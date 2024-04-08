Araç alacaklar dikkat, uzmanı 'yeni bir dönem başlıyor' diyerek uyardı: Araba fiyatları ne olacak?
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
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Otomobil piyasası, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte canlanmaya başladı. Satış rakamlarında yaşanan artışlar, otomobil alıcılarının dikkatini çekiyor. Ancak, bayram sonrası araç fiyatlarında ne gibi bir değişiklik yaşanacak?
Uzmanından araç alacaklara uyarı geldi. Otomobil piyasası yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hareketlendi. Peki bayram sonrası araç fiyatları artar mı?
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ertemel, otomobil piyasasında hareketliliğin Şubat ayıyla birlikte başladığını ve Mart ayında artarak devam ettiğini belirtti. Nisan ayında ise Ramazan Bayramı etkisiyle hareketliliğin artış gösterdiğini ifade etti. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini vurguladı.
Özellikle ikinci el otomobil piyasasında beklenen hareketliliğin şu an için beklenen seviyenin altında olduğunu dile getiren Ertemel, ancak sıfır otomobil fiyatlarındaki artışın ikinci el otomobilleri daha cazip hale getirdiğini söyledi, şu ifadeleri kullandı:
'Otomotivde ikinci el dönemi' başlayacak
"Yılın ikinci yarısının 'otomotivde ikinci el dönemi' olacağı kanaatindeyiz. Otomobil fiyatlarını etkileyen ana unsur döviz kuru ve maliyetler. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda özellikle yaz ayları ve sonrası otomobil fiyatlarında artış görülebilir. Fiyatları belirleyen diğer önemli faktörlerden bir tanesi de talep. Yaz ayları itibariyle öngörülen seviyenin yakalanması ile beraber talep artacağından, döviz kurunda bir değişim olmasa dahi artan talebe istinaden otomobil fiyatlarında artış görülebilir. Ancak Ticaret Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve bu sayede sağlanan piyasa koşulları neticesinde fiyat artışları geçmiş yıllardaki gibi olağan dışı ve hızla değil, belirttiğimiz faktörlere paralel olarak kabul edilebilir oranlarda olacaktır."
İndirimler yüzde 30'u buldu
Sıfır otomobilde liste fiyatları sabit tutulurken birebir irtibat noktasında yüzde 20-25 oranında oldukça önemli oranda indirimler sunuluyordu. Bu süreçte artan döviz kuru ve enflasyon da düşünülürse geçmiş dönemde yapılan indirimlerin yüzde 30 gibi ciddi oranları bulduğunu söyleyebiliriz. Aralık ayı itibariyle maliyetlere bağlı olarak sıfır otomobilde yapılan bu indirimler aydan aya kademeli olarak azaltılmaya başlamıştı.
2. elde zam uyarısı
Özetle kampanyalar devam etmesine ve liste fiyatları sabit olmasına rağmen, sunulan indirimler aydan aya azalarak bu manada otomobil fiyatlarının arttığı bir dönem oldu. Elbette bu süreçte yine maliyetlere bağlı olarak liste fiyatlarında artışa giden markalar da var. Dolaylı ve direkt olarak maliyetlere etki eden unsurlarda artışlar devam ettiği takdirde sıfır otomobil fiyatları da artmaya devam edecektir. Fiyatlar noktasında ikinci el piyasasına özel bir parantez açmakta fayda var. Sıfır fiyatları kademeli olarak artmasına rağmen, ikinci elde kış aylarında yaşanan durağanlık sebebiyle fiyatlar neredeyse sabit kalmıştı. Mevcut dönemde de halen sıfır fiyatlarına paralel oranla yükseliş olmadığını ve bu sebeple fiyat makasının olması gerekenden daha fazla açılarak ikinci el otomobil fiyatlarının daha cazip konuma geçtiğini söyleyebiliriz. İkinci el otomobil piyasasında beklenen talebin ilk emareleri başlamış durumda. Yaz ayları itibariyle beklenen talebin yakalanmasıyla beraber ikinci el fiyatları bu süreçte sıfır otomobile istinaden bir miktar daha fazla oranda yükseliş gösterebilir. Tüm bu piyasa koşulları ve süreç değerlendirildiğinde, içinde bulunduğumuz dönemde otomobil almayı düşünen vatandaşlarımızın tercih, ihtiyaç ve bütçelerine göre ikinci el veya sıfır otomobil almaları avantajlı olacaktır.
En çok hangi otomobiller satılıyor?
Gerek sıfır gerekse ikinci el otomobil piyasasında en çok tercih edilen otomobillerin başında C Segment aile otomobili Fiat Egea ve B Segment Hatcback otomobil olan Renault Clio geliyor. Yine Renault Megane, Toyota Corolla gibi benzer segment araçlar sunduğu konfor, işlevsellik ve fiyat performansı sebebiyle en çok tercih edilen otomobiller arasında. Son yıllarda Çin Menşeli markaların yaptığı atılımlar neticesinde özellikle Chery markası da sahip olduğu modellerle kullanıcı beğenisi kazanarak bu listenin ilk sıralarında yer almış durumda.