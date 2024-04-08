https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/lavrov-cinde-masada-ukrayna-krizi-de-var-1082564556.html
Lavrov Çin’de: Masada Ukrayna krizi de var
Lavrov Çin’de: Masada Ukrayna krizi de var
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Çin'in başkenti Pekin’e bu sabah ulaşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T09:26+0300
2024-04-08T09:26+0300
2024-04-08T09:26+0300
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Lavrov, Çin'in başkenti Pekin’de iki günlük ziyaret kapsamında Çinli Mevkidaşı Wang Yi ile görüşecek.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan, ülkeler arasındaki ilişkilerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve G20’deki işbirliğini, Ukrayna krizi ve Asya-Pasifik bölgesindeki durum gibi bölgesel konuları değerlendirecek.Lavrov Pekin'i en son geçen yıl 17-18 Ekim tarihlerinde üçüncüsü yapılan Tek Kuşak, Tek Yol Forumu vesilesiyle ziyaret etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/lavrov-rusyanin-mesru-cikarlari-garanti-edilirse-biz-de-garanti-vermeye-haziriz-1082184302.html
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rusya, çin, sergey lavrov, wang yi, ukrayna, ukrayna krizi, pekin, moskova
rusya, çin, sergey lavrov, wang yi, ukrayna, ukrayna krizi, pekin, moskova
Lavrov Çin’de: Masada Ukrayna krizi de var
Çin'in başkenti Pekin’e bu sabah ulaşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası platformlardaki işbirliğini, Ukrayna krizini ve Asya-Pasifik bölgesindeki durumu ele alması bekleniyor.
Lavrov, Çin'in başkenti Pekin’de iki günlük ziyaret kapsamında Çinli Mevkidaşı Wang Yi ile görüşecek.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan, ülkeler arasındaki ilişkilerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve G20’deki işbirliğini, Ukrayna krizi ve Asya-Pasifik bölgesindeki durum gibi bölgesel konuları değerlendirecek.
Lavrov Pekin'i en son geçen yıl 17-18 Ekim tarihlerinde üçüncüsü yapılan Tek Kuşak, Tek Yol Forumu vesilesiyle ziyaret etmişti.