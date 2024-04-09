https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/20-yilin-en-buyuk-depremleriyle-sallanmisti-endonezya-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1082609564.html

20 yılın en büyük depremleriyle sallanmıştı: Endonezya'da bir deprem daha meydana geldi

20 yılın en büyük depremleriyle sallanmıştı: Endonezya'da bir deprem daha meydana geldi

Sputnik Türkiye

Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin doğusunda bulunan... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T13:43+0300

2024-04-09T13:43+0300

2024-04-09T14:57+0300

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Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremde şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmezken, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu, tsunami tehlikesi bulunmadığı ancak artçı sarsıntılar olabileceği uyarısında bulundu.Endonezya'ya bağlı Sumatra adası açıklarında, Hint Okyanusu'nda Aralık 2004'te meydana gelen 9.4 büyüklüğündeki deprem, çoğu Açe eyaletinde olmak üzere çevre ülkelerde 230 binden fazla insanın ölümüne neden olan tsunamiyi tetiklemişti.

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