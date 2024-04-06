https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ukraynanin-f-16lari-yerlestirmeyi-planladigi-hava-ussu-vuruldu-1082524332.html
‘Ukrayna’nın F-16’ları yerleştirmeyi planladığı hava üssü vuruldu’
‘Ukrayna’nın F-16’ları yerleştirmeyi planladığı hava üssü vuruldu’
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun, Ukrayna’nın Hmelnitskiy bölgesinde, NATO’ya ait F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov hava üssüne füze saldırısı... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T13:08+0300
2024-04-06T13:08+0300
2024-04-06T13:08+0300
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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Hmelnitskiy bölgesinde Starokonstantinov şehrine saldırı gerçekleştirildi. Yerel ajanlar, saldırının evlerinde hissedildiğini bildirdi. Hava savunmanın çalışmasına rağmen gerçekleşti. Saldırının hedefi hava üssüydü” ifadesini kullandı.Saldırıda, Ukraynalı ve yabancı pilotlarının bulunduğu yatakhaneye isabet edildiğini söyleyen Lebedev, “Gerçi son zamanlarda Starokonstantinov sakinleri askerlerin şehirdeki kiralık dairelere ilgisinin arttığını söylüyor” dedi.Lebedev, 22 Mart’ta da Starokonstantinov hava üssünün vurulduğunu bildirmişti.Danimarka ve Hollanda, Kiev'e F-16 verecekABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.Danimarka'nın ilk 6 F-16'yı yılbaşına kadar Kiev'e teslim etmesi bekleniyordu ancak Danimarka Savunma Bakanlığı, uçakların Kiev'e transferinde bir gecikme olduğunu ve teslimatın 2024 yılının ikinci çeyreğine ertelendiğini duyurmuştu. Savunma Bakanı Poulsen, gecikmenin nedenini Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin daha uzun sürmesi olarak açıklamıştı.Putin, F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştıRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
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danimarka, hollanda, f-16, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, nato
danimarka, hollanda, f-16, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, nato
‘Ukrayna’nın F-16’ları yerleştirmeyi planladığı hava üssü vuruldu’
Rus ordusunun, Ukrayna’nın Hmelnitskiy bölgesinde, NATO’ya ait F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov hava üssüne füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Ukraynalı ve yabancı pilotlarının bulunduğu yerin vurulduğu belirtildi.
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Hmelnitskiy bölgesinde Starokonstantinov şehrine saldırı gerçekleştirildi. Yerel ajanlar, saldırının evlerinde hissedildiğini bildirdi. Hava savunmanın çalışmasına rağmen gerçekleşti. Saldırının hedefi hava üssüydü” ifadesini kullandı.
Saldırıda, Ukraynalı ve yabancı pilotlarının bulunduğu yatakhaneye isabet edildiğini söyleyen Lebedev, “Gerçi son zamanlarda Starokonstantinov sakinleri askerlerin şehirdeki kiralık dairelere ilgisinin arttığını söylüyor” dedi.
Lebedev, 22 Mart’ta da Starokonstantinov hava üssünün vurulduğunu bildirmişti.
Danimarka ve Hollanda, Kiev'e F-16 verecek
ABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.
Danimarka'nın ilk 6 F-16'yı yılbaşına kadar Kiev'e teslim etmesi bekleniyordu ancak Danimarka Savunma Bakanlığı, uçakların Kiev'e transferinde bir gecikme olduğunu ve teslimatın 2024 yılının ikinci çeyreğine ertelendiğini duyurmuştu. Savunma Bakanı Poulsen, gecikmenin nedenini Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin daha uzun sürmesi olarak açıklamıştı.
Putin, F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştı
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.