Fransa ve İngiltere'den Avrupa’ya ortak uyarı: Ukrayna kaybederse hepimiz kaybederiz
Dün, 14:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала