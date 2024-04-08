https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/arabasi-3-yasindan-buyuk-olanlara-uyari-yeni-uygulama-basliyor-1082567760.html

Arabası 3 yaşından büyük olanlara uyarı: Yeni uygulama başlıyor

Arabası 3 yaşından büyük olanlara uyarı: Yeni uygulama başlıyor

Sputnik Türkiye

Araç sahiplerine yönelik önemli bir bilgilendirme mesajı, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyonun üzerinde araç bulunan TÜVTÜRK tarafından yapıldı. Araçların... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T10:30+0300

2024-04-08T10:30+0300

2024-04-08T10:30+0300

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Muayene sürelerinin gelmesiyle birlikte yaşanan yoğunluk, araç sahiplerini zor durumda bırakırken, muayene olmayan araçların trafikte dolaşımı yasaklanıyor. Trafik muayenesinde yeni dönemBu durum, 2021 ve önceki yıllara ait otomobil sahiplerini TÜVTÜRK istasyonlarına yönlendiriyor. Ayrıca, TÜVTÜRK tarafından hayata geçirilen bir diğer önemli değişiklik ise randevu sisteminde yaşanan yoğunluğa karşı atıldı. Türkiye'nin 77 şehrinde mobil istasyonlar devreye alınarak araç sahiplerine daha fazla erişim imkanı sağlandı. Bu hamle, birçok aracın daha erken muayene işlemini tamamlamasına olanak tanımıştı.Gezici istasyon sayısı artacakTÜVTÜRK, yoğunluğu nispeten azaltmaya başlayarak yeni yılda gezici istasyon sayısını artırmayı hedefliyor. Bu adımlarla araç sahiplerine daha fazla erişim ve kolaylık sağlanması amaçlanıyor.Seyyar istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri yapılabiliyor.Ancak, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayenesi sadece sabit istasyonlarda gerçekleştirilebiliyor.Egzoz gazı emisyon ölçümü ise sadece sabit ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda yapılabiliyor. Traktör muayeneleri ise tüm seyyar ve sabit istasyonlarda gerçekleştirilebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/arac-alacaklar-dikkat-uzmani-yeni-bir-donem-basliyor-diyerek-uyardi-araba-fiyatlari-ne-olacak-1082561321.html

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