https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/yerlikaya-duyurdu-71-ilde-yuzlerce-ruhsatsiz-silah-ele-gecirildi-1082562495.html
Yerlikaya duyurdu: 71 ilde yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi
Yerlikaya duyurdu: 71 ilde yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 71 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'MERCEK-16' operasyonları sonucu... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T08:25+0300
2024-04-08T08:25+0300
2024-04-08T08:28+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
silah
silah satışı
silah ihracatı
silah taşıma
kayıp silah
ruhsat
ruhsatsız silahlar
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 71 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'MERCEK-16' operasyonları sonucu yüzlerce ruhsatsız silahın ele geçirildiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/resmi-gazetede-yayinlandi-ipek-yolu-geri-donuyor-jet-gumruk-donemi-basliyor-1082562045.html
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ali yerlikaya, operasyon, silah, silah satışı, silah ihracatı, silah taşıma, kayıp silah, ruhsat, ruhsatsız silahlar, silah ruhsatı
ali yerlikaya, operasyon, silah, silah satışı, silah ihracatı, silah taşıma, kayıp silah, ruhsat, ruhsatsız silahlar, silah ruhsatı
Yerlikaya duyurdu: 71 ilde yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi
08:25 08.04.2024 (güncellendi: 08:28 08.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 71 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'MERCEK-16' operasyonları sonucu yüzlerce ruhsatsız silahın ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 71 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'MERCEK-16' operasyonları sonucu yüzlerce ruhsatsız silahın ele geçirildiğini duyurdu.