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Yılmaz Erdoğan'la sevgili olduklarını söyleyen Cansu Taşkın: Yanlış kelime kullandığımda düzeltiyor
Yılmaz Erdoğan'la sevgili olduklarını söyleyen Cansu Taşkın: Yanlış kelime kullandığımda düzeltiyor
Sputnik Türkiye
İnci Taneleri dizisiyle ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan aşk hayatıyla gündemdeydi. Cansu Taşkın ile 2 yıldır birlikte olduğu iddia edilen Erdoğan sessizliğini... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T11:43+0300
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İnci Taneleri ile bir süredir gündemde olan Yılmaz Erdoğan'ın model Cansu Taşkın ile 2 yıldır ilişkisinin olduğu iddia edilmişti fakat taraflardan bir açıklama gelmemişti.Pınar Kerimoğlu'na konuk olan Cansu Taşkın bu kez aşk itirafıyla gündeme geldi. Sunucu Taşkın'a "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" deyince ünlü isim şunları söyledi:Cansu Taşkın özel hayatına dair sorular devam edince "Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" dedi.Cansu Taşkın yanlış kelimeler kullandığında sevgilisinin onu düzelttiğini de söyledi.Cansu Taşkın kimdir?Cansu Taşkın, aslen İstanbullu olan genç bir model ve sosyal medya fenomenidir. İlk kez 16 yaşında İzmir Fuarı'nda podyuma çıkmıştır ve 17 yaşında Dünya Modellik Yarışması'nda dördüncü olmuştur.Moda dünyasına adım attığı günden bu yana birçok ünlü marka ile çalışmış ve çeşitli moda etkinliklerinde yer almıştır. Lise mezunu olan Taşkın öte yandan besteci Metin Özülkü'nün yeğenidir.2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında dereceye giremeyince isyan ederek ağlamasıyla gündeme gelen model, daha sonrasında 2012 yılında Idol Of Models yarışmasında ikinci oldu.Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek yarışmasında görev almış ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla da sıkça gündeme gelmiştir.
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Yılmaz Erdoğan'la sevgili olduklarını söyleyen Cansu Taşkın: Yanlış kelime kullandığımda düzeltiyor

11:43 08.04.2024 (güncellendi: 12:02 08.04.2024)
© FotoğrafCansu Taşkın
Cansu Taşkın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
© Fotoğraf
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İnci Taneleri dizisiyle ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan aşk hayatıyla gündemdeydi. Cansu Taşkın ile 2 yıldır birlikte olduğu iddia edilen Erdoğan sessizliğini koruyordu. Son olarak açıklama yapan Taşkın, "Haberler doğru" diyerek yaşananları anlattı.
İnci Taneleri ile bir süredir gündemde olan Yılmaz Erdoğan'ın model Cansu Taşkın ile 2 yıldır ilişkisinin olduğu iddia edilmişti fakat taraflardan bir açıklama gelmemişti.
Pınar Kerimoğlu'na konuk olan Cansu Taşkın bu kez aşk itirafıyla gündeme geldi. Sunucu Taşkın'a "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" deyince ünlü isim şunları söyledi:
"Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi?"
Cansu Taşkın özel hayatına dair sorular devam edince "Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" dedi.
Cansu Taşkın yanlış kelimeler kullandığında sevgilisinin onu düzelttiğini de söyledi.

Cansu Taşkın kimdir?

Cansu Taşkın, aslen İstanbullu olan genç bir model ve sosyal medya fenomenidir. İlk kez 16 yaşında İzmir Fuarı'nda podyuma çıkmıştır ve 17 yaşında Dünya Modellik Yarışması'nda dördüncü olmuştur.
Moda dünyasına adım attığı günden bu yana birçok ünlü marka ile çalışmış ve çeşitli moda etkinliklerinde yer almıştır. Lise mezunu olan Taşkın öte yandan besteci Metin Özülkü'nün yeğenidir.
2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında dereceye giremeyince isyan ederek ağlamasıyla gündeme gelen model, daha sonrasında 2012 yılında Idol Of Models yarışmasında ikinci oldu.
Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek yarışmasında görev almış ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla da sıkça gündeme gelmiştir.
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