Patruşev: Crocus saldırısının izleri ABD'nin kontrolündeki Ukrayna istihbaratını işaret ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
CHP, nüfusun yüzde 64'ünü temsil eden şehirleri kazandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyaset Bilimci Dinçşahin: Seçmen sandığa olan inancını geri kazandı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ev sahiplerini beyanname vermeleri için uyardı.
13:31
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik yerel seçim sonuçlarını değerlendiriyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Halk, bu yeni ekonomi politikasını ve yönetimini beğenmedi ve sandıkta tepkisini gösterdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
18:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/patrusev-crocus-saldirisinin-izleri-abdnin-kontrolundeki-ukrayna-istihbaratini-isaret-ediyor-1082424932.html
Patruşev: Crocus saldırısının izleri ABD'nin kontrolündeki Ukrayna istihbaratını işaret ediyor
Patruşev: Crocus saldırısının izleri ABD'nin kontrolündeki Ukrayna istihbaratını işaret ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, Crocus City Hall'deki terör saldırısının izlerinin Ukrayna istihbarat servislerini işaret ettiğini... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T12:36+0300
2024-04-03T12:36+0300
dünya
ukrayna
ukrayna krizi
terör
terör saldırısı
moskova
crocus city hall
işid
abd
nikolay patruşev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082424774_0:0:3243:1824_1920x0_80_0_0_9ead511dfa4916f3007e7db5cc3251ad.jpg
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 19. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Güvenlik Konseyi Sekreterleri Yıllık Toplantısı'nda konuşan Patruşev, Crocus terör saldırısının izleri ve Ukrayna ile Batı'nın terör metotlarına yoğunlaşması üzerine açıklamalarda bulundu.Batı'nın Crocus saldırısının Kiev rejimi tarafından değil, radikal İslam ideolojisinin taraftarları, muhtemelen de IŞİD'in Afganistan kolu tarafından gerçekleştirildiğini dayatmaya çalıştığını söyleyen Patruşev, "Ancak bu vahşi suçun azmettiricisi ve sponsorunun kim olduğunu hızlı bir şekilde tespit etmek çok daha önemli. Bunun izleri Ukrayna istihbarat servislerine uzanıyor. Fakat herkes, Kiev rejiminin bağımsız olmadığını ve tamamen ABD tarafından kontrol edildiğini biliyor. IŞİD, El Kaide ve diğer terör örgütlerinin Washington tarafından kurulduğunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor" dedi.Patruşev, Crocus'taki toplu katliamı gerçekleştiren suçluların ve destekçilerinin, Ukrayna'nın kendileri için bir 'pencere' açtığı Rusya devlet sınırını geçmeye çalışırken yakalandığını anımsatarak "Sizi temin ederim ki, nerede olurlarsa olsunlar, Crocus City Hall'deki terör saldırısının tüm organizatör ve sponsorları hak ettikleri cezayı çekecekler" ifadelerini kullandı.'Saldırının Batı medyasında sunulacağı format önceden hazırlanmış'Batı'nın saldırıdan hemen sonra Ukrayna'nın bunda dahli bulunmadığı tezini aktif şekilde savunmaya başladığına dikkat çeken Patruşev, bu tutumun manidar olduğunu vurguladı.Terör saldırısının iyi organize edildiğini ve hemen Batı medyasında Batılı ülkelerin çıkarına olacak bir şekilde yer aldığını belirten Patruşev, Batı'nın saldırı haberlerinin sunulacağı formatı önceden hazırladığının altını çizdi.ABD ve İngiltere büyükelçiliklerinin 7 Mart'ta 'Moskova'da 48 saat içinde terör saldırısı gerçekleşme tehdidi bulunduğu' konusunda vatandaşlarını uyardıklarına da dikkat çeken görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganların tam da o gün durum değerlendirmesi için Crocus City Hall'ü ziyaret ettiğini bildirdi.'Kiev ve NATO, güçsüzlükleri nedeniyle terör metotlarına giderek daha fazla başvuruyor'Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve NATO'nun muharebe sahasında artık hiçbir şey yapamadığının altını çizen Patruşev, bu nedenle düşmanın, güçsüzlüğünün farkına varıp terör metotlarına giderek daha fazla başvurduğunu sözlerine ekledi.Ukrayna'nın Tacikistan Büyükelçiliği'nin Rusya'ya karşı savaşmaları için Duşanbe'de paralı asker alımı yaptığını da kaydeden Rus yetkili, Kiev ve Batı'nın terör gruplarını jeostratejik amaçlar için kullandığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/rus-istihbarati-abd-crocus-saldirisinda-supheli-durumuna-dusme-riskiyle-karsi-karsiya-1082359016.html
ukrayna
moskova
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082424774_299:0:3028:2047_1920x0_80_0_0_f7caaa9d0107d15ed2ee37e71f3ade49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, terör, terör saldırısı, moskova, crocus city hall, işid, abd, nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi
ukrayna, ukrayna krizi, terör, terör saldırısı, moskova, crocus city hall, işid, abd, nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi

Patruşev: Crocus saldırısının izleri ABD'nin kontrolündeki Ukrayna istihbaratını işaret ediyor

12:36 03.04.2024
© Sputnik / Павел БедняковRusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, Crocus City Hall'deki terör saldırısının izlerinin Ukrayna istihbarat servislerini işaret ettiğini ancak Kiev rejiminin tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunun herkes tarafından bilindiğini vurguladı.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 19. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Güvenlik Konseyi Sekreterleri Yıllık Toplantısı'nda konuşan Patruşev, Crocus terör saldırısının izleri ve Ukrayna ile Batı'nın terör metotlarına yoğunlaşması üzerine açıklamalarda bulundu.
Batı'nın Crocus saldırısının Kiev rejimi tarafından değil, radikal İslam ideolojisinin taraftarları, muhtemelen de IŞİD'in Afganistan kolu tarafından gerçekleştirildiğini dayatmaya çalıştığını söyleyen Patruşev, "Ancak bu vahşi suçun azmettiricisi ve sponsorunun kim olduğunu hızlı bir şekilde tespit etmek çok daha önemli. Bunun izleri Ukrayna istihbarat servislerine uzanıyor. Fakat herkes, Kiev rejiminin bağımsız olmadığını ve tamamen ABD tarafından kontrol edildiğini biliyor. IŞİD, El Kaide ve diğer terör örgütlerinin Washington tarafından kurulduğunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor" dedi.
Patruşev, Crocus'taki toplu katliamı gerçekleştiren suçluların ve destekçilerinin, Ukrayna'nın kendileri için bir 'pencere' açtığı Rusya devlet sınırını geçmeye çalışırken yakalandığını anımsatarak "Sizi temin ederim ki, nerede olurlarsa olsunlar, Crocus City Hall'deki terör saldırısının tüm organizatör ve sponsorları hak ettikleri cezayı çekecekler" ifadelerini kullandı.

'Saldırının Batı medyasında sunulacağı format önceden hazırlanmış'

Batı'nın saldırıdan hemen sonra Ukrayna'nın bunda dahli bulunmadığı tezini aktif şekilde savunmaya başladığına dikkat çeken Patruşev, bu tutumun manidar olduğunu vurguladı.
Terör saldırısının iyi organize edildiğini ve hemen Batı medyasında Batılı ülkelerin çıkarına olacak bir şekilde yer aldığını belirten Patruşev, Batı'nın saldırı haberlerinin sunulacağı formatı önceden hazırladığının altını çizdi.
ABD ve İngiltere büyükelçiliklerinin 7 Mart'ta 'Moskova'da 48 saat içinde terör saldırısı gerçekleşme tehdidi bulunduğu' konusunda vatandaşlarını uyardıklarına da dikkat çeken görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganların tam da o gün durum değerlendirmesi için Crocus City Hall'ü ziyaret ettiğini bildirdi.

'Kiev ve NATO, güçsüzlükleri nedeniyle terör metotlarına giderek daha fazla başvuruyor'

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve NATO'nun muharebe sahasında artık hiçbir şey yapamadığının altını çizen Patruşev, bu nedenle düşmanın, güçsüzlüğünün farkına varıp terör metotlarına giderek daha fazla başvurduğunu sözlerine ekledi.
Ukrayna'nın Tacikistan Büyükelçiliği'nin Rusya'ya karşı savaşmaları için Duşanbe'de paralı asker alımı yaptığını da kaydeden Rus yetkili, Kiev ve Batı'nın terör gruplarını jeostratejik amaçlar için kullandığını vurguladı.
Beyaz Saray Washington Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
Ukrayna krizi
Rus istihbaratı: ABD, Crocus saldırısında şüpheli durumuna düşme riskiyle karşı karşıya
1 Nisan, 16:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала