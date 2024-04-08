https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/super-kupa-maci-sonrasi-icardiden-dikkat-ceken-paylasim-1082560861.html
Süper Kupa maçı sonrası Icardi'den dikkat çeken paylaşım
Süper Kupa maçı sonrası Icardi'den dikkat çeken paylaşım
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçının ardından statta fotoğraf çekilirken kendi gol sevincinin hareketini yapan... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T06:33+0300
2024-04-08T06:33+0300
2024-04-08T06:33+0300
spor
mauro icardi
süper kupa
maç
tarihi maç
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray
galatasaray sk
fenerbahçe
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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği ve maçın tatil edildiği mücadeleden hemen sonra Icardi'den paylaşım geldi.Fenerbahçe formalı küçük bir taraftarın kendisine ait gol sevincini yaptığını gören Icardi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/besiktas-kulubunden-tffnin-secim-tarihine-tepki-kabul-edilebilir-degil-1082558345.html
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Süper Kupa maçı sonrası Icardi'den dikkat çeken paylaşım
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçının ardından statta fotoğraf çekilirken kendi gol sevincinin hareketini yapan fenerbahçe formalı bir çocuğun fotoğrafını paylaştı.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği ve maçın tatil edildiği mücadeleden hemen sonra Icardi'den paylaşım geldi.
Fenerbahçe formalı küçük bir taraftarın kendisine ait gol sevincini yaptığını gören Icardi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak teşekkür etti.