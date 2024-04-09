https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/avusturalya-japonyanin-aukusa-girmesini-istemiyor--1082608036.html
Avusturalya, Japonya'nın AUKUS'a girmesini istemiyor
Avusturalya, Japonya'nın AUKUS'a girmesini istemiyor
Sputnik Türkiye
Avusturalya Başbakanı Albanese, Japonya'nın Asya'daki ABD, İngiltere ve Avusturalya müttefiklik organizasyonuna dahil olmasına sıcak bakmadığını ifade etti. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T12:58+0300
2024-04-09T12:58+0300
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ve İngiltere'nin de dahil olduğu nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasının üç ülkenin ötesine genişletilmesi planlarının olmadığını belirtti.Albanese, ABD, İngiltere ve Avustralya savunma bakanlarının AUKUS'un '2. Ayak' olarak adlandırılan kısmı konusunda Japonya ile işbirliği yapmayı düşündüklerini açıklamalarının ardından bu konuda açıklamalarda bulundu. Başbakan Albanese, "AUKUS ortaklığımıza odaklanıyoruz ve üç ülkenin ötesine genişletme gibi bir planımız yok" ifadelerini kullandı. AUKUS Anlaşması nedir? AUKUS, Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD'nin oluşturduğu bir güvenlik ittifakı olarak biliniyor. Bu ittifak, özellikle nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngörüyor. Eylül 2021'de imzalanan anlaşma, Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosunu güçlendirmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Çin'den tepki gelmişti Anlaşmaya yönelik 'Soğuk Savaş zihniyeti ve sıfır toplamlı oyunların ilerletilmesi' eleştirisini getiren Çin, Biden-Sunak-Albanese'nin basın toplantısının ardından da üç ülkeyi 'yanlış ve tehlikeli yolda ilerlemekle' suçlamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, günlük basın toplantısında "ABD, Britanya ve Avustralya ortak açıklaması, üç ülkenin kendi jeopolitik çıkarları uğruna uluslararası toplulukların endişelerini tamamen gözardı ettiğini ve ve hata ile tehlike yolunda gittikçe daha fazla ilerlediğini gösteriyor" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230314/avustralya-britanya-ve-abdnin-aukus-nukleer-denizalti-anlasmasina-cinden-tepki-1068222722.html
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aukus , avusturalya, ingiltere, abd, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, donanma, joe biden, çin, asya, asya & pasifik
aukus , avusturalya, ingiltere, abd, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, donanma, joe biden, çin, asya, asya & pasifik
Avusturalya, Japonya'nın AUKUS'a girmesini istemiyor
12:58 09.04.2024 (güncellendi: 13:00 09.04.2024)
Avusturalya Başbakanı Albanese, Japonya'nın Asya'daki ABD, İngiltere ve Avusturalya müttefiklik organizasyonuna dahil olmasına sıcak bakmadığını ifade etti.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ve İngiltere'nin de dahil olduğu nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasının üç ülkenin ötesine genişletilmesi planlarının olmadığını belirtti.
Albanese, ABD, İngiltere ve Avustralya savunma bakanlarının AUKUS'un '2. Ayak' olarak adlandırılan kısmı konusunda Japonya ile işbirliği yapmayı düşündüklerini açıklamalarının ardından bu konuda açıklamalarda bulundu. Başbakan Albanese, "AUKUS ortaklığımıza odaklanıyoruz ve üç ülkenin ötesine genişletme gibi bir planımız yok" ifadelerini kullandı.
AUKUS, Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD'nin oluşturduğu bir güvenlik ittifakı olarak biliniyor. Bu ittifak, özellikle nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngörüyor. Eylül 2021'de imzalanan anlaşma, Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosunu güçlendirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.
Anlaşmaya yönelik 'Soğuk Savaş zihniyeti ve sıfır toplamlı oyunların ilerletilmesi' eleştirisini getiren Çin, Biden-Sunak-Albanese'nin basın toplantısının ardından da üç ülkeyi 'yanlış ve tehlikeli yolda ilerlemekle' suçlamıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, günlük basın toplantısında "ABD, Britanya ve Avustralya ortak açıklaması, üç ülkenin kendi jeopolitik çıkarları uğruna uluslararası toplulukların endişelerini tamamen gözardı ettiğini ve ve hata ile tehlike yolunda gittikçe daha fazla ilerlediğini gösteriyor" demişti.