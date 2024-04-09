https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-abd-artik-tum-nato-muttefiklerini-her-kosulda-savunmaya-hazir-degil-1082620313.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: ABD artık tüm NATO müttefiklerini her koşulda savunmaya hazır değil
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: ABD artık tüm NATO müttefiklerini her koşulda savunmaya hazır değil
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD'nin artık tüm NATO müttefiklerini savunmaya hazır olmadığını dile... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T18:45+0300
2024-04-09T18:45+0300
2024-04-09T18:45+0300
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin artık 'tüm NATO müttefiklerini her koşulda savunmaya' hazır olmadığını ve AB'yi kendi savunma yeteneklerini güçlendirmeye zorladığını söyledi.Borrell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:ABD ziyaretleri sırasında Amerikalı politikacıların kendisine, 'güvenliğiniz için daha fazla sorumluluk alın' dediklerini söyleyen Borrell, "Atlantik'in diğer tarafındaki taraf artık her koşulda tüm NATO müttefiklerinin savunma sözüne katılma taahhüdünü sürdüremez" diye ekledi.Savaş Avpupa'nın etrafında belirdiğini dile getiren Borrell, Avrupa'da yüksek yoğunluklu, konvansiyonel bir savaşın artık bir hayal olmadığını dile getirdi.Borrell, "Soğuk Savaş'tan bu yana güvendiğimiz ABD şemsiyesi her zaman açık olmayabilir. Belki de Washington'u kimin yönettiğine bağlı olarak, bizi koruması için Amerika'ya güvenemeyiz" diyerek ittifak içinde her bir üye için önceliklerin değişebileceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/borrell-ukraynaya-patriot-sistemleri-saglanabilir-1082605989.html
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josep borrell, avrupa birliği, abd, nato, soğuk savaş
josep borrell, avrupa birliği, abd, nato, soğuk savaş
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: ABD artık tüm NATO müttefiklerini her koşulda savunmaya hazır değil
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD'nin artık tüm NATO müttefiklerini savunmaya hazır olmadığını dile getirdi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin artık 'tüm NATO müttefiklerini her koşulda savunmaya' hazır olmadığını ve AB'yi kendi savunma yeteneklerini güçlendirmeye zorladığını söyledi.
Borrell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
NATO kolektif güvenliğimizin merkezinde yer almaktadır. Ancak NATO da değişen dünyayı kabul etmeli ve onunla birlikte değişmelidir. Eskiden Avrupa'nın kendi güvenliği için stratejik sorumluluğunu güçlendirmesinin NATO'ya zarar vereceği ve ABD ile ayrılığa yol açacağı düşünülürdü. Şimdi bu ayrılık riski artık Avrupa tarafından değil, ABD politikasından kaynaklanıyor.
ABD ziyaretleri sırasında Amerikalı politikacıların kendisine, 'güvenliğiniz için daha fazla sorumluluk alın' dediklerini söyleyen Borrell, "Atlantik'in diğer tarafındaki taraf artık her koşulda tüm NATO müttefiklerinin savunma sözüne katılma taahhüdünü sürdüremez" diye ekledi.
Savaş Avpupa'nın etrafında belirdiğini dile getiren Borrell, Avrupa'da yüksek yoğunluklu, konvansiyonel bir savaşın artık bir hayal olmadığını dile getirdi.
Borrell, "Soğuk Savaş'tan bu yana güvendiğimiz ABD şemsiyesi her zaman açık olmayabilir. Belki de Washington'u kimin yönettiğine bağlı olarak, bizi koruması için Amerika'ya güvenemeyiz" diyerek ittifak içinde her bir üye için önceliklerin değişebileceğinin altını çizdi.