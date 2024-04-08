Araç alacaklar dikkat, uzmanı 'yeni bir dönem başlıyor' diyerek uyardı: Araba fiyatları ne olacak?

Özetle kampanyalar devam etmesine ve liste fiyatları sabit olmasına rağmen, sunulan indirimler aydan aya azalarak bu manada otomobil fiyatlarının arttığı bir dönem oldu. Elbette bu süreçte yine maliyetlere bağlı olarak liste fiyatlarında artışa giden markalar da var. Dolaylı ve direkt olarak maliyetlere etki eden unsurlarda artışlar devam ettiği takdirde sıfır otomobil fiyatları da artmaya devam edecektir. Fiyatlar noktasında ikinci el piyasasına özel bir parantez açmakta fayda var. Sıfır fiyatları kademeli olarak artmasına rağmen, ikinci elde kış aylarında yaşanan durağanlık sebebiyle fiyatlar neredeyse sabit kalmıştı. Mevcut dönemde de halen sıfır fiyatlarına paralel oranla yükseliş olmadığını ve bu sebeple fiyat makasının olması gerekenden daha fazla açılarak ikinci el otomobil fiyatlarının daha cazip konuma geçtiğini söyleyebiliriz. İkinci el otomobil piyasasında beklenen talebin ilk emareleri başlamış durumda. Yaz ayları itibariyle beklenen talebin yakalanmasıyla beraber ikinci el fiyatları bu süreçte sıfır otomobile istinaden bir miktar daha fazla oranda yükseliş gösterebilir. Tüm bu piyasa koşulları ve süreç değerlendirildiğinde, içinde bulunduğumuz dönemde otomobil almayı düşünen vatandaşlarımızın tercih, ihtiyaç ve bütçelerine göre ikinci el veya sıfır otomobil almaları avantajlı olacaktır.