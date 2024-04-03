https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/patrusev-crocus-saldirisinin-izleri-abdnin-kontrolundeki-ukrayna-istihbaratini-isaret-ediyor-1082424932.html

Patruşev: Crocus saldırısının izleri ABD'nin kontrolündeki Ukrayna istihbaratını işaret ediyor

Patruşev: Crocus saldırısının izleri ABD'nin kontrolündeki Ukrayna istihbaratını işaret ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, Crocus City Hall'deki terör saldırısının izlerinin Ukrayna istihbarat servislerini işaret ettiğini... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T12:36+0300

2024-04-03T12:36+0300

2024-04-03T12:36+0300

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da 19. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Güvenlik Konseyi Sekreterleri Yıllık Toplantısı'nda konuşan Patruşev, Crocus terör saldırısının izleri ve Ukrayna ile Batı'nın terör metotlarına yoğunlaşması üzerine açıklamalarda bulundu.Batı'nın Crocus saldırısının Kiev rejimi tarafından değil, radikal İslam ideolojisinin taraftarları, muhtemelen de IŞİD'in Afganistan kolu tarafından gerçekleştirildiğini dayatmaya çalıştığını söyleyen Patruşev, "Ancak bu vahşi suçun azmettiricisi ve sponsorunun kim olduğunu hızlı bir şekilde tespit etmek çok daha önemli. Bunun izleri Ukrayna istihbarat servislerine uzanıyor. Fakat herkes, Kiev rejiminin bağımsız olmadığını ve tamamen ABD tarafından kontrol edildiğini biliyor. IŞİD, El Kaide ve diğer terör örgütlerinin Washington tarafından kurulduğunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor" dedi.Patruşev, Crocus'taki toplu katliamı gerçekleştiren suçluların ve destekçilerinin, Ukrayna'nın kendileri için bir 'pencere' açtığı Rusya devlet sınırını geçmeye çalışırken yakalandığını anımsatarak "Sizi temin ederim ki, nerede olurlarsa olsunlar, Crocus City Hall'deki terör saldırısının tüm organizatör ve sponsorları hak ettikleri cezayı çekecekler" ifadelerini kullandı.'Saldırının Batı medyasında sunulacağı format önceden hazırlanmış'Batı'nın saldırıdan hemen sonra Ukrayna'nın bunda dahli bulunmadığı tezini aktif şekilde savunmaya başladığına dikkat çeken Patruşev, bu tutumun manidar olduğunu vurguladı.Terör saldırısının iyi organize edildiğini ve hemen Batı medyasında Batılı ülkelerin çıkarına olacak bir şekilde yer aldığını belirten Patruşev, Batı'nın saldırı haberlerinin sunulacağı formatı önceden hazırladığının altını çizdi.ABD ve İngiltere büyükelçiliklerinin 7 Mart'ta 'Moskova'da 48 saat içinde terör saldırısı gerçekleşme tehdidi bulunduğu' konusunda vatandaşlarını uyardıklarına da dikkat çeken görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganların tam da o gün durum değerlendirmesi için Crocus City Hall'ü ziyaret ettiğini bildirdi.'Kiev ve NATO, güçsüzlükleri nedeniyle terör metotlarına giderek daha fazla başvuruyor'Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve NATO'nun muharebe sahasında artık hiçbir şey yapamadığının altını çizen Patruşev, bu nedenle düşmanın, güçsüzlüğünün farkına varıp terör metotlarına giderek daha fazla başvurduğunu sözlerine ekledi.Ukrayna'nın Tacikistan Büyükelçiliği'nin Rusya'ya karşı savaşmaları için Duşanbe'de paralı asker alımı yaptığını da kaydeden Rus yetkili, Kiev ve Batı'nın terör gruplarını jeostratejik amaçlar için kullandığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/rus-istihbarati-abd-crocus-saldirisinda-supheli-durumuna-dusme-riskiyle-karsi-karsiya-1082359016.html

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ukrayna, ukrayna krizi, terör, terör saldırısı, moskova, crocus city hall, işid, abd, nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi