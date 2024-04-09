https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abdde-ilk-kez-ebeveynler-cocuklarinin-isledigi-suctan-dolayi-hukum-giydi-en-az-10-yil-hapis----1082621886.html

ABD’de ilk kez ebeveynler çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giydi: En az 10 yıl hapis

ABD’de ilk kez ebeveynler çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giydi: En az 10 yıl hapis

Sputnik Türkiye

ABD’nin Michigan eyaletinde 2021 yılında bir okula silahlı saldırı düzenleyen ve 4 sınıf arkadaşını öldüren Ethan Crumbley’nin ebeveynleri, oğullarının... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T21:30+0300

2024-04-09T21:30+0300

2024-04-09T21:31+0300

abd

ebeveyn

silahlı saldırı

okul

dünya

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ABD’de ilk kez ebeveynler çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giydi. ABD’nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi’nde 2021 yılında silahlı saldırı düzenleyen ve 4 sınıf arkadaşını öldüren Ethan Crumbley’nin ebeveynleri, Jennifer ve James Crumbley, 'kasıtsız adam öldürmekten' en az 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Crumbley'ler 10 yıl sonra şartlı tahliyeye hak kazanacaklar, şartlı tahliye talepleri reddedilirse, 15 yıl hapis yatacaklar. Savcıların, evde emniyete alınmamış bir silah bulunduğuna ve gencin akıl sağlığına yönelik ebeveynlerinin kayıtsızlığa dair kanıtlar sunmasının ardından Mahkeme, Jennifer ve James Crumbley’nin saldırıyı engelleyebilecek önlemleri almadığına hükmetti. Yargıç Cheryl Matthews, "Bu mahkumiyetler kötü ebeveynlikle ilgili değil. Bu mahkumiyetler, yaklaşmakta olan bir treni durdurabilecek eylemlerin yapılmadığını doğruluyor. Makul bir insanın ensesindeki tüylerin diken diken olmasına neden olacak şeyleri tekrar tekrar görmezden gelmekle ilgili. Fırsat kapıyı defalarca çaldı, daha yüksek sesle ve daha yüksek sesle ve görmezden gelindi. Kimse cevap vermedi” dedi. Şu anda 17 yaşında olan Ethan Crumbley, cinayet ve diğer suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Jennifer ve James Crumbley, ise saldırının ardından tutuklanmış ve 500 bin dolarlık kefaleti ödeyemedikleri için yaklaşık 2.5 yıldır hapiste yatıyorlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abd-savunma-bakani-austin-israilin-gazzede-soykirim-yaptigina-dair-elimizde-kanit-yok-1082619949.html

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abd, ebeveyn, silahlı saldırı, okul