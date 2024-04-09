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Altındaki sert yükselişin nedeni belli oldu: Dolarda bayramdan sonra yükseliş trendi devam eder mi?
Altındaki sert yükselişin nedeni belli oldu: Dolarda bayramdan sonra yükseliş trendi devam eder mi?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, bayram haftasına tarihi zirvelerde başlangıç yapıyor. Gram altın, 2 bin 425 TL seviyesiyle rekor seviyeye yükselirken, çeyrek, yarım ve... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T08:04+0300
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Altın fiyatları, son dönemde gösterdiği rekor yükselişle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, belirsizliklerin artması ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle önemli bir artış gösterdi.Altın fiyatları, bayram haftasına rekor seviyelerle başladı. Gram altın 2 bin 425 TL seviyesiyle rekor kırarken, diğer altın türleri de yükseliş trendinde.Dövizde bayramdan sonra yükseliş trendi devam eder mi?Ata Yatırım Yurtici Piyasalar Müdür Yardımcısı Halime Güçlü merak edilenleri anlatarak şunları söyledi:Gram altın 3 bin TL seviyesine ne zaman gelir?
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Altındaki sert yükselişin nedeni belli oldu: Dolarda bayramdan sonra yükseliş trendi devam eder mi?

08:04 09.04.2024 (güncellendi: 08:05 09.04.2024)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AA
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Altın fiyatları, bayram haftasına tarihi zirvelerde başlangıç yapıyor. Gram altın, 2 bin 425 TL seviyesiyle rekor seviyeye yükselirken, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını da yükseliş eğiliminde. Peki altındaki sert yükselişin nedeni ne?
Altın fiyatları, son dönemde gösterdiği rekor yükselişle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, belirsizliklerin artması ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle önemli bir artış gösterdi.
Altın fiyatları, bayram haftasına rekor seviyelerle başladı. Gram altın 2 bin 425 TL seviyesiyle rekor kırarken, diğer altın türleri de yükseliş trendinde.

Dövizde bayramdan sonra yükseliş trendi devam eder mi?

Ata Yatırım Yurtici Piyasalar Müdür Yardımcısı Halime Güçlü merak edilenleri anlatarak şunları söyledi:
ABD Mart ayı istihdam verisinin kuvvetli gelmesine karşın, Ons Altın Haziran 2024’te FED’in faiz indirimine başlayacağını fiyatlayarak, 2 bin 300 USD’yi yukarı yönlü kırmış olabilir. Bu ivmenin devamı için -Borsa İstanbul’un Ramazan Bayramı tatilinde olduğu süreçte- ABD’den TÜFE ve ÜFE verileri izlenerek Ons Altın’daki hareket takip edilecektir. Ons Altın’da -50 günlük ortalama maliyeti olan- 2 bin 114 USD’yi önemli bir destek seviyesi kabul ederek, kısa vadede 2 bin 300 USD’nin üzerinde 2 bin 400 USD hedef olarak takip edilebilir. USDTRY’nin kısa vadede, öngörülemeyen aksi bir durum olmadığı sürece 31,45 – 32,75 parite aralığında hareket etmesi beklenebilir.

Gram altın 3 bin TL seviyesine ne zaman gelir?

Ons Altın ve USDTRY paritelerine bağlı olarak hesaplandığı bilgisiyle, mevcut tekniği incelendiğinde, 8 Nisan’da 2 bin 400’ün üzerini test eden ‘Gram Altın’ için direnç seviyeleri olarak 2 bin 422 – 2.468 – 2 bin 535, destek seviyeleri olarak da 2 bin 350 – 2 bin 295 (önemli) – 2 bin 143 takip edilebilir.
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