https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/dunyada-ilk-10da-2023-yilinda-1-milyon-400-bin-kisi-turkiyeye-saglik-turizm-icin-geldi-1082572626.html
Dünyada ilk 10'da: 2023 yılında 1 milyon 400 bin kişi Türkiye'ye sağlık turizm için geldi
Dünyada ilk 10'da: 2023 yılında 1 milyon 400 bin kişi Türkiye'ye sağlık turizm için geldi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası kabul gören 40 sağlık kuruluşuyla dünyada 7. sırada yer aldığını ve bu alanda 2,3 milyar dolarlık gelire ulaştığını... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T11:55+0300
2024-04-08T11:55+0300
2024-04-08T12:01+0300
türkiye
sağlık
hizmet
doktor
sağlık bakanlığı
ekonomi
dolar
kur
gelir
turizm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081555469_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c307217fae53124d1ef70fb3ded83f8d.jpg
Son yıllarda tüm dünyadan artan sağlık turizmi dalgasıyla birlikte, Türkiye dünyanın en popüler sağlık destinasyonlarından biri oldu. Ticaret Bakanlığı'nın rakamlarına göre, 'Heal In Türkiye' (Türkiye'de iyileş) sloganı ile reklamını yapılan sektörde, "Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren 175 kurumun yer aldığına ve portalda yer almak için yapılan başvuruların her geçen gün arttığına işaret edilen açıklamada, "Türkiye, medikal turist tercihlerine oldukça pozitif katkı sağlayan uluslararası kabul gören akreditasyonuna sahip 40 sağlık kuruluşu ile bu alanda tüm ülkeler arasında 7. sırada yer alıyor. Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere Almanya, Birleşik Krallık, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Afganistan ülkemize en çok sağlık turisti gönderen ülkeler konumundadır." açıklamalarına yer verildi.2023'te 1 milyon 400 bin kişi sağlık turizmi için geldi 2022 yılıında sağlık hizmet ihracatlarından 1,9 milyar dolar gelir edildiği belirtilirken, 2023'te ülkeye gelen 1 milyon 400 bin kişi ile gelirin 2,3 milyar dolara ulaştığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/saglik-bakanligindan-60-yas-ustu-doktor-karari-1082525408.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081555469_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_7cad4c29b2b812efa7d55d190874b63f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sağlık, hizmet, doktor, sağlık bakanlığı, ekonomi, dolar, kur, gelir, turizm, sağlık turizmi, türkiye
sağlık, hizmet, doktor, sağlık bakanlığı, ekonomi, dolar, kur, gelir, turizm, sağlık turizmi, türkiye
Dünyada ilk 10'da: 2023 yılında 1 milyon 400 bin kişi Türkiye'ye sağlık turizm için geldi
11:55 08.04.2024 (güncellendi: 12:01 08.04.2024)
Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası kabul gören 40 sağlık kuruluşuyla dünyada 7. sırada yer aldığını ve bu alanda 2,3 milyar dolarlık gelire ulaştığını açıkladı.
Son yıllarda tüm dünyadan artan sağlık turizmi dalgasıyla birlikte, Türkiye dünyanın en popüler sağlık destinasyonlarından biri oldu.
Ticaret Bakanlığı'nın rakamlarına göre, 'Heal In Türkiye' (Türkiye'de iyileş) sloganı ile reklamını yapılan sektörde, "Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren 175 kurumun yer aldığına ve portalda yer almak için yapılan başvuruların her geçen gün arttığına işaret edilen açıklamada, "Türkiye, medikal turist tercihlerine oldukça pozitif katkı sağlayan uluslararası kabul gören akreditasyonuna sahip 40 sağlık kuruluşu ile bu alanda tüm ülkeler arasında 7. sırada yer alıyor. Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere Almanya, Birleşik Krallık, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Afganistan ülkemize en çok sağlık turisti gönderen ülkeler konumundadır." açıklamalarına yer verildi.
2023'te 1 milyon 400 bin kişi sağlık turizmi için geldi
2022 yılıında sağlık hizmet ihracatlarından 1,9 milyar dolar gelir edildiği belirtilirken, 2023'te ülkeye gelen 1 milyon 400 bin kişi ile gelirin 2,3 milyar dolara ulaştığı açıklandı.