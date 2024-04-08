https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/rusya-bati-medyasina-crocus-saldirisindaki-olu-sayisini-bildirmeme-talimati-verildi-1082566787.html
Rusya: Batı medyasına Crocus saldırısındaki ölü sayısını bildirmeme talimatı verildi
Rusya: Batı medyasına Crocus saldırısındaki ölü sayısını bildirmeme talimatı verildi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı medya kuruluşlarına Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısındaki ölü sayısını bildirmeme... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T10:11+0300
2024-04-08T10:11+0300
2024-04-08T10:11+0300
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Batılı ülkelerin Crocus saldırısıyla ilgili gerçekleri gizleme çabalarından bahseden Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Batı'nın dünya toplumunun dikkatini gerçek organizatörlerden ve çıkar sağlayıcılardan başka yöne çekme girişimlerini özellikle saçma kılan şey, medyada trajedinin gerçek boyutunun ele alınmaması yönündeki kesin talimattır. Batı medyasına terör saldırısının kurbanları ve ölen çocukların sayısından bahsetmemeleri, sıradan vatandaşların yaşananlara tepkisini göstermemeleri emredildi" ifadelerini kullandı.Rus Dışişleri, Batılı ülkelerin bu talimatla Ruslara karşı sempati ve hümanizm gösterilmemesini amaçladığının altını çizdi.Saldırıdan hemen sonra Batı medyasının ve bürokratların Ukrayna istihbaratını aklamaya yönelik PR kampanyası başlattığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu bağlamda medya kuruluşlarına saldırının IŞİD tarafından organize edildiğini, cihatçılar ile Kiev ve Batı istihbaratı arasında bir bağ bulunmadığını, Rus istihbaratının müdahil olduğunu gösteren haberler yayınlama emri de verildiğini vurguladı.Bakanlık, Batılı medya kuruluşlarına verilen talimatlar arasında saldırıya ilişkin soruşturmanın sonuçlarının itibarsızlaştırılmasına yönelik bir madde bulunduğunu da ekledi.22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısında en az 144 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında şimdiye dek 4'ü saldırıyı doğrudan gerçekleştiren 4 Tacikistan vatandaşı olmak üzere 11 zanlı yakalanmış ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine koyulmuştu.Bunun yanında Rusya Federal Güvenlik Servisi, 1 Nisan'da Dağıstan Cumhuriyeti'nde 4, Moskova, Yekaterinburg ve Omsk’ta düzenlenen operasyonlarda da 3 kişiyi saldırıyla bağlantıları tespit edildiği gerekçesiyle gözaltına almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/crocus-sorusturmasinda-yeni-detay-tum-deliller-kievi-gosteriyor-1082564181.html
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rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, rusya dışişleri bakanlığı, batı, medya, ana akım medya, hümanizm
rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, rusya dışişleri bakanlığı, batı, medya, ana akım medya, hümanizm
Rusya: Batı medyasına Crocus saldırısındaki ölü sayısını bildirmeme talimatı verildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı medya kuruluşlarına Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısındaki ölü sayısını bildirmeme talimatı verildiğini vurguladı.
Batılı ülkelerin Crocus saldırısıyla ilgili gerçekleri gizleme çabalarından bahseden Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Batı'nın dünya toplumunun dikkatini gerçek organizatörlerden ve çıkar sağlayıcılardan başka yöne çekme girişimlerini özellikle saçma kılan şey, medyada trajedinin gerçek boyutunun ele alınmaması yönündeki kesin talimattır. Batı medyasına terör saldırısının kurbanları ve ölen çocukların sayısından bahsetmemeleri, sıradan vatandaşların yaşananlara tepkisini göstermemeleri emredildi" ifadelerini kullandı.
Rus Dışişleri, Batılı ülkelerin bu talimatla Ruslara karşı sempati ve hümanizm gösterilmemesini amaçladığının altını çizdi.
Saldırıdan hemen sonra Batı medyasının ve bürokratların Ukrayna istihbaratını aklamaya yönelik PR kampanyası başlattığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu bağlamda medya kuruluşlarına saldırının IŞİD tarafından organize edildiğini, cihatçılar ile Kiev ve Batı istihbaratı arasında bir bağ bulunmadığını, Rus istihbaratının müdahil olduğunu gösteren haberler yayınlama emri de verildiğini vurguladı.
Bakanlık, Batılı medya kuruluşlarına verilen talimatlar arasında saldırıya ilişkin soruşturmanın sonuçlarının itibarsızlaştırılmasına yönelik bir madde bulunduğunu da ekledi.
22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısında en az 144 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında şimdiye dek 4'ü saldırıyı doğrudan gerçekleştiren 4 Tacikistan vatandaşı olmak üzere 11 zanlı yakalanmış ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine koyulmuştu.
Bunun yanında Rusya Federal Güvenlik Servisi
, 1 Nisan'da Dağıstan Cumhuriyeti'nde 4, Moskova, Yekaterinburg ve Omsk’ta düzenlenen operasyonlarda da 3 kişiyi saldırıyla bağlantıları tespit edildiği gerekçesiyle gözaltına almıştı.