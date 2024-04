https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/belarus-lideri-lukasenko-batinin-amaci-bir-parca-toprak-1082587540.html

Belarus lideri Lukaşenko: Batı’nın amacı ‘bir parça toprak’

Belarus lideri Lukaşenko: Batı’nın amacı ‘bir parça toprak’

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Batı'nın amacının ülkeyi bölerek ‘en azından bir parça’ toprak ele geçirmek ve oraya yabancı birlikler göndermek olduğunu... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

Belarus resmi haber ajansı Belta’ya konuşan Lukaşenko, Batı ile yaşanan enformasyon savaşının ‘sıcak savaşa’ dönüşmesini engellemek için Belarus makamlarının her şeyi yaptığını vurgularken, “Her şeyden önce medyada bir bilgi savaşı yaşanıyor. Aynı zamanda ekonomik bir savaş ki bunu başka türlü adlandıramazsınız. Ülkeyi sıcak savaşın dışında tutmak için her şeyi yapıyoruz. Şu ana kadar bunu başardık. Belarus'ta her zaman olduğu gibi bir çatışmayı önleyebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.Belarus lideri, çatışmayı başlatanların Batı'ya giden Belaruslu muhalif aktivistler olduğuna da dikkat çekerken, konuşmasının devamında, “Orada ne yaptıklarını da kesinlikle biliyoruz. Amerika'dan Brüksel'e kadar çeşitli karar alma merkezlerini ve danışmanları dolaşıp para istiyorlar. Ve en önemlisi medya üzerinden saldırılar etkili olmayınca onların azmettiricileri de Rusya’nın başkenti Moskova'daki Crocus saldırısı gibi terörist saldırılarla sıcak çatışmalara zorluyor” ifadelerini kullandı.Batı’nın kontrolündeki bu muhaliflerin yabancı devletlerin emriyle Belarus'ta silahlı çatışmalara yol açarak ülkeye girip en azından bir toprak parçası ele geçirmek istediğinin altını çizen Lukaşenko, bu şekilde elde edilen topraklara yabancı paralı askerlerin çağırılmasının planlandığını belirtti.Lukaşenko, Ukraynalıların Minsk ile ilişkileri neden kötüleştirdiğini anlamadığını da kaydederken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

2024

