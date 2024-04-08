https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/lavrov-cinde-masada-ukrayna-krizi-de-var-1082564556.html

Lavrov Çin’de: Masada Ukrayna krizi de var

Lavrov Çin’de: Masada Ukrayna krizi de var

Sputnik Türkiye

Çin'in başkenti Pekin’e bu sabah ulaşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T09:26+0300

2024-04-08T09:26+0300

2024-04-08T09:26+0300

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Lavrov, Çin'in başkenti Pekin’de iki günlük ziyaret kapsamında Çinli Mevkidaşı Wang Yi ile görüşecek.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan, ülkeler arasındaki ilişkilerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve G20’deki işbirliğini, Ukrayna krizi ve Asya-Pasifik bölgesindeki durum gibi bölgesel konuları değerlendirecek.Lavrov Pekin'i en son geçen yıl 17-18 Ekim tarihlerinde üçüncüsü yapılan Tek Kuşak, Tek Yol Forumu vesilesiyle ziyaret etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/lavrov-rusyanin-mesru-cikarlari-garanti-edilirse-biz-de-garanti-vermeye-haziriz-1082184302.html

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rusya, çin, sergey lavrov, wang yi, ukrayna, ukrayna krizi, pekin, moskova