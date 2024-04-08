https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/dunyada-ilk-10da-2023-yilinda-1-milyon-400-bin-kisi-turkiyeye-saglik-turizm-icin-geldi-1082572626.html

Dünyada ilk 10'da: 2023 yılında 1 milyon 400 bin kişi Türkiye'ye sağlık turizm için geldi

Dünyada ilk 10'da: 2023 yılında 1 milyon 400 bin kişi Türkiye'ye sağlık turizm için geldi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası kabul gören 40 sağlık kuruluşuyla dünyada 7. sırada yer aldığını ve bu alanda 2,3 milyar dolarlık gelire ulaştığını... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T11:55+0300

2024-04-08T11:55+0300

2024-04-08T12:01+0300

türkiye

sağlık

hizmet

doktor

sağlık bakanlığı

ekonomi

dolar

kur

gelir

turizm

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Son yıllarda tüm dünyadan artan sağlık turizmi dalgasıyla birlikte, Türkiye dünyanın en popüler sağlık destinasyonlarından biri oldu. Ticaret Bakanlığı'nın rakamlarına göre, 'Heal In Türkiye' (Türkiye'de iyileş) sloganı ile reklamını yapılan sektörde, "Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren 175 kurumun yer aldığına ve portalda yer almak için yapılan başvuruların her geçen gün arttığına işaret edilen açıklamada, "Türkiye, medikal turist tercihlerine oldukça pozitif katkı sağlayan uluslararası kabul gören akreditasyonuna sahip 40 sağlık kuruluşu ile bu alanda tüm ülkeler arasında 7. sırada yer alıyor. Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere Almanya, Birleşik Krallık, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Afganistan ülkemize en çok sağlık turisti gönderen ülkeler konumundadır." açıklamalarına yer verildi.2023'te 1 milyon 400 bin kişi sağlık turizmi için geldi 2022 yılıında sağlık hizmet ihracatlarından 1,9 milyar dolar gelir edildiği belirtilirken, 2023'te ülkeye gelen 1 milyon 400 bin kişi ile gelirin 2,3 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

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