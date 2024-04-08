https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/canli-yayinda-birbirlerine-girdiler-acil-reklama-gidelim-1082561801.html

Canlı yayında birbirlerine girdiler: 'Acil reklama gidelim'

Canlı yayında birbirlerine girdiler: 'Acil reklama gidelim'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin U-19 takımıyla çıktığı ve sahadan çekilerek yarıda kalan ve Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa Finali'nin masaya yatırıldığı Beyaz Futbol... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T07:30+0300

2024-04-08T07:30+0300

2024-04-08T07:30+0300

spor

reklam

tv

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

ahmet çakar

beyaz futbol

mehmet büyükekşi

fenerbahçe

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa Finali'nin masaya yatırıldığı Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı dün gece Beyaz Futbol programında birbirine girdi.Kütahyalı, Ahmet Çakar’ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aleyhine tweet attıktan sonra telefonla görüştüğünü, kahve içmek için davet ettiği iddia etti.Bu sözlerin üzerine ikili arasında gerilim yükselince programın sunucusu Ertem Şener, “Acil bir reklama girelim” diyerek programı erken bitirdi.İşte Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında yaşanan o tartışma:Ne olmuştu?Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar. Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

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