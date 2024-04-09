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Bakan Bolat: Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu
Bakan Bolat: Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Bolat, "Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu. 54 başlıkta ürünün ihracatına geçici bir sınırlama getirdik. Bu kısıtlama yapılırken... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T23:03+0300
2024-04-09T23:03+0300
2024-04-09T23:44+0300
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber yayınında İsrail gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Maalesef bugüne kadar uluslararası bir ambargo kararı alınmadı. Dünyada Türkiye, bu sabah alınan kararla bir işaret fişeği yakmıştır. Türkiye ambargo uygulayan ilk ülke oldu" diyen Bakan Bolat "İsrail'in Türkiye'nin yardım çalışmalarına karşılık vermemesi bizim açımızdan sabır taşını çatlattı. En son Ürdün üzerinden havadan yardım girişimimize engel olundu" ifadelerini kullandı.'Tespit ettiğimiz ürünler İsrail açısından önemli ürünler'En önemli şeyin Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi olduğunu dile getiren Bakan Bolat şunları ifade etti:İsrail jetleriyle ilgili iddialara yanıt veren Ömer Bolat şu açıklamada bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israilin-jet-yakitlari-turkiyeden-gidiyor-iddiasiyla-ilgili-aciklama-dogru-degildir-1082621628.html
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son dakika, ömer bolat, israil, kısıtlama, ihracat
son dakika, ömer bolat, israil, kısıtlama, ihracat
Bakan Bolat: Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu
23:03 09.04.2024 (güncellendi: 23:44 09.04.2024)
Ticaret Bakanı Bolat, "Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu. 54 başlıkta ürünün ihracatına geçici bir sınırlama getirdik. Bu kısıtlama yapılırken temel ihtiyaçlar kapsam dışı bırakıldı. Gıda, ilaç gibi ama gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber yayınında İsrail gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Maalesef bugüne kadar uluslararası bir ambargo kararı alınmadı. Dünyada Türkiye, bu sabah alınan kararla bir işaret fişeği yakmıştır. Türkiye ambargo uygulayan ilk ülke oldu" diyen Bakan Bolat "İsrail'in Türkiye'nin yardım çalışmalarına karşılık vermemesi bizim açımızdan sabır taşını çatlattı. En son Ürdün üzerinden havadan yardım girişimimize engel olundu" ifadelerini kullandı.
'Tespit ettiğimiz ürünler İsrail açısından önemli ürünler'
En önemli şeyin Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi olduğunu dile getiren Bakan Bolat şunları ifade etti:
"Uluslararası kamuoyuna bir işaret fişeği olması amacıyla bizden İsrail'e giden ihracatı özellikle önemli kalemlere geçici olarak sınırlandırma getirdik. Bunu yaparken herhangi bir kaybı önemsemedik. Bizim için önemli olan Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi. Tespit ettiğimiz ürünler İsrail açısından önemli ürünler."
İsrail jetleriyle ilgili iddialara yanıt veren Ömer Bolat şu açıklamada bulundu:
"Etrafta dolaşan yalan yanlış haberlerin kaynağının İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettik. Türkiye'nin Gazze'ye sahip çıkmasını itibarsızlaştırmak istiyorlar. Bugüne kadar Gazze ile ilgili çalışmalar hep devam etti. Bu ürünler seçilirken temel gıda maddeleri kapsam dışı bırakıldı. Gelişmelere göre bu ürünlerle ilgili de karar verilebilir.
Bu ticaretler ağırlıklı olarak özel şirketler ve yabancı yatırımcı şirketler tarafından yapılan işlemlerdi. Ticaret Bakanlığı ticaret yapan bir kurum değildir. Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bugün üzülerek gördüm bir jet yakıt konusu gördüm. Sanki İsrail askerlerine yakıt satılıyormuş gibi büyük bir iftira gördük. Böyle bir iftira atmak iftiraların en büyüğüdür. Vatandaşlarımız siyaset istismarcılığı yapılarak atılan bu iftiralara itibar etmesinler."