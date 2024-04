https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-abd-artik-tum-nato-muttefiklerini-her-kosulda-savunmaya-hazir-degil-1082620313.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: ABD artık tüm NATO müttefiklerini her koşulda savunmaya hazır değil

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: ABD artık tüm NATO müttefiklerini her koşulda savunmaya hazır değil

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD'nin artık tüm NATO müttefiklerini savunmaya hazır olmadığını dile... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T18:45+0300

2024-04-09T18:45+0300

2024-04-09T18:45+0300

dünya

josep borrell

avrupa birliği

abd

nato

soğuk savaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082463482_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_7cb4d3d59948697dfbeefd1ef5247bbd.jpg

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin artık 'tüm NATO müttefiklerini her koşulda savunmaya' hazır olmadığını ve AB'yi kendi savunma yeteneklerini güçlendirmeye zorladığını söyledi.Borrell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:ABD ziyaretleri sırasında Amerikalı politikacıların kendisine, 'güvenliğiniz için daha fazla sorumluluk alın' dediklerini söyleyen Borrell, "Atlantik'in diğer tarafındaki taraf artık her koşulda tüm NATO müttefiklerinin savunma sözüne katılma taahhüdünü sürdüremez" diye ekledi.Savaş Avpupa'nın etrafında belirdiğini dile getiren Borrell, Avrupa'da yüksek yoğunluklu, konvansiyonel bir savaşın artık bir hayal olmadığını dile getirdi.Borrell, "Soğuk Savaş'tan bu yana güvendiğimiz ABD şemsiyesi her zaman açık olmayabilir. Belki de Washington'u kimin yönettiğine bağlı olarak, bizi koruması için Amerika'ya güvenemeyiz" diyerek ittifak içinde her bir üye için önceliklerin değişebileceğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/borrell-ukraynaya-patriot-sistemleri-saglanabilir-1082605989.html

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

josep borrell, avrupa birliği, abd, nato, soğuk savaş