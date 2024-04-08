https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/super-kupa-maci-sonrasi-icardiden-dikkat-ceken-paylasim-1082560861.html

Süper Kupa maçı sonrası Icardi'den dikkat çeken paylaşım

Süper Kupa maçı sonrası Icardi'den dikkat çeken paylaşım

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçının ardından statta fotoğraf çekilirken kendi gol sevincinin hareketini yapan... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

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spor

mauro icardi

süper kupa

maç

tarihi maç

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

galatasaray

galatasaray sk

fenerbahçe

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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği ve maçın tatil edildiği mücadeleden hemen sonra Icardi'den paylaşım geldi.Fenerbahçe formalı küçük bir taraftarın kendisine ait gol sevincini yaptığını gören Icardi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak teşekkür etti.

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