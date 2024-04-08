Adı 'Vahşi Fay': Hiroşima'ya atılan bombadan 1500 kat güçlü ve 'yeniden vuracak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Ukrayna kansere yol açan ilacın denendiği test alanı haline geldi
00:00
4 dk
SESLİ HABER
Birleşmiş Milletler’e ‘seçime karışma girişimini kınayın’ çağrısı
00:15
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, saldırıda şüpheli duruma düşme riskiyle karşı karşıya’
00:29
3 dk
SESLİ HABER
Eski ABD Deniz Piyadeleri subayı: Ukrayna lehine durum değişmeyecek
01:00
1 dk
SESLİ HABER
Radikal ordu adımı: Baştan aşağı reform edilecek
01:14
1 dk
SESLİ HABER
Görüşmeye geç kalan Biden’in yüzünde ilginç izler görüldü
01:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Ukrayna ordusu sürekli geri çekilecek
02:14
1 dk
SESLİ HABER
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ABD çıkışı': Gazetecileri ajan olarak kullanıyor
02:29
2 dk
SESLİ HABER
Eski istihbaratçıdan kritik tarih açıklaması: Rejim düşüyor mu?
03:00
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Türk havayolu şirketine uçuş yasağı getirmesi sonrası Rusya'dan açıklama
03:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den silahlı çatışma tahmini
03:25
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: İsrail, savaş çıkarmak istiyor
03:38
2 dk
SESLİ HABER
NATO'nun yeni genişleme dalgası için Hawaii iddiası
04:00
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik, teröristlerin olası kripto cüzdanına ulaştı
04:12
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna kaybedebilir
04:27
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Baas Partisi kurulurken neler oldu?
10:13
4 dk
SESLİ HABER
'ABD, Zelenskiy'i uyarmıştı'
10:30
2 dk
SESLİ HABER
NATO’da bazı bakanlar Ukrayna’yı duyunca gözlerini devirdi
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD’nin çifte standartları norm haline geldi
11:11
4 dk
SESLİ HABER
ABD Medyası: Havana Sendromunun arkasında Rusya var
11:26
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın NATO’ya katılma fikri ‘nükleer felaket filmi’ne benzetildi
11:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırı düşürüldü
12:09
3 dk
SESLİ HABER
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı’ndan Rus atletlerle ilgili itiraf
12:21
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Gazze itirafı
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
Canlı
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Canlı
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
18:24
1 dk
ÖZEL HABER
Makine Mühendisi Gürdallar: Kâr hırsı eğlence merkezindeki yangının boyutunu artırdı
18:49
4 dk
SESLİ HABER
Nato Yetkilisi: Rusya'nın saldırı planladığına dair emare yok
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat değerlendirdi: Bu Avrupa’daki durumu tamamen bozar
20:14
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Pasifik’e füze yerleştirecek
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Rus seçimlerini izleyen yabancı gözlemci: Olumlu görüşlerim yüzünden tehdit ediliyorum
20:43
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber: Kiev davet edilmeyecek
20:52
1 dk
ÖZEL HABER
İstanbul'da yangın faciası: Yangınların hızla büyümesi nasıl engellenir?
21:15
4 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
21:44
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: NATO’nun meşru bir nedeni yok
22:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, AKKA'dan çekildi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/adi-vahsi-fay-hirosimaya-atilan-bombadan-1500-kat-guclu-ve-yeniden-vuracak-1082560982.html
Adı 'Vahşi Fay': Hiroşima'ya atılan bombadan 1500 kat güçlü ve 'yeniden vuracak'
Adı 'Vahşi Fay': Hiroşima'ya atılan bombadan 1500 kat güçlü ve 'yeniden vuracak'
Sputnik Türkiye
Hiroşima'ya atılan bombadan bin 500 kat daha güçlü olan ve neredeyse 10 asır süren sessizliğin sona ermesiyle dünyanın en büyük depremlerini oluşturan 'vahşi... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T07:01+0300
2024-04-08T07:01+0300
yaşam
fay
fay
fay hattı
deprem
tsunami
kıta
levha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102074/10/1020741072_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a91b53f996b32dade381d36492ec3d8e.jpg
Dünya tarihinde neredeyse 10 asır süren sessizliğin ardından Sunda Megathrust'un aktifleşmesi, büyük depremlerin tetiklenmesine yol açtı. 2004'te yaşanan ve bin 600 kilometrelik bir bölümün tek seferde kırılmasıyla sonuçlanan bu olay, yaklaşık 300 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.Sunda Megathrust'un gücü, tarihte Hiroşima'ya atılan bombadan bin 500 kat daha fazla olarak hesaplanıyor. Bu durum, bölgedeki deprem riskini büyük ölçüde artırıyor ve çevre ülkelerin deprem hazırlıklarını ciddi şekilde etkiliyor.Bugüne dek kaydedilen en büyük depremlerden biriSunda Megathrust, başlarda hareketsizdi. O ve önceki asırlarda hiç kayıtlara geçmemiş ilk sarsıntı, 1797’de 8.4 büyüklüğündeydi. Bölgede yaşayanlar böyle bir şeyi hiç beklemiyorlardı. Bunun için depremin maddi, manevi verdiği hasarı temsil eden ‘şiddeti’ çok büyük olmuştu.1797’de olanlar çok büyük olan fayın bir kısmını kırdı. Ancak bu fay üzerinde yaşanan en büyük deprem henüz meydana gelmemişti. Sunda Megathrust üzerinde, 207 yıl sonra yaşanacak ve bugüne dek kaydedilen en büyük sarsıntılardan biri olacak depreme kadar büyüklüğü 7’den büyük 8 deprem daha kaydedildi. Büyüklüğü bakımından bu deprem Asya'da şimdiye kadar kaydedilen en güçlüsüydü.Aynı zamanda Sunda Megathrust fayının ürettiği 2004 Hint Okyanusu depremi, 21. yüzyılın en yıkıcı depremi ve modern sismografinin başladığı 1900'den bu yana dünyada kaydedilen en güçlü üçüncü deprem oldu. Büyüklüğü 9.3 olan deprem yaklaşık bin yıl boyunca hareketsiz kaldıktan sonra, Sunda Megathrust fayının 1600 km uzunluğundaki bölümünün ani kaymasına ve Aceh ile Myanmar arasındaki deniz tabanının yükselmesine neden oldu. Ve sonuç olarak yaşanan felaket, 227 bin 898 kişiyi hayattan kopardı.Sunda Megathrust’ın öncü depremleri, Türkiye’deki büyük depremlere eş değer‘Vahşi Fay’ olarak da adlandırılan Sunda Megathrust, okyanus dibindeki çukurlardan geçiyor. Çok geniş bir etki alanına sahip olan fay, yeryüzündeki birçok fayı tetikleyen büyük levha hareketlerine neden oluyor. Kimi araştırmacılara göre Sunda Megathrust’ın, 2004 depremini üretmeden önce 2002’deki kırılması öncü deprem olarak dahi kabul ediliyor. 2002’deki bu sarsıntı ise, Sumatra merkezli ve 7.2 büyüklüğünde. KAF ve Doğu Anadolu Fay Zonu’nda yaşanan depremlerin büyüklükleri göz önünde bulundurulduğunda, Sunda Megathrust’ın öncü depremleri, Türkiye’deki büyük depremlere eş değer.2004 yılındaki Hint Okyanusu depremi, mega bindirme yüzeyinin büyük bir bölümünü parçalamıştı. Milliyet'in haberine göre, bu büyüklükteki önceki depremlere ilişkin araştırmalar gösteriyor ki bu kadar büyük levha hareketleri ve kırılmalar çok nadir yaşanıyor. 2004 yılında yaşanan dünyanın en büyük depremlerinden biri, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Hiroşima’ya atılan ‘Uranyum-235’ tipi atom bombası olan ‘Little Boy’dan yaklaşık bin 500 kat daha büyük bir enerjiyi açığa çıkardı. 8 ila 10 dakika boyunca, dünyanın 10 mm kadar titreşmesine sebep olan deprem, Alaska kadar uzaktaki depremleri bile tetikledi. Yaşanan deprem ve tsunaminin ardından Hint Okyanusu kıyısında felaketten etkilenen ülkelere, dünya çapında 14 milyon dolar bağış yapıldı.Depremden çok tsunami öldürdüBinlerce kişiyi hayattan koparan deprem ve tsunamilere yol açan Sunda Megathrust, okyanusun da altından geçiyordu. Bu nedenle karadan geçen faylara oranla çok daha büyük dalgalar oluşturdu ve yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Zaten bölgede yaşanan depremlerde tropikal örtüye uygun inşa edilen tek katlı, köy evi tarzı yapılar depremde yıkılmadığından tsunaminin neredeyse 10’da 1’i kadar insanı hayattan koparmıştı. 2004’te bin 600 km uzunluğundaki bölümünün ani kayması, Aceh ile Myanmar arasındaki deniz tabanının yükselmesine neden oldu. Bunun sonucunda büyük bir deprem ve Hint Okyanusu'ndaki korkunç tsunami oluştu. Bu olaydan yalnızca 3 ay sonra güneyde, Simeulue ve Nias adalarının altındaki 350 km uzunluğundaki bölümün ani kayması, yıkıcı bir büyük depreme ve öncekinden daha hafif bir tsunamiye neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/super-kupa-maci-sonrasi-icardiden-dikkat-ceken-paylasim-1082560861.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102074/10/1020741072_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_8ee26ef9557e096fc2407e11a6651b13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dünyanın en büyük depremi, gelmiş geçmiş en büyük deprem, sunda megathrust fayı nerede, sunda megathrust fay hattı
dünyanın en büyük depremi, gelmiş geçmiş en büyük deprem, sunda megathrust fayı nerede, sunda megathrust fay hattı

Adı 'Vahşi Fay': Hiroşima'ya atılan bombadan 1500 kat güçlü ve 'yeniden vuracak'

07:01 08.04.2024
© AA / EPA / Ritchie B. TongoTayvan deprem
Tayvan deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
© AA / EPA / Ritchie B. Tongo
Abone ol
Hiroşima'ya atılan bombadan bin 500 kat daha güçlü olan ve neredeyse 10 asır süren sessizliğin sona ermesiyle dünyanın en büyük depremlerini oluşturan 'vahşi fay', Son olarak 2004'te 300 bine yakın kişiyi hayattan kopardı. Peki, Hiroşima'ya atılan bombadan bin 500 kat daha güçlü Sunda Megathrust, Türkiye'deki faylara ne kadar benziyor?
Dünya tarihinde neredeyse 10 asır süren sessizliğin ardından Sunda Megathrust'un aktifleşmesi, büyük depremlerin tetiklenmesine yol açtı. 2004'te yaşanan ve bin 600 kilometrelik bir bölümün tek seferde kırılmasıyla sonuçlanan bu olay, yaklaşık 300 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Sunda Megathrust'un gücü, tarihte Hiroşima'ya atılan bombadan bin 500 kat daha fazla olarak hesaplanıyor. Bu durum, bölgedeki deprem riskini büyük ölçüde artırıyor ve çevre ülkelerin deprem hazırlıklarını ciddi şekilde etkiliyor.

Bugüne dek kaydedilen en büyük depremlerden biri

Sunda Megathrust, başlarda hareketsizdi. O ve önceki asırlarda hiç kayıtlara geçmemiş ilk sarsıntı, 1797’de 8.4 büyüklüğündeydi. Bölgede yaşayanlar böyle bir şeyi hiç beklemiyorlardı. Bunun için depremin maddi, manevi verdiği hasarı temsil eden ‘şiddeti’ çok büyük olmuştu.
1797’de olanlar çok büyük olan fayın bir kısmını kırdı. Ancak bu fay üzerinde yaşanan en büyük deprem henüz meydana gelmemişti. Sunda Megathrust üzerinde, 207 yıl sonra yaşanacak ve bugüne dek kaydedilen en büyük sarsıntılardan biri olacak depreme kadar büyüklüğü 7’den büyük 8 deprem daha kaydedildi. Büyüklüğü bakımından bu deprem Asya'da şimdiye kadar kaydedilen en güçlüsüydü.
Aynı zamanda Sunda Megathrust fayının ürettiği 2004 Hint Okyanusu depremi, 21. yüzyılın en yıkıcı depremi ve modern sismografinin başladığı 1900'den bu yana dünyada kaydedilen en güçlü üçüncü deprem oldu. Büyüklüğü 9.3 olan deprem yaklaşık bin yıl boyunca hareketsiz kaldıktan sonra, Sunda Megathrust fayının 1600 km uzunluğundaki bölümünün ani kaymasına ve Aceh ile Myanmar arasındaki deniz tabanının yükselmesine neden oldu. Ve sonuç olarak yaşanan felaket, 227 bin 898 kişiyi hayattan kopardı.

Sunda Megathrust’ın öncü depremleri, Türkiye’deki büyük depremlere eş değer

‘Vahşi Fay’ olarak da adlandırılan Sunda Megathrust, okyanus dibindeki çukurlardan geçiyor. Çok geniş bir etki alanına sahip olan fay, yeryüzündeki birçok fayı tetikleyen büyük levha hareketlerine neden oluyor. Kimi araştırmacılara göre Sunda Megathrust’ın, 2004 depremini üretmeden önce 2002’deki kırılması öncü deprem olarak dahi kabul ediliyor. 2002’deki bu sarsıntı ise, Sumatra merkezli ve 7.2 büyüklüğünde. KAF ve Doğu Anadolu Fay Zonu’nda yaşanan depremlerin büyüklükleri göz önünde bulundurulduğunda, Sunda Megathrust’ın öncü depremleri, Türkiye’deki büyük depremlere eş değer.
2004 yılındaki Hint Okyanusu depremi, mega bindirme yüzeyinin büyük bir bölümünü parçalamıştı. Milliyet'in haberine göre, bu büyüklükteki önceki depremlere ilişkin araştırmalar gösteriyor ki bu kadar büyük levha hareketleri ve kırılmalar çok nadir yaşanıyor.
2004 yılında yaşanan dünyanın en büyük depremlerinden biri, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Hiroşima’ya atılan ‘Uranyum-235’ tipi atom bombası olan ‘Little Boy’dan yaklaşık bin 500 kat daha büyük bir enerjiyi açığa çıkardı. 8 ila 10 dakika boyunca, dünyanın 10 mm kadar titreşmesine sebep olan deprem, Alaska kadar uzaktaki depremleri bile tetikledi. Yaşanan deprem ve tsunaminin ardından Hint Okyanusu kıyısında felaketten etkilenen ülkelere, dünya çapında 14 milyon dolar bağış yapıldı.

Depremden çok tsunami öldürdü

Binlerce kişiyi hayattan koparan deprem ve tsunamilere yol açan Sunda Megathrust, okyanusun da altından geçiyordu. Bu nedenle karadan geçen faylara oranla çok daha büyük dalgalar oluşturdu ve yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Zaten bölgede yaşanan depremlerde tropikal örtüye uygun inşa edilen tek katlı, köy evi tarzı yapılar depremde yıkılmadığından tsunaminin neredeyse 10’da 1’i kadar insanı hayattan koparmıştı. 2004’te bin 600 km uzunluğundaki bölümünün ani kayması, Aceh ile Myanmar arasındaki deniz tabanının yükselmesine neden oldu. Bunun sonucunda büyük bir deprem ve Hint Okyanusu'ndaki korkunç tsunami oluştu. Bu olaydan yalnızca 3 ay sonra güneyde, Simeulue ve Nias adalarının altındaki 350 km uzunluğundaki bölümün ani kayması, yıkıcı bir büyük depreme ve öncekinden daha hafif bir tsunamiye neden oldu.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş maçıyla birlikte bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
SPOR
Süper Kupa maçı sonrası Icardi'den dikkat çeken paylaşım
06:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала