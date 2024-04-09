https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/bolu-ve-kocaelide-uzun-araclarin-trafige-cikisi-1-gunlugune-yasaklandi-1082621471.html

Bolu ve Kocaeli'de uzun araçların trafiğe çıkışı 1 günlüğüne yasaklandı

Bolu ve Kocaeli'de uzun araçların trafiğe çıkışı 1 günlüğüne yasaklandı

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğu nedeniyle Kocaeli ve Bolu Valilikleri kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasını yasakladı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T20:48+0300

2024-04-09T20:48+0300

2024-04-09T20:52+0300

türkiye

bolu

kocaeli

trafik

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Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Kocaeli ve Bolu'da 1 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi.Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bayram ile okullarda ara tatilin aynı döneme rastlamasıyla oluşan trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.Bu kapsamda, tatil dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, Kocaeli sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarda 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar seyir yapmalarının durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.Açıklamada, D-100, D-130, D-575, D-595, Anadolu Otoyolu, İstanbul-Osmangazi Köprüsü-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasakların başlayacağı tarih ve saatte seyir halinde olmaları halinde şu duraklama-park noktalarında beklemelerinin uygun olacağı kaydedildi:Bolu Valiliği de kamyon, çekici ve tankerlerin İstanbul istikametinde Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-750 karayolları Bolu kesimini kullanmasının 24 saat yasaklandığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların tatilden 13-14 Nisan tarihlerinde dönüş yapacağının göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan Pazar 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi 05.00'e kadar D-100 karayolunun Karabük-Bolu il sınırından Düzce il sınırı, Anadolu Otoyolu Ankara il sınırından Düzce il sınırı, D-750 karayolunun Ankara il sınırından Gerede ilçesine kadarki güzergahta İstanbul istikametine seyirlerinin yasaklanmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/bayramin-ilk-3-gununde-aci-tablo-yaklasik-3-bin-kisi-trafik-kazalarinda-yaralandi-1082604854.html

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