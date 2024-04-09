https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/20-yilin-en-buyuk-depremleriyle-sallanmisti-endonezya-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1082609564.html
20 yılın en büyük depremleriyle sallanmıştı: Endonezya'da bir deprem daha meydana geldi
20 yılın en büyük depremleriyle sallanmıştı: Endonezya'da bir deprem daha meydana geldi
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Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin doğusunda bulunan... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T13:43+0300
2024-04-09T13:43+0300
2024-04-09T14:57+0300
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Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremde şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmezken, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu, tsunami tehlikesi bulunmadığı ancak artçı sarsıntılar olabileceği uyarısında bulundu.Endonezya'ya bağlı Sumatra adası açıklarında, Hint Okyanusu'nda Aralık 2004'te meydana gelen 9.4 büyüklüğündeki deprem, çoğu Açe eyaletinde olmak üzere çevre ülkelerde 230 binden fazla insanın ölümüne neden olan tsunamiyi tetiklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/adi-vahsi-fay-hirosimaya-atilan-bombadan-1500-kat-guclu-ve-yeniden-vuracak-1082560982.html
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son depremler, endonezya deprem
son depremler, endonezya deprem
20 yılın en büyük depremleriyle sallanmıştı: Endonezya'da bir deprem daha meydana geldi
13:43 09.04.2024 (güncellendi: 14:57 09.04.2024)
Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin yaklaşık 149 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmezken, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu, tsunami tehlikesi bulunmadığı ancak artçı sarsıntılar olabileceği uyarısında bulundu.
Endonezya'ya bağlı Sumatra adası açıklarında, Hint Okyanusu'nda Aralık 2004'te meydana gelen 9.4 büyüklüğündeki deprem, çoğu Açe eyaletinde olmak üzere çevre ülkelerde 230 binden fazla insanın ölümüne neden olan tsunamiyi tetiklemişti.