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Lukaşenko: Belarus savaş istemiyor, ama hazırlık yapıyor
Lukaşenko: Belarus savaş istemiyor, ama hazırlık yapıyor
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, savaş istedikleri yönündeki iddialar yalanlarken, “Ama barış istiyorsan savaşa hazırlık yapmalısınız” dedi. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Grodno şehrinde yeni hastanenin temel atma töreninde, bazı dost olmayan ülkelerin ‘Belarus’un savaş istediği’ ile ilgili iddialarını yalanlayarak, “Savaş istediğimizi söyleyenlere inanmayın. Ancak savaş için hazırlık yapıyoruz, bunu açık açık söylüyorum. Barış istiyorsan savaşa hazır ol. Bunu ben uydurmadım. Çok doğru bir söz” ifadesini kullandı.Ülkede ilgili birimlerin gerekli eğitimden geçirildiğini, birliklere çeşitli silah ve teçhizat sağlandığını söyleyen Lukaşenko, “Oralarda (dış ülkelerde) birileri uluyup bizi eleştiriyorsa bilin ki, her şeyi doğru yapıyoruz. Orada bizi övmeye başlarlarsa, durum bizim için vahim demek” dedi.Belarus’un kimseyi tehdit etmediğini kaydeden Lukaşenko, “Kimseyi tehdit etmeye de ihtiyacımız yok. Başkalarının toprağını istemiyoruz. Elimizdeki kullanabilirsek bize kâfi” diye ekledi.‘Hükümete yaptırımları şikayet etmeyi yasakladım’Belarus lideri ayrıca hükümet ve yetkililere yaptırımlar konusunda şikayette bulunmayı yasakladığını bildirdi.Lukaşenko, “Şu basit mantıktan yola çıktım. Eğer bir yöneticiye, memura, işletme sahibine kendini zorlayıp çalışmaktan kaçınma fırsatı verilirse bundan yararlanacaktır. Bu yüzden baştan söyledim, hiçbir yaptırım yok, unutun, sizin için yaptırım diye bir şey yok” şeklinde konuştu.Ülke vatandaşları için yaptırımların olup olmamasının hiçbir önemi olmadığını dile getiren Devlet Başkanı, “Onlar sadece yaşamak ve çalışmak istiyor. Zaman bizi yönetici olarak seçti, biz de insanlarımızın yaşaması, çalışması ve ailelerini geçindirebilmeleri için her şey yapmalıyız” ifadesini kullandı.Belarus’un Batı ülkeleriyle ilişkileri, 2020 devlet başkanlığı seçimlerinin ardından aniden kötüleşmişti. Batı ülkeleri, Belaruslu yetkililer ve işletmelere karşı aşama halinde yaptırımlar getirmişti.Rusya’nın Ukrayna'daki özel askeri harekata destek verilmesi de yeni yaptırım aşamasına yol açmıştı.Belarus, Batı’nın yaptırımları ve Ukrayna’daki olaylar nedeniyle lojistik zincirlerini yeniden inşa ederek yük taşımacılığını Rusya’nın deniz limanlarına aktarmak zorunda kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/rusya-belarus-birlik-devleti-28-yasinda-putinden-lukasenkoya-tebrik-1082375567.html
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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, savaş, batı, avrupa, avrupa birliği, ukrayna, nato, rusya
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, savaş, batı, avrupa, avrupa birliği, ukrayna, nato, rusya

Lukaşenko: Belarus savaş istemiyor, ama hazırlık yapıyor

15:03 02.04.2024
© Fotoğraf : Вячеслав ПрокофьевBelarus lideri Aleksandr Lukaşenko
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© Fotoğraf : Вячеслав Прокофьев
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, savaş istedikleri yönündeki iddialar yalanlarken, “Ama barış istiyorsan savaşa hazırlık yapmalısınız” dedi.
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Grodno şehrinde yeni hastanenin temel atma töreninde, bazı dost olmayan ülkelerin ‘Belarus’un savaş istediği’ ile ilgili iddialarını yalanlayarak, “Savaş istediğimizi söyleyenlere inanmayın. Ancak savaş için hazırlık yapıyoruz, bunu açık açık söylüyorum. Barış istiyorsan savaşa hazır ol. Bunu ben uydurmadım. Çok doğru bir söz” ifadesini kullandı.
Ülkede ilgili birimlerin gerekli eğitimden geçirildiğini, birliklere çeşitli silah ve teçhizat sağlandığını söyleyen Lukaşenko, “Oralarda (dış ülkelerde) birileri uluyup bizi eleştiriyorsa bilin ki, her şeyi doğru yapıyoruz. Orada bizi övmeye başlarlarsa, durum bizim için vahim demek” dedi.
Belarus’un kimseyi tehdit etmediğini kaydeden Lukaşenko, “Kimseyi tehdit etmeye de ihtiyacımız yok. Başkalarının toprağını istemiyoruz. Elimizdeki kullanabilirsek bize kâfi” diye ekledi.

‘Hükümete yaptırımları şikayet etmeyi yasakladım’

Belarus lideri ayrıca hükümet ve yetkililere yaptırımlar konusunda şikayette bulunmayı yasakladığını bildirdi.
Lukaşenko, “Şu basit mantıktan yola çıktım. Eğer bir yöneticiye, memura, işletme sahibine kendini zorlayıp çalışmaktan kaçınma fırsatı verilirse bundan yararlanacaktır. Bu yüzden baştan söyledim, hiçbir yaptırım yok, unutun, sizin için yaptırım diye bir şey yok” şeklinde konuştu.
Ülke vatandaşları için yaptırımların olup olmamasının hiçbir önemi olmadığını dile getiren Devlet Başkanı, “Onlar sadece yaşamak ve çalışmak istiyor. Zaman bizi yönetici olarak seçti, biz de insanlarımızın yaşaması, çalışması ve ailelerini geçindirebilmeleri için her şey yapmalıyız” ifadesini kullandı.
Belarus’un Batı ülkeleriyle ilişkileri, 2020 devlet başkanlığı seçimlerinin ardından aniden kötüleşmişti. Batı ülkeleri, Belaruslu yetkililer ve işletmelere karşı aşama halinde yaptırımlar getirmişti.
Rusya’nın Ukrayna'daki özel askeri harekata destek verilmesi de yeni yaptırım aşamasına yol açmıştı.
Belarus, Batı’nın yaptırımları ve Ukrayna’daki olaylar nedeniyle lojistik zincirlerini yeniden inşa ederek yük taşımacılığını Rusya’nın deniz limanlarına aktarmak zorunda kalmıştı.
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