https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/yunanistan-cekya-uzerinden-kieve-muhimmat-gondermeye-hazirlaniyor-1082392433.html

Yunanistan, Çekya üzerinden Kiev'e mühimmat göndermeye hazırlanıyor

Yunanistan, Çekya üzerinden Kiev'e mühimmat göndermeye hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Bu yılın ocak ayında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Atina’da bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Ukrayna'ya yeni silah tedariki konusunda... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T15:55+0300

2024-04-02T15:55+0300

2024-04-02T16:00+0300

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Yunan haber portalı ieidiseis.gr, Yunanistan'ın Çekya üzerinden Ukrayna'ya 150 milyon euro değerinde büyük miktarda mühimmat göndermeye hazırlandığını ve ilgili parlamento komitesinden onay beklendiğini bildirdi.Yunan ordusunun kendi mühimmat deposunu boşalttığına dikkat çekilen haberde, “Yunan ordusu, Ukrayna'ya göndermek üzere mühimmat depolarını boşaltıyor. Söz konusu mühimmat Yunan ordusunun depolarında bulunuyor ve 'operasyonel değil ve kullanılmıyor' olarak sınıflandırılıyor. 150 milyon euro karşılığında Çekya’ya satılacak” dendi.Haberde, gönderilecek olan mühimmatın miktarıyla ilgili, “Sanki Çekya savaş halindeymiş gibi” değerlendirilmesinde bulunulurken, askeri yetkililere göre, satılacak mühimmat arasında halen tatbikatlarda kullanılanlar da yer alıyor.Yunan ordusundan bazı kaynakların “Aslında Zelenskiy'in (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) hatırı için Yunan ordusunun depolarını boşaltıyorlar” ifadelerine yer veren haber portalı, Kathimerini gazetesinin daha önceki haberine atıfta bulunarak, mart ayı ortasında Yunanistan'ın Çekya üzerinden Ukrayna'ya 2 bin adet Zuni füzesi, 180 adet tanksavar füzesi, 90 bin 90 mm'lik top mermisi ve 70 adet M114A1 kundağı motorlu obüs dahil olmak üzere yeni bir silah sevkiyatı yapmaya hazırlandığını hatırlattı.Hazırlanan tüm silahların Çekya tarafından satın alınacağı ve doğrudan Ukrayna'ya gönderileceğini yazan gazete, Çek ve Yunan yetkililerin bu sevkiyatların maliyetini müzakere ettiklerini ve bu tedarikleri ikili bir anlaşmanın imzalanmasının takip edeceğini belirtti. Gazeteye göre Atina, Kiev'e yapılacak yardımların koordinasyonundan sorumlu AB yetkililerine silahların bu yıl Çekya üzerinden Ukrayna'ya verilebileceğini şimdiden bildirdi.ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta, Yunanistan'ın Ukrayna'ya silah transferi ya da satışı yapmasını ve bunun karşılığında Amerika'nın Atina'ya 200 milyon dolara kadar ek yardım sağlama olasılığını araştırmasını önermişti.‘Ukrayna’ya destek Yunanistan için ulusal görev’Mart ayı ortalarında Dedeağaç'ta düzenlenen Doğu Makedonya ve Trakya Forumu'nda uluslararası gündemi değerlendiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Ukrayna'daki durumu korkunç olarak nitelendirdiği konuşmasında, “Durum artık sıfır noktasına ulaştı” ifadelerini kullanmıştı.Ukrayna’nın zaman geçtikçe kendini çok daha da zor bir durumda bulduğunun altını çizen Gerapetritis, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:Gerapetritis, Ukrayna'ya lojistik yardım dışında bir destek sağlama düşüncesi olup olmadığı sorusuna ise, “Askeri birlikleri kastediyorsanız, herhangi bir misyon olmayacak" yanıtını verirken, Yunanistan’ın birliklerini oraya göndermeyeceğini, ancak Ukrayna’yı güçlendirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz hafta Bükreş’te düzenlenen Avrupa Halk Partisi (EPP) konferansında Rusya’yı 'Avrupa’nın düşmanı’ olarak tanımlamış, Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğine söz vermişti.Miçotakis, “Avrupa için bu karanlık zamanda biz, Ukrayna’yı birleşik bir cepheyle destekleme kararlılığımızı ortaya koyduk, düşmanlarımız muhtemelen bunu beklemiyordu. Biz, Ukrayna’yı ekonomik ve askeri açıdan desteklemeye devam ediyoruz” diye konuşmuştu.Konuşmasında, yakın zamanda gerçekleştirdiği Odessa ziyaretine de değinen Miçotakis, ‘Rus füzesinin, kendisinin (Vladimir Zelenskiy ile) ziyaret ettikleri sırada limana isabet ettiğini’ ancak bu olayın Kiev’i desteklemeye yönelik duruşunu etkilemeyeceğini vurguladı.Miçotakis, “Bizi korkutamazsınız, biz gerektiği kadar Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz. Ve elbette bu kararda kesinlikle birlik olarak kalacağız” ifadelerini kullandı.Yunanistan Hükümet Sözcüsü, bugünkü basın toplantısında Miçotakis’in Ukrayna lideri Vladimir Zelesnkiy ile birlikte Odessa’daki liman bölgesinde yaptıkları gezi sırasında siren sesleri duyulduğunu, ‘Yunan heyetinin konvoy halinde uzaklaşırken, yakınlarda füze atışlarından kaynaklanan güçlü bir patlamanın meydana geldiğini’ söylemişti. Bununla birlikte Sözcü, herhangi bir ayrıntı vermekten ve olayı yorumlamaktan çekinmişti.Zaharova: Yunan Direnişi'nin anısına ihanet etme KiryakosYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Rusya’nın Avrupa’nın ‘düşmanı’ olduğu ve Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edecekleri’ yönündeki açıklamasına Telegram kanalından yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Miçotakis’e Yunan Direniş hareketinin anısına ihanet etmemesi çağrısında bulunmuştu.Zaharova, "Sovyet/Rus okulunda, her öğrenci için olağan olan müzik dersinde Mikis Theodorakis'in eserlerini işledik. Hem müziğini hem de kaderini biliyordum. O da Avrupa'nın, Nazi Avrupasının düşmanıydı. Yunan Direnişinin anısına ihanet etmeyin Kiryakos!” ifadelerini kullandı.Moskova'nın ne Atina'ya ne de diğer Avrupa ülkelerine göz dağı vermediğini ve Rusya tarafının da Nazizmin tezahürlerine katlanma niyetinde olmadığına vurgu yapan Zaharova, “Avrupa hep aynı değildi. Üçüncü Reich de Avrupa'ydı. İşte böyle bir Nazi Avrupasına her zaman düşman olacağız” ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240307/micotakis-yunanistan-ukraynaya-gerektigi-kadar-destek-vermeye-devam-edecek-1081493020.html

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