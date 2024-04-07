https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/tahrandan-tum-dunyaya-uyari-artik-hicbir-israil-elciligi-guvende-degil-1082547361.html

Tahran’dan tüm dünyaya uyarı: Artık hiçbir İsrail elçiliği güvende değil

Tahran’dan tüm dünyaya uyarı: Artık hiçbir İsrail elçiliği güvende değil

Sputnik Türkiye

İran Lideri Ali Hamaney'in yüksek askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, İsrail'in Şam'daki İran büyükelçiliğinin konsolosluk bölümünü vurmasının ardından... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T14:39+0300

2024-04-07T14:39+0300

2024-04-07T14:39+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

iran

suriye

ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam)

iran devrim muhafızları

ayetullah ali hamaney

tel aviv

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Tasnim haber ajansının aktardığına göre, Safevi, konsolosluğa yapılan askeri saldırı ve Suriye'nin resmi daveti üzerine yasal olarak orada bulunan İranlı danışmanların öldürülmesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunun altını çizerken, “Artık dünyada İsrail’e ait hiçbir büyükelçilik güvende değildir” ifadelerini kullandı.ABD'nin, İranlı üst düzey komutanların öldürülmesine misillemeye karşı ‘alarma geçtiği’ iddia edildiCNN'in üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın, Orta Doğu'daki İsrail ya da ABD varlıklarına gelecek hafta ciddi bir saldırıda bulunabileceği kaydedildi.Haberde, ABD ve İsrail'in olası saldırının zamanını ve niteliğini bilmediği bu saldırı ihtimaline karşı alarma geçtiği belirtildi.İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasına saldırıİsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.İran, Suriye’deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı.İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti.İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğizİran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği ve 2'si general rütbesinde 7 İranlı askeri yetkilinin hayatını kaybettiği hava saldırısına 'pişman edici' bir yanıt verileceğini yineledi.Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist rejimin ve destekçilerinin, Şam'daki korkakça terör suçunu işledikleri için pişmanlık duyacakları şekilde cezalandırılması yönünde ulusal talebi yerine getirmeye kararlı olduğumuza dair güvence veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/iran-dini-lideri-hamaneyden-ibranice-mesaj-siyonistleri-pisman-edecegiz-1082455726.html

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israil, israil-filistin, iran, suriye, ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), iran devrim muhafızları, ayetullah ali hamaney, tel aviv