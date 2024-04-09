https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/almanyada-israil-urunlerine-boykot-cagrisi-yapan-sunucu-isinden-oldu-1082603882.html
Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu işinden oldu
Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu işinden oldu
Sputnik Türkiye
Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu Helen Fares'in görevine son verildiği bildirildi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T10:51+0300
2024-04-09T10:51+0300
2024-04-09T10:51+0300
israil- filistin çatışması
almanya
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
soykırım
ortadoğu
boykot
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Güney Batı Alman Radyo Televizyon Kurumundan (SWR) yapılan açıklamada, Fares'in, sosyal medya hesabında İsrail ürünlerini boykot etmek için üretilen bir uygulamanın kullanımını paylaşması nedeniyle görevine son verildiği ifade edildi.Açıklamada, SWR'nin dijital diyalog formatı 'MixTalk'ı sunan Fares'in, bir programın bağımsızlığını ve güvenilirliğini korumak için tarafsızlık görevi olduğu ancak sosyal medyadaki paylaşımında kendisinin bu tarafsızlıktan yoksun olduğu belirtildi.SWR'nin sosyal medya için açık kuralları olduğuna işaret edilen açıklamada, "Gazeteciler elbette siyasi bir görüşe sahip olsalar da, SWR'nin bağımsızlığı sosyal medya faaliyetleri nedeniyle tehlikeye atılmamalı veya sorgulanmamalıdır. SWR bu özel durumda bu ilkenin ihlal edildiğini düşünmektedir" ifadeleri kullanıldı.Görevine son verilen Helen Fares ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Alman medyası Filistin için konuşan tüm sesleri susturmaya çalışıyor. Bu yüzden daha fazla ve daha yüksek sesle konuşmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.Instagram'da kendisini 'Bayan Baklava' olarak adlandıran Fares, bir süpermarketteki paylaşımında, Danone firmasına ait Alpro marka çikolatalı içeceği almak isterken 'No Thanks' adlı boykot uygulamasını açıyor ve şirketin İsrailli start-up'lara yatırım yaptığını belirtilmesi üzerine ürünü rafa geri koyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/turkiye-israile-ihracati-kisitladi-1082599120.html
almanya
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israil boykot, israil ürünleri
israil boykot, israil ürünleri
Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu işinden oldu
Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu Helen Fares'in görevine son verildiği bildirildi.
Güney Batı Alman Radyo Televizyon Kurumundan (SWR) yapılan açıklamada, Fares'in, sosyal medya hesabında İsrail ürünlerini boykot etmek için üretilen bir uygulamanın kullanımını paylaşması nedeniyle görevine son verildiği ifade edildi.
Açıklamada, SWR'nin dijital diyalog formatı 'MixTalk'ı sunan Fares'in, bir programın bağımsızlığını ve güvenilirliğini korumak için tarafsızlık görevi olduğu ancak sosyal medyadaki paylaşımında kendisinin bu tarafsızlıktan yoksun olduğu belirtildi.
SWR'nin sosyal medya için açık kuralları olduğuna işaret edilen açıklamada, "Gazeteciler elbette siyasi bir görüşe sahip olsalar da, SWR'nin bağımsızlığı sosyal medya faaliyetleri nedeniyle tehlikeye atılmamalı veya sorgulanmamalıdır. SWR bu özel durumda bu ilkenin ihlal edildiğini düşünmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Görevine son verilen Helen Fares ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Alman medyası Filistin için konuşan tüm sesleri susturmaya çalışıyor. Bu yüzden daha fazla ve daha yüksek sesle konuşmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Instagram'da kendisini 'Bayan Baklava' olarak adlandıran Fares, bir süpermarketteki paylaşımında, Danone firmasına ait Alpro marka çikolatalı içeceği almak isterken 'No Thanks' adlı boykot uygulamasını açıyor ve şirketin İsrailli start-up'lara yatırım yaptığını belirtilmesi üzerine ürünü rafa geri koyuyor.