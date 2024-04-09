https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/adanada-sahte-hoca-denetimi-dua-okuyamayanlar-mezarliktan-cikartildi-1082616266.html

Adana'da sahte hoca denetimi: 'Dua okuyamayanlar mezarlıktan çıkartıldı'

Adana'da sahte hoca denetimi: 'Dua okuyamayanlar mezarlıktan çıkartıldı'

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıkta ‘sahte hoca’ denetimi gerçekleştirildi. Adana'da vatandaşların duygularını istismar edip haksız kazanç sağlayan sahte... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T16:53+0300

2024-04-09T16:53+0300

2024-04-09T17:29+0300

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adana

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mezarlık

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sahtekarlık

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Ramazan Bayramı arifesinde merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık’ta yoğunluk yaşanırken, mezar başında dua okuyarak para kazanmak isteyen sahte hocaların önüne geçmek için dua okumak isteyenler sınava tabi tutuldu.Mezarlık cami imamı ve güvenlikleri sahte hocalara karşı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde mezar başında ve yolda elinde Kuran-ı Kerim ile dolaşan şahıslara tek tek önce dua sonra Yasin Suresi okutuldu. Dua ve Yasin Suresi’ni yanlış okuyan sahte hocalar mezarlık dışına çıkartıldı.'Ne kadar para verirlerse'Duaları yanlış okuduğu için mezarlıktan çıkartılan Fadil Zaluk, “Ben dua biliyorum. Nasıl yanlış okudum, doğru okudum. Bana ne kadar para verirlerse o kadar kazanıyorum” dedi.'Daha dikkatli olacağım'Ailesinin mezarını ziyarete giden ve sahte hocaya dua okutan bir sakin, “Hoca olarak geziyorlar. Yapacak bir şey yok. Okuduğu duada da içime kuşku düştü. Denetleme çok güzel memnun oldum. Bundan sonra sahte hocalara karşı daha dikkatli olacağım. Sıkı denetimlerle bu ancak mümkün olur” ifadelerini kullandı.

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adana, yüreğir, mezarlık, dua, hoca, imam, sahtekarlık