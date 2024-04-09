https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abd-savunma-bakani-austin-israilin-gazzede-soykirim-yaptigina-dair-elimizde-kanit-yok-1082619949.html

ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair elimizde kanıt yok

ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair elimizde kanıt yok

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Austin yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair ABD'nin elinde herhangi bir kanıt bulunmadığını dile getirdi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T18:21+0300

2024-04-09T18:21+0300

2024-04-09T18:31+0300

israil- filistin çatışması

lloyd austin

pentagon

abd savunma bakanlığı (pentagon)

israil

israil-filistin

hamas

gazze

gazze şeridi

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Senato'da düzenlenen bir oturumda yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta Gazze'de soykırım yaptığına dair ABD'nin elinde herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.Austin, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne verdiği demeçte "Elimizde buna dair bir kanıt yok" dedi.Bir süre önce Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in World Central Kitchen'ın insani yardım konvoyuna düzenlediği saldırıdan duyduğu 'öfkeyi' dile getirdiğini söylemiş ve Austin'in konuşmada ayrıca ABD'nin 'İsrail'in bölgesel tehditlere karşı savunmasına' verdiği desteği de yinelediğini dile getirmişti.'Gazze’ye inşa edilen limanın 21 Nisan’da faaliyete geçmesi bekleniyor'ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ordusunun deniz yoluyla yardım ulaştırmak için Gazze Şeridi’nin kıyısına inşa ettiği limanın 21 Nisan’da faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı.ABD’nin insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için Gazze Şeridi kıyısına inşa ettiği limanda sona gelindi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Kongre Binası'nda Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne yaptığı açıklamada, söz konusu limanın 'muhtemelen' 21 Nisan’a kadar hazır olacağını aktararak, "İlk operasyonun muhtemelen bu ayın üçüncü hafta sonuna kadar orada olmasını bekliyoruz" dedi.Austin, liman inşasında görevli olan ABD kuvvetlerinin korunmasının Savunma Bakanlığı'nın 'bir numaralı önceliği' olduğunu da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israil-basbakani-netanyahu-dunya-uzerindeki-hicbir-guc-hamasi-yenmemizi-engelleyemez-1082617776.html

israil

gazze

gazze şeridi

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