Altındaki sert yükselişin nedeni belli oldu: Dolarda bayramdan sonra yükseliş trendi devam eder mi?

ABD Mart ayı istihdam verisinin kuvvetli gelmesine karşın, Ons Altın Haziran 2024’te FED’in faiz indirimine başlayacağını fiyatlayarak, 2 bin 300 USD’yi yukarı yönlü kırmış olabilir. Bu ivmenin devamı için -Borsa İstanbul’un Ramazan Bayramı tatilinde olduğu süreçte- ABD’den TÜFE ve ÜFE verileri izlenerek Ons Altın’daki hareket takip edilecektir. Ons Altın’da -50 günlük ortalama maliyeti olan- 2 bin 114 USD’yi önemli bir destek seviyesi kabul ederek, kısa vadede 2 bin 300 USD’nin üzerinde 2 bin 400 USD hedef olarak takip edilebilir. USDTRY’nin kısa vadede, öngörülemeyen aksi bir durum olmadığı sürece 31,45 – 32,75 parite aralığında hareket etmesi beklenebilir.