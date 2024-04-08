https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/yerlikaya-duyurdu-71-ilde-yuzlerce-ruhsatsiz-silah-ele-gecirildi-1082562495.html

Yerlikaya duyurdu: 71 ilde yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi

Yerlikaya duyurdu: 71 ilde yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 71 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'MERCEK-16' operasyonları sonucu... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T08:25+0300

2024-04-08T08:25+0300

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türkiye

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 71 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'MERCEK-16' operasyonları sonucu yüzlerce ruhsatsız silahın ele geçirildiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/resmi-gazetede-yayinlandi-ipek-yolu-geri-donuyor-jet-gumruk-donemi-basliyor-1082562045.html

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Sputnik Türkiye

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