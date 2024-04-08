https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/yunanistan-elindeki-eski-f-16lari-ukraynaya-mi-verecek-1082574335.html

Yunanistan, elindeki eski F-16'ları Ukrayna'ya mı verecek?

Yunanistan, elindeki eski F-16'ları Ukrayna'ya mı verecek?

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın ıskartaya çıkarılacak 108 eski savaş uçağını satmaya hazırlandığı ve bunlar arasından 32 F-16 uçağının büyük ihtimalle Ukrayna'ya gönderileceği... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T12:30+0300

2024-04-08T12:30+0300

2024-04-08T12:30+0300

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Batılı ülkelerin Ukrayna ordusunu güçlendirmek için Kiev rejimine F-16 tedarik etme planları tartışılmaya devam ederken Yunan basınında yeni bir iddia gündeme geldi.Atina merkezli Newsbreak haber sitesi, Yunanistan'ın Ukrayna'ya askeri destek amacıyla F-16 savaş uçaklarını gönderebileceğini yazdı.Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın kısa süre önce Ana Savunma Silahı ve Yatırımları İdaresi'ne gerçekleştirdiği ziyarete dikkat çeken Newsbreak, Dendias'ın 2030 yılına kadar 3 ve 4. nesil savaş uçaklarını ıskartaya çıkararak 200 modern, 4.5 ve 5. nesil uçaklara sahip olacaklarını söylediğini anımsattı.Yeni uçakların finansmanı için ıskartaya çıkarılacak 108 savaş uçağının satılmasının planlandığını yazan site, 32 F-16C/-D Block 30 savaş uçağının Ukrayna'ya verilmesine neredeyse kesin gözüyle bakıldığının altını çizdi.Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki F-16'ların 2 kez modernize edildiğini ve şu an itibarıyla azami hizmet ömürlerinin ortalama yüzde 60'ını doldurduğunu aktaran site, "14'ü yeni paket Mirage 2000-5 Mk.2 ve gerisi eski paket Mirage 2000EGM/-BGM olan 24 Mirage savaş uçağının nereye gideceğini ise aynı kesinlikte söyleyemeyiz. Ukrayna'ya devir veya Hindistan'a satış mantıklı seçenekler olarak görülürken elbette Fransa'nın onayı gerekiyor" ifadelerini kullandı.Danimarka ve Hollanda, Kiev'e F-16 verecekABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.Danimarka'nın ilk 6 F-16'yı yılbaşına kadar Kiev'e teslim etmesi bekleniyordu ancak Danimarka Savunma Bakanlığı, uçakların Kiev'e transferinde bir gecikme olduğunu ve teslimatın 2024 yılının ikinci çeyreğine ertelendiğini duyurmuştu. Savunma Bakanı Poulsen, gecikmenin nedenini Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin daha uzun sürmesi olarak açıklamıştı.Putin, F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştıRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ukraynanin-f-16lari-yerlestirmeyi-planladigi-hava-ussu-vuruldu-1082524332.html

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yunanistan, f-16, ukrayna, ukrayna ordusu, nato, askeri yardım, avrupa, avrupa birliği, abd