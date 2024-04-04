https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/fsb-crocustaki-teror-saldirisina-karisan-3-kisiyi-daha-gozaltina-aldi-1082467072.html

FSB, Crocus’taki terör saldırısına karışan 3 kişiyi daha gözaltına aldı

FSB, Crocus’taki terör saldırısına karışan 3 kişiyi daha gözaltına aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova ile birlikte Yekaterinburg ve Omsk şehirlerinde düzenlenen operasyonlarda, 22 Mart’ta en az 143 sivilin... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T15:53+0300

2024-04-04T15:53+0300

2024-04-04T16:17+0300

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FSB tarafından paylaşılan bilgide, gözaltına alınan şahıslardan birinin Rus vatandaşı olduğu, diğer ikisinin ise yabancı uyruklu (Orta Asya) olduğu belirtilirken, “Crocus’ta gerçekleştirilen terör eylemine karışan bu kişiler, Moskova, Yekaterinburg ve Omsk’ta düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınmıştır” denildi.Güvenlik Servisi, tutuklulardan ikisinin, terör saldırısında kullanılan ateşli silahların ve araçların satın alınması için para transferi gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini aktarırken, üçüncü zanlının ise terör saldırısının faillerini işe aldığını ve finanse ettiğini ekledi.Yakın zamanda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın çok büyük bir bedel ödediğini belirterek saldırının azmettiricilerini ve zincirin tüm halkalarını açığa çıkaracaklarını vurgulamıştı.Rusya İçişleri Bakanlığı'nın genişletilmiş toplantısında konuşan Putin, "Bu suçun yalnızca faillerini değil aynı zamanda zincirin tüm halkalarını, bu suçun nihai lehtarlarını tespit etmek bizim için önemlidir. Mutlaka onlara ulaşacağız" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/patrusev-crocus-saldirisinin-izleri-abdnin-kontrolundeki-ukrayna-istihbaratini-isaret-ediyor-1082424932.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), moskova, crocus city hall, terör saldırısı, gözaltı, omsk, yekaterinburg, ukrayna