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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abd-husilere-giden-silahlari-ukraynaya-yolladi-1082614533.html
ABD, Husilere giden silahları Ukrayna'ya yolladı
ABD, Husilere giden silahları Ukrayna'ya yolladı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere İran Devrim Muhafızları tarafından gönderildiği iddia edilen gemilerden... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T16:23+0300
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ukrayna krizi
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Nisan ayı itibariyle, daha önce İran Devrim Muhafızları'ndan Yemen'in kuzeyinde iktidardaki Ensarullah (Husiler) hareketi üyelerine gönderildiği iddia edilen gemilerden ele geçirilen silah ve mühimmatı Ukrayna’ya teslim ettiğini aktaran CENTCOM, X sosyal ağındaki mesajında, “4 Nisan'da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 5 binden fazla AK-47 kalaşnikof saldırı tüfeği, makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, RPG-7 ve 500 binden fazla 7.62 milimetrelik mühimmat teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.Bu silahların ABD Silahlı Kuvvetleri Merkez Komutanlığı ve Amerikalı ortakların deniz kuvvetleri tarafından Mayıs 2021'den Şubat 2023'e kadar olan dönemde ele geçirildiği de kaydedildi.ABD makamları bu silahların mülkiyetini Aralık 2023 başlarında ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı el koyma davası yoluyla elde etmişti.Husilere ait hava savunma sistemi ve yer kontrol istasyonu vurulduABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait hava savunma sistemi, yer kontrol istasyonu ve Kızıldeniz üzerinden fırlatılan bir insansız hava aracı sistemini imha ettiğini duyurdu.Açıklamada, dün Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerde fırlatılmaya hazır iki füzesi bulunan hava savunma sistemi ve yer kontrol istasyonunun vurulduğu belirtildi.Husilerin fırlattığı bir insansız hava aracı sisteminin de imha edildiği aktarılan açıklamada, Husilerin 7 Nisan'da da koalisyon güçlerine ait bir gemi yönüne gemisavar balistik füze ateşlediği kaydedildi.CENTCOM, yaptığı ayrı bir açıklamada, "C-130" tipi askeri uçakla Gazze'nin kuzeyine içerisinde kuru gıdaların yer aldığı havadan insani yardım indirildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/macaristan-disisleri-bakani-ukraynaya-silah-saglanmasaydi-barisin-coktan-tesis-edilirdi-1082548514.html
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abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), centcom, husiler, iran, iran devrim muhafızları, yemen, ortadoğu, ukrayna, silah yardımı, israil, israil-filistin
abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), centcom, husiler, iran, iran devrim muhafızları, yemen, ortadoğu, ukrayna, silah yardımı, israil, israil-filistin

ABD, Husilere giden silahları Ukrayna'ya yolladı

16:23 09.04.2024 (güncellendi: 16:33 09.04.2024)
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISYemen'de Husiler
Yemen'de Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere İran Devrim Muhafızları tarafından gönderildiği iddia edilen gemilerden ele geçirilen tüm silah ve mühimmatın Ukrayna’ya sevk edildiğini bildirdi.
Nisan ayı itibariyle, daha önce İran Devrim Muhafızları'ndan Yemen'in kuzeyinde iktidardaki Ensarullah (Husiler) hareketi üyelerine gönderildiği iddia edilen gemilerden ele geçirilen silah ve mühimmatı Ukrayna’ya teslim ettiğini aktaran CENTCOM, X sosyal ağındaki mesajında, “4 Nisan'da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 5 binden fazla AK-47 kalaşnikof saldırı tüfeği, makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, RPG-7 ve 500 binden fazla 7.62 milimetrelik mühimmat teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Bu silahların ABD Silahlı Kuvvetleri Merkez Komutanlığı ve Amerikalı ortakların deniz kuvvetleri tarafından Mayıs 2021'den Şubat 2023'e kadar olan dönemde ele geçirildiği de kaydedildi.
ABD makamları bu silahların mülkiyetini Aralık 2023 başlarında ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı el koyma davası yoluyla elde etmişti.

Husilere ait hava savunma sistemi ve yer kontrol istasyonu vuruldu

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait hava savunma sistemi, yer kontrol istasyonu ve Kızıldeniz üzerinden fırlatılan bir insansız hava aracı sistemini imha ettiğini duyurdu.
Açıklamada, dün Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerde fırlatılmaya hazır iki füzesi bulunan hava savunma sistemi ve yer kontrol istasyonunun vurulduğu belirtildi.
Husilerin fırlattığı bir insansız hava aracı sisteminin de imha edildiği aktarılan açıklamada, Husilerin 7 Nisan'da da koalisyon güçlerine ait bir gemi yönüne gemisavar balistik füze ateşlediği kaydedildi.
CENTCOM, yaptığı ayrı bir açıklamada, "C-130" tipi askeri uçakla Gazze'nin kuzeyine içerisinde kuru gıdaların yer aldığı havadan insani yardım indirildiğini bildirdi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2024
Ukrayna krizi
Macaristan Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya silah sağlanmasaydı, barış çoktan tesis edilirdi
7 Nisan, 15:17
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