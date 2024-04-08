https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/irandan-yeni-mesaj-israilin-kalbini-vurabilecek-9-menzilli-fuzeler-aciklandi--1082564681.html
İran'dan yeni mesaj: İsrail'in 'kalbini vurabilecek' 9 füze açıklandı
İran'dan yeni mesaj: İsrail'in 'kalbini vurabilecek' 9 füze açıklandı
Sputnik Türkiye
İran, İsrail'in vurulmak istemesi halinde anakaradan İsrail'e kadar gidecek menzilli füzelerini paylaşarak gözdağı verdi. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T09:31+0300
2024-04-08T09:31+0300
2024-04-08T09:33+0300
israil- filistin çatışması
iran
füze
balistik füze programı
füze saldırısı
füze denemesi
füze saldırısı
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
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İran ile İsrail arasındaki tansiyon Ortadoğu'da sürüyor. İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ni vurması ardından İran intikam yemini etmiş ve saldırı hakkının olduğunu bildirmişti. İsrail ve ABD, olası bir saldırıya karşı hazırlanırken, İran resmi haber ajansı ISN İsrail'i vurma kapasitesi olan 9 füzeyi derleyerek gözdağı verdi. Grafiğe göre İran'ın saatte 3 bin 836 ile 10 bin 741 mil arasında hıza ulaşan Sejjil, Kheibar, Emad, Shahab-3, Ghadr, Paveh, Fattah-2, Kheibar Shekan ve Haj Qasem adlı çok sayıda balistik füzesi bulunuyor ve bu füzeler ana karadan direkt olarak İsrail'i vurabiliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, uzun süredir kendisine düşman olarak gördüğü İran'a karşı operasyon çağrısı yapsa da 88 milyon nüfuslu İran'ın önemli savunma kabiliyetleri olduğu biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/tahrandan-tum-dunyaya-uyari-artik-hicbir-israil-elciligi-guvende-degil-1082547361.html
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iran, füze, balistik füze programı, füze saldırısı, füze denemesi, füze saldırısı, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
iran, füze, balistik füze programı, füze saldırısı, füze denemesi, füze saldırısı, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
İran'dan yeni mesaj: İsrail'in 'kalbini vurabilecek' 9 füze açıklandı
09:31 08.04.2024 (güncellendi: 09:33 08.04.2024)
İran, İsrail'in vurulmak istemesi halinde anakaradan İsrail'e kadar gidecek menzilli füzelerini paylaşarak gözdağı verdi.
İran ile İsrail arasındaki tansiyon Ortadoğu'da sürüyor. İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ni vurması ardından İran intikam yemini etmiş ve saldırı hakkının olduğunu bildirmişti. İsrail ve ABD, olası bir saldırıya karşı hazırlanırken, İran resmi haber ajansı ISN İsrail'i vurma kapasitesi olan 9 füzeyi derleyerek gözdağı verdi.
Grafiğe göre İran'ın saatte 3 bin 836 ile 10 bin 741 mil arasında hıza ulaşan Sejjil, Kheibar, Emad, Shahab-3, Ghadr, Paveh, Fattah-2, Kheibar Shekan ve Haj Qasem adlı çok sayıda balistik füzesi bulunuyor ve bu füzeler ana karadan direkt olarak İsrail'i vurabiliyor.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, uzun süredir kendisine düşman olarak gördüğü İran'a karşı operasyon çağrısı yapsa da 88 milyon nüfuslu İran'ın önemli savunma kabiliyetleri olduğu biliniyor.