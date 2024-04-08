https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/crocus-sorusturmasinda-yeni-detay-tum-deliller-kievi-gosteriyor-1082564181.html
Crocus soruşturmasında yeni detay: Tüm deliller Kiev’i gösteriyor
Crocus soruşturmasında yeni detay: Tüm deliller Kiev’i gösteriyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmada, bu... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T09:15+0300
2024-04-08T09:15+0300
2024-04-08T09:15+0300
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crocus city hall
terör saldırısı
ukrayna
ukrayna krizi
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kiev
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Soruşturmayla ilgili açıklamada bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 144 kişinin yaşamını yitirdiği Crocus saldırısını gerçekleştiren teröristlerin eylemlerini koordine eden ‘Sayfullo’ adlı şahsın, eyleme karışan militanlara Ukrayna'ya gitmelerini söylediğini ve her birine 1 milyon ruble (345 bin TL) vaat ettiğini bildirdi.Crocus City Hall'deki terör saldırısının azmettiricilerini ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam eden FSB, saldırganların ifadelerini içeren bir video paylaşırken, video, Rus devlet kanalı Perviy tarafından yayınlandı.Soruşturmalar sırasında saldırganlardan biri, “Sayfullo bize, Ukrayna'ya, Kiev’e gitmemizi söyledi. Orada bize 1 milyon ruble vereceklerdi” diye kaydetti.Crocus saldırısını organize etmekle suçlanan bir diğer zanlı da, Ukrayna sınırı geçme konusunda onlara yardım vaat edildiğini söylerken, şu şekilde konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/patrusev-crocus-saldirisinin-izleri-abdnin-kontrolundeki-ukrayna-istihbaratini-isaret-ediyor-1082424932.html
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rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kiev
rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kiev
Crocus soruşturmasında yeni detay: Tüm deliller Kiev’i gösteriyor
Rusya’nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmada, bu saldırının azmettiricileri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Soruşturmayla ilgili açıklamada bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB),
144 kişinin yaşamını yitirdiği Crocus saldırısını gerçekleştiren teröristlerin eylemlerini koordine eden ‘Sayfullo’ adlı şahsın, eyleme karışan militanlara Ukrayna'ya gitmelerini
söylediğini ve her birine 1 milyon ruble (345 bin TL) vaat ettiğini bildirdi.
Crocus City Hall'deki terör saldırısının azmettiricilerini ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam eden FSB, saldırganların ifadelerini içeren bir video paylaşırken, video, Rus devlet kanalı Perviy tarafından yayınlandı.
Soruşturmalar sırasında saldırganlardan biri, “Sayfullo bize, Ukrayna'ya, Kiev’e gitmemizi söyledi. Orada bize 1 milyon ruble vereceklerdi” diye kaydetti.
Crocus saldırısını organize etmekle suçlanan bir diğer zanlı da, Ukrayna sınırı geçme konusunda onlara yardım vaat edildiğini söylerken, şu şekilde konuştu:
“Kiev’e doğru gittik. Orada paramızı alacaktık. Her birimize 1 milyon ruble verileceği söylendi. Sayfullo, bize, ‘Telefon et, sonra ne yapacağınızı söyleyeceğim’ dedi. Ukrayna sınırında sınırı geçmemize ve Kiev’e ulaşmamıza yardımcı olacak arkadaşların bizi bekleyeceğini ekledi.