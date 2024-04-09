Bolu ve Kocaeli'de uzun araçların trafiğe çıkışı 1 günlüğüne yasaklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Petrol fiyatları yukarı doğru giderse global enflasyon dalgasıyla karşılaşacağız'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizin faturası memurlara kesildi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Şeker, mısır, emtia fiyatları tüketiciye nasıl yansıyacak?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Seçim sonrası İYİ Parti'de kurultay hazırlıkları.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
10:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
13:07
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:30
8 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
13:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
14:10
2 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
14:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:30
5 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
14:39
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
15:10
4 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
15:22
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
6 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
15:48
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
16:22
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:30
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
16:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
18:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
6 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
19:11
1 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
19:18
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
19:36
2 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
19:53
3 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
20:02
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
20:11
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
20:20
8 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
20:35
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
20:53
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
21:16
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/bolu-ve-kocaelide-uzun-araclarin-trafige-cikisi-1-gunlugune-yasaklandi-1082621471.html
Bolu ve Kocaeli'de uzun araçların trafiğe çıkışı 1 günlüğüne yasaklandı
Bolu ve Kocaeli'de uzun araçların trafiğe çıkışı 1 günlüğüne yasaklandı
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğu nedeniyle Kocaeli ve Bolu Valilikleri kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasını yasakladı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T20:48+0300
2024-04-09T20:52+0300
türkiye
bolu
kocaeli
trafik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/09/1073350069_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_212e2371389cb219fa8dd28a86636707.jpg
Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Kocaeli ve Bolu'da 1 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi.Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bayram ile okullarda ara tatilin aynı döneme rastlamasıyla oluşan trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.Bu kapsamda, tatil dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, Kocaeli sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarda 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar seyir yapmalarının durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.Açıklamada, D-100, D-130, D-575, D-595, Anadolu Otoyolu, İstanbul-Osmangazi Köprüsü-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasakların başlayacağı tarih ve saatte seyir halinde olmaları halinde şu duraklama-park noktalarında beklemelerinin uygun olacağı kaydedildi:Bolu Valiliği de kamyon, çekici ve tankerlerin İstanbul istikametinde Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-750 karayolları Bolu kesimini kullanmasının 24 saat yasaklandığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların tatilden 13-14 Nisan tarihlerinde dönüş yapacağının göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan Pazar 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi 05.00'e kadar D-100 karayolunun Karabük-Bolu il sınırından Düzce il sınırı, Anadolu Otoyolu Ankara il sınırından Düzce il sınırı, D-750 karayolunun Ankara il sınırından Gerede ilçesine kadarki güzergahta İstanbul istikametine seyirlerinin yasaklanmasının uygun görüldüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/bayramin-ilk-3-gununde-aci-tablo-yaklasik-3-bin-kisi-trafik-kazalarinda-yaralandi-1082604854.html
türkiye
bolu
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/09/1073350069_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_ea250e78094f34cf5c425e0a4025c858.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bolu, kocaeli, trafik
bolu, kocaeli, trafik

Bolu ve Kocaeli'de uzun araçların trafiğe çıkışı 1 günlüğüne yasaklandı

20:48 09.04.2024 (güncellendi: 20:52 09.04.2024)
© İHABolu’da etkisini artıran sağanak nedeniyle Bolu Dağı Tüneli’nin içinde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri tarafından İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor.
Bolu’da etkisini artıran sağanak nedeniyle Bolu Dağı Tüneli’nin içinde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri tarafından İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© İHA
Abone ol
Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğu nedeniyle Kocaeli ve Bolu Valilikleri kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasını yasakladı.
Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Kocaeli ve Bolu'da 1 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bayram ile okullarda ara tatilin aynı döneme rastlamasıyla oluşan trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.
Bu kapsamda, tatil dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, Kocaeli sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarda 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar seyir yapmalarının durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.
Açıklamada, D-100, D-130, D-575, D-595, Anadolu Otoyolu, İstanbul-Osmangazi Köprüsü-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasakların başlayacağı tarih ve saatte seyir halinde olmaları halinde şu duraklama-park noktalarında beklemelerinin uygun olacağı kaydedildi:

"D-100 Ankara'dan geliş Ormanya otoparkı ve İstanbul'dan geliş Hilal Petrol Tesisleri; D-130 Yalova'dan geliş Karamürsel Karayolları Denetim İstasyonu; Anadolu Otoyolu Ankara'dan geliş Tepetarla Tesisleri ve İstanbul'dan geliş Doğalhane Tesisleri; Osman Gazi Köprüsü'nden geliş Oksijen Tesisleri."

Bolu Valiliği de kamyon, çekici ve tankerlerin İstanbul istikametinde Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-750 karayolları Bolu kesimini kullanmasının 24 saat yasaklandığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların tatilden 13-14 Nisan tarihlerinde dönüş yapacağının göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.
Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan Pazar 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi 05.00'e kadar D-100 karayolunun Karabük-Bolu il sınırından Düzce il sınırı, Anadolu Otoyolu Ankara il sınırından Düzce il sınırı, D-750 karayolunun Ankara il sınırından Gerede ilçesine kadarki güzergahta İstanbul istikametine seyirlerinin yasaklanmasının uygun görüldüğü kaydedildi.
İstanbul'da halk otobüsü ile sebze yüklü kamyon çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
POLİTİKA
Bayram tatilinin ilk 3 gününde acı tablo: Yaklaşık 3 bin kişi trafik kazalarında yaralandı
11:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала