https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/arabasi-3-yasindan-buyuk-olanlara-uyari-yeni-uygulama-basliyor-1082567760.html
Arabası 3 yaşından büyük olanlara uyarı: Yeni uygulama başlıyor
Arabası 3 yaşından büyük olanlara uyarı: Yeni uygulama başlıyor
Sputnik Türkiye
Araç sahiplerine yönelik önemli bir bilgilendirme mesajı, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyonun üzerinde araç bulunan TÜVTÜRK tarafından yapıldı. Araçların... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T10:30+0300
2024-04-08T10:30+0300
2024-04-08T10:30+0300
ekonomi
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araç
ikinci el
ikinci el otomobil
ikinci el araba satıcısı
muayene
araç muayene
egzoz muayenesi
otomobil
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Muayene sürelerinin gelmesiyle birlikte yaşanan yoğunluk, araç sahiplerini zor durumda bırakırken, muayene olmayan araçların trafikte dolaşımı yasaklanıyor. Trafik muayenesinde yeni dönemBu durum, 2021 ve önceki yıllara ait otomobil sahiplerini TÜVTÜRK istasyonlarına yönlendiriyor. Ayrıca, TÜVTÜRK tarafından hayata geçirilen bir diğer önemli değişiklik ise randevu sisteminde yaşanan yoğunluğa karşı atıldı. Türkiye'nin 77 şehrinde mobil istasyonlar devreye alınarak araç sahiplerine daha fazla erişim imkanı sağlandı. Bu hamle, birçok aracın daha erken muayene işlemini tamamlamasına olanak tanımıştı.Gezici istasyon sayısı artacakTÜVTÜRK, yoğunluğu nispeten azaltmaya başlayarak yeni yılda gezici istasyon sayısını artırmayı hedefliyor. Bu adımlarla araç sahiplerine daha fazla erişim ve kolaylık sağlanması amaçlanıyor.Seyyar istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri yapılabiliyor.Ancak, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayenesi sadece sabit istasyonlarda gerçekleştirilebiliyor.Egzoz gazı emisyon ölçümü ise sadece sabit ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda yapılabiliyor. Traktör muayeneleri ise tüm seyyar ve sabit istasyonlarda gerçekleştirilebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/arac-alacaklar-dikkat-uzmani-yeni-bir-donem-basliyor-diyerek-uyardi-araba-fiyatlari-ne-olacak-1082561321.html
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araba, araç, ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, muayene, araç muayene, egzoz muayenesi, otomobil, otomotiv, otomotiv distribütörleri derneği (odd), otomotiv pazarı
araba, araç, ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, muayene, araç muayene, egzoz muayenesi, otomobil, otomotiv, otomotiv distribütörleri derneği (odd), otomotiv pazarı
Arabası 3 yaşından büyük olanlara uyarı: Yeni uygulama başlıyor
Araç sahiplerine yönelik önemli bir bilgilendirme mesajı, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyonun üzerinde araç bulunan TÜVTÜRK tarafından yapıldı. Araçların güvenliği ve çevreye duyarlılığını sağlamak adına yapılan bu çağrıda, yeni gelişmeler ve kolaylık sağlayacak adımlar duyuruldu.
Muayene sürelerinin gelmesiyle birlikte yaşanan yoğunluk, araç sahiplerini zor durumda bırakırken, muayene olmayan araçların trafikte dolaşımı yasaklanıyor.
Trafik muayenesinde yeni dönem
Bu durum, 2021 ve önceki yıllara ait otomobil sahiplerini TÜVTÜRK istasyonlarına yönlendiriyor. Ayrıca, TÜVTÜRK tarafından hayata geçirilen bir diğer önemli değişiklik ise randevu sisteminde yaşanan yoğunluğa karşı atıldı. Türkiye'nin 77 şehrinde mobil istasyonlar devreye alınarak araç sahiplerine daha fazla erişim imkanı sağlandı. Bu hamle, birçok aracın daha erken muayene işlemini tamamlamasına olanak tanımıştı.
Gezici istasyon sayısı artacak
TÜVTÜRK, yoğunluğu nispeten azaltmaya başlayarak yeni yılda gezici istasyon sayısını artırmayı hedefliyor. Bu adımlarla araç sahiplerine daha fazla erişim ve kolaylık sağlanması amaçlanıyor.
Seyyar istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri yapılabiliyor.
Ancak, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayenesi sadece sabit istasyonlarda gerçekleştirilebiliyor.
Egzoz gazı emisyon ölçümü ise sadece sabit ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda yapılabiliyor. Traktör muayeneleri ise tüm seyyar ve sabit istasyonlarda gerçekleştirilebiliyor.