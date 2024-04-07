https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/besiktas-kulubunden-tffnin-secim-tarihine-tepki-kabul-edilebilir-degil-1082558345.html

Beşiktaş Kulübünden TFF'nin seçim tarihine tepki: 'Kabul edilebilir değil'

Beşiktaş Kulübünden TFF'nin seçim tarihine tepki: 'Kabul edilebilir değil'

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in yeni sezonunun başlamasından birkaç hafta önce Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) seçime gitmesinin kabul edilebilir olmadığını... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T22:29+0300

2024-04-07T22:29+0300

2024-04-07T22:29+0300

spor

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü derneği

beşiktaş

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF'nin 18 Temmuz'da seçime gidecek olmasıyla ilgili şunlar kaydedildi:'Hiçbir kişi ve yönetim, genel kurul iradesinin üstünde olamaz'Açıklamada, Türk futbolunun kaybedecek bir günü daha olmadığı belirtilerek, "TFF statüsü, genel kurulun nasıl toplanacağını düzenlemektedir. Hiçbir kişi ve yönetim, genel kurul iradesinin üstünde olamaz. Türk futbolunun bir üç ay daha bu anlayışla yönetilerek içinden çıkılamayacak sorunlara gömülmesine Beşiktaş Kulübü olarak razı olmadığımızı belirtir, hukukun ve talimatların bize tanıdığı hakları diğer kulüplerimiz ve futbol ailesinin paydaşlarıyla birlikte sonuna kadar kullanacağımızı belirtmek isteriz." denildi.Ayrıca TFF'nin seçimlerinin çok adaylı olması gerektiği vurgulanarak, "Kurullar da atamayla değil, seçimle belirlenmelidir. Başta MHK'nin oluşturulması ve buna bağlı olarak VAR uygulamalarından kaynaklanan büyük sorunun çözülmesi için 18 Temmuz tarihinde göreve gelecek yeni yönetimin hızlı ve doğru karar alması neredeyse imkansızdır. Türk futbolunun tüm kaos ve yanlışlarından kurtulması, lig statülerinin ve kurullarının sağlıklı bir şekilde belirlenmesi için zaman kaybetmeden 2023-2024 sezonun bitimiyle birlikte toplanacak genel kurulla seçilecek yeni yönetime ihtiyaç olduğuna inancımızı kamuoyuyla paylaşırız." ifadeleri kullanıldı.

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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu