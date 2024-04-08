https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/crocus-sorusturmasinda-yeni-detay-tum-deliller-kievi-gosteriyor-1082564181.html

Crocus soruşturmasında yeni detay: Tüm deliller Kiev’i gösteriyor

Crocus soruşturmasında yeni detay: Tüm deliller Kiev’i gösteriyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmada, bu... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T09:15+0300

2024-04-08T09:15+0300

2024-04-08T09:15+0300

dünya

rusya

moskova

crocus city hall

terör saldırısı

ukrayna

ukrayna krizi

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

kiev

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Soruşturmayla ilgili açıklamada bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 144 kişinin yaşamını yitirdiği Crocus saldırısını gerçekleştiren teröristlerin eylemlerini koordine eden ‘Sayfullo’ adlı şahsın, eyleme karışan militanlara Ukrayna'ya gitmelerini söylediğini ve her birine 1 milyon ruble (345 bin TL) vaat ettiğini bildirdi.Crocus City Hall'deki terör saldırısının azmettiricilerini ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam eden FSB, saldırganların ifadelerini içeren bir video paylaşırken, video, Rus devlet kanalı Perviy tarafından yayınlandı.Soruşturmalar sırasında saldırganlardan biri, “Sayfullo bize, Ukrayna'ya, Kiev’e gitmemizi söyledi. Orada bize 1 milyon ruble vereceklerdi” diye kaydetti.Crocus saldırısını organize etmekle suçlanan bir diğer zanlı da, Ukrayna sınırı geçme konusunda onlara yardım vaat edildiğini söylerken, şu şekilde konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/patrusev-crocus-saldirisinin-izleri-abdnin-kontrolundeki-ukrayna-istihbaratini-isaret-ediyor-1082424932.html

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Sputnik Türkiye

rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kiev