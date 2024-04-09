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Bir rekor daha: Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
Bir rekor daha: Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
Sputnik Türkiye
Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen 'en sıcak Mart' olduğu bildirildi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
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Dünya genelinde geçen ay, 'en sıcak Mart' olarak kayıtlara geçti. Copernicus'tan yapılan açıklamada, geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığının 14,14 derece ölçüldüğü belirtildi.Açıklamada, bu ölçümün Ocak için 1991-2020 ortalamasının 0.73 derece, 2020'de kaydedilen bir önceki en sıcak mart ayının da 0,10 derece üzerinde olduğu aktarıldı.Geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen en sıcak Mart olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca son 10 ayın üst üste kaydedilen en sıcak aylar olduğu kaydedildi. Açıklamada, son 12 aydaki (Nisan 2023 - Mart 2024) küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 0.70 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bildirildi.
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mart, rekor, sıcak, sıcak hava, sıcak hava, en sıcak yıl, sıcaklık, hava durumu
mart, rekor, sıcak, sıcak hava, sıcak hava, en sıcak yıl, sıcaklık, hava durumu

Bir rekor daha: Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı

12:19 09.04.2024 (güncellendi: 12:20 09.04.2024)
© AA / Karar EssaIrak - sıcaklık - sıcak hava - termometre
Irak - sıcaklık - sıcak hava - termometre - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AA / Karar Essa
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Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen 'en sıcak Mart' olduğu bildirildi.
Dünya genelinde geçen ay, 'en sıcak Mart' olarak kayıtlara geçti. Copernicus'tan yapılan açıklamada, geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığının 14,14 derece ölçüldüğü belirtildi.
Açıklamada, bu ölçümün Ocak için 1991-2020 ortalamasının 0.73 derece, 2020'de kaydedilen bir önceki en sıcak mart ayının da 0,10 derece üzerinde olduğu aktarıldı.
Geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen en sıcak Mart olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca son 10 ayın üst üste kaydedilen en sıcak aylar olduğu kaydedildi. Açıklamada, son 12 aydaki (Nisan 2023 - Mart 2024) küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 0.70 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bildirildi.
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