https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/fsb-crocustaki-teror-saldirisina-karisan-3-kisiyi-daha-gozaltina-aldi-1082467072.html
FSB, Crocus’taki terör saldırısına karışan 3 kişiyi daha gözaltına aldı
FSB, Crocus’taki terör saldırısına karışan 3 kişiyi daha gözaltına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova ile birlikte Yekaterinburg ve Omsk şehirlerinde düzenlenen operasyonlarda, 22 Mart’ta en az 143 sivilin... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T15:53+0300
2024-04-04T15:53+0300
2024-04-04T16:17+0300
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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terör saldırısı
gözaltı
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yekaterinburg
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FSB tarafından paylaşılan bilgide, gözaltına alınan şahıslardan birinin Rus vatandaşı olduğu, diğer ikisinin ise yabancı uyruklu (Orta Asya) olduğu belirtilirken, “Crocus’ta gerçekleştirilen terör eylemine karışan bu kişiler, Moskova, Yekaterinburg ve Omsk’ta düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınmıştır” denildi.Güvenlik Servisi, tutuklulardan ikisinin, terör saldırısında kullanılan ateşli silahların ve araçların satın alınması için para transferi gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini aktarırken, üçüncü zanlının ise terör saldırısının faillerini işe aldığını ve finanse ettiğini ekledi.Yakın zamanda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın çok büyük bir bedel ödediğini belirterek saldırının azmettiricilerini ve zincirin tüm halkalarını açığa çıkaracaklarını vurgulamıştı.Rusya İçişleri Bakanlığı'nın genişletilmiş toplantısında konuşan Putin, "Bu suçun yalnızca faillerini değil aynı zamanda zincirin tüm halkalarını, bu suçun nihai lehtarlarını tespit etmek bizim için önemlidir. Mutlaka onlara ulaşacağız" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/patrusev-crocus-saldirisinin-izleri-abdnin-kontrolundeki-ukrayna-istihbaratini-isaret-ediyor-1082424932.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), moskova, crocus city hall, terör saldırısı, gözaltı, omsk, yekaterinburg, ukrayna
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), moskova, crocus city hall, terör saldırısı, gözaltı, omsk, yekaterinburg, ukrayna
FSB, Crocus’taki terör saldırısına karışan 3 kişiyi daha gözaltına aldı
15:53 04.04.2024 (güncellendi: 16:17 04.04.2024)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova ile birlikte Yekaterinburg ve Omsk şehirlerinde düzenlenen operasyonlarda, 22 Mart’ta en az 143 sivilin yaşamına mal olan Crocus City Hall konser salonuna yönelik terör saldırısına karışan 3 kişinin daha yakalandığını duyurdu.
FSB tarafından paylaşılan bilgide, gözaltına alınan şahıslardan birinin Rus vatandaşı olduğu, diğer ikisinin ise yabancı uyruklu (Orta Asya) olduğu belirtilirken, “Crocus’ta gerçekleştirilen terör eylemine karışan bu kişiler, Moskova, Yekaterinburg ve Omsk’ta düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınmıştır” denildi.
Güvenlik Servisi, tutuklulardan ikisinin, terör saldırısında kullanılan ateşli silahların ve araçların satın alınması için para transferi gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini aktarırken, üçüncü zanlının ise terör saldırısının faillerini işe aldığını ve finanse ettiğini ekledi.
Yakın zamanda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın çok büyük bir bedel ödediğini belirterek saldırının azmettiricilerini ve zincirin tüm halkalarını açığa çıkaracaklarını vurgulamıştı.
Rusya İçişleri Bakanlığı'nın genişletilmiş toplantısında konuşan Putin, "Bu suçun yalnızca faillerini değil aynı zamanda zincirin tüm halkalarını, bu suçun nihai lehtarlarını tespit etmek bizim için önemlidir. Mutlaka onlara ulaşacağız" demişti.